Οι οπαδοί της Άστον Βίλα τίμησαν τη μνήμη του Όζι Όσμπορν

Ο Όζι Όσμπορν υπήρξε εμβληματική φυσιογνωμία της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και ο θάνατός του σπουδαίου Άγλλου καλλιτέχνη, στις 22 Ιουλίου, σκόρπισε θλίψη σε όλο τον κόσμο.

Ο θρυλικός Όζι αγαπούσε πολύ το ποδόσφαιρο και ήταν φανατικός οπαδός της Άστον Βίλα, καθώς είχε γεννηθεί στο Μπέρμιγχαμ και παρακολουθούσε από μικρή ηλικία τα παιχνίδια των «χωριατών».

Δεν είναι άλλωστε τυχαίο πως η τελευταία συναυλία των Black Sabbath έγινε στο Βίλα Παρκ, στην έδτα δηλαδή της αγγλικής ομάδας και είχε και αυτό την σημασία του.

Ο Όζι ήταν στις εξέδρες σε πολλά παιχνίδια της αγαπημένης του ομάδας και οι οπαδοί της Βίλα δεν τον ξέχασαν στο σημερινό παιχνίδι των «χωριατών» με τη Νιούκαστλ, για την πρώτη αγωνιστική της Πρέμιερ Λιγκ.

Στα μάτριξ του γηπέδου προβλήθηκε ένα βίντεο – αφιέρωμα στον θρυλικό τραγουδιστή των Black Sabbath και οι σκηνές που εκτυλίχθηκαν ήταν συγκινητικές.

Aston Villa fans pay tribute to Ozzy Osbourne at Villa Park 💜 pic.twitter.com/lftNFENkI2 — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) August 16, 2025

Οι οπαδοί της Βίλα χειροκροτούσαν για πολλά λεπτά μια μυθική φιγούρα, όχι μόνο της αγγλικής, αλλά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής και τίμησαν με αυτό τον τρόπο την μνήμη του Όζι Όσμπορν.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι πριν από την έναρξη της αναμέτρησης, από τα μεγάφωνα του Βίλα Παρκ έπαιξαν πολλά τραγούδια του Όζι, με τους οπαδούς των «χωριατών» να τραγουδούν τις μεγάλες επιτυχίες του.

Θα πρέπει μάλιστα να σημειωθεί πως σε τοίχο του γηπέδου της Βίλα υπάρχει ένα γκράφιτι του σπουδαίου Άγγλου μουσικού, για να θυμίζει σε όλους την αγάπη του Όζι στον αγγλικό σύλλογο.

Σε ότι αφορά το αγωνιστικό σκέλος, η ομάδα του Ουνάι Έμερι είχε δύσκολη αποστολή απέναντι στη Νιούκαστλ και τελικά δεν κατάφερε να πάρει τη νίκη απέναντι στις «καρακάξες». Το παιχνίδι έληξε ισόπαλο 0-0 και η πρεμιέρα δεν είχε την κατάληξη που θα ήθελαν οι γηπεδούχοι.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι οι οπαδοί και η διοίκηση της Άστον Βίλα, τίμησαν μ’ ένα ξεχωριστό τρόπο τη μνήμη του Όζι Όσμπορν και δεν ξέχασαν έναν από τους πιο διάσημους οπαδούς της αγγλικής ομάδας.

Οι «χωριάτες» ήθελαν πολύ και τη νίκη για να την αφιερώσουν στον Όζμπουρν αλλά δεν κατάφεραν να λυγίσουν την αντίσταση της Νιούκαστλ.