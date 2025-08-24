Αποκαλυπτικός Τομ Μορέλο: Ο Όζι Όσμπορν ήξερε ότι πεθαίνει όταν έδωσε την τελευταία συναυλία των Black Sabbath

Κάτι παραπάνω από έναν μήνα έχει περάσει από τη μέρα που ο Όζι Όσμπορν «έφυγε» από τη ζωή. Ο θάνατος του θρύλου της heavy metal σκόρπισε τη θλίψη στον κόσμο της μουσικής -και όχι μόνο- έστω κι αν οι περισσότεροι γνώριζαν ότι αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια.

Προβλήματα που φάνηκαν και στην τελευταία συναυλία που έδωσε ο Πρίγκιπας του Σκότους με τους Black Sabbath στο Βίλα Παρκ στο Μπέρμινχαμ, όπου έδειχνε «εύθραυστος». Προβλήματα που, όμως δεν τον εμπόδισαν από το να ανέβει στη σκηνή και να δώσει ένα τελευταίο σόου. Προβλήματα που επηρέασαν τους 45.000 θεατές, οι οποίοι αποθέωσαν τον Όζι Όσμπορν.

View this post on Instagram A post shared by Tom Morello (@tommorello)

Και τώρα, ο Τομ Μορέλο αποκάλυψε σε συνέντευξή του ότι ο μεγάλος καλλιτέχνης γνώριζε ότι το τέλος του ήταν κοντά.

«Αν είναι να φύγεις, που μακάρι ο Όζι να ζούσε άλλα 30 χρόνια, πιστεύω ότι το ξέρεις» είπε ο κιθαρίστας των Rage Against the Machine, φίλος του Όσμπορν και καλλιτεχνικός διευθυντής της τελευταίας του συναυλίας.

«Το γεγονός ότι έζησε για να παίξει για μια τελευταία φορά κομμάτια όπως το Paranoid και Crazy Train, αλλά και να νιώσει την αγάπη του κόσμου είναι πολύ σημαντικό» συμπλήρωσε ο Μορέλο στη ραδιοφωνική εκπομπή Q101 του Σικάγο.

View this post on Instagram A post shared by Tom Morello (@tommorello)

Παρόλα αυτά συμπλήρωσε πως «όσο μεγάλη τραγωδία κι αν είναι η απώλειά του, είναι θαύμα που ο Όζι έζησε τόσα πολλά χρόνια» εννοώντας τις καταχρήσεις που έκανε στο μεγαλύτερο μέρος της ζωής του.

// Κεντρική φωτογραφία: REUTERS / Ueslei Marcelino