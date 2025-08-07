magazin
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Culture Live 07 Αυγούστου 2025
Τα δώρα και τα λουλούδια που πρόσφεραν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν θα φυλαχτούν σε μια μυστική τοποθεσία

Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών]» που άφησαν οι θαυμαστές στον εκλιπόντα Όζι Όσμπορν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το Central Business Improvement District (BID) με έδρα το Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι ξεκινά μια διαδικασία «ταξινόμησης [των αναμνηστικών που άφησαν οι θαυμαστές στον Όζι Όσμπορν] σε μια μυστική τοποθεσία, αρκετά μεγάλη ώστε να χωρέσει τα χιλιάδες συγκινητικά γράμματα, λουλούδια και δώρα».

Ο οργανισμός πρόσθεσε: «Φροντίζουν να διατηρηθούν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, έτοιμα να σταλούν στην οικογένεια Όσμπορν».

Στη συνέχεια, θα δημιουργηθεί και ένα ψηφιακό αρχείο για να αρχειοθετηθούν τα λουλούδια, οι κιθάρες, τα κεριά και «πολλά, πολλά παιχνίδια-νυχτερίδες».

Το BID μοιράστηκε εικόνες από τον χώρο, όπου τα αντικείμενα έχουν ταξινομηθεί ανά τύπο. Σε μία εικόνα, υπάρχει ένα γράμμα υπογεγραμμένο από μια θαυμάστρια ονόματι Άντζι, το οποίο γράφει: «Όζι, η μουσική σου έκανε τη ζωή μου πολύ καλύτερη. Θα μας λείψεις», ενώ σε ένα άλλο γράμμα, αναφέρεται: «Στον Όζι, ευχαριστούμε που έφερες τη metal στον κόσμο. Είσαι ένας θρύλος. Αναπαύσου εν ειρήνη, Πρίγκιπα του Σκότους».

Για τους θαυμαστές που άφησαν λουλούδια σε μνημεία, όπως η γέφυρα Black Sabbath, «τα μπουκέτα θα παραμείνουν κοντά στον Όζι», όπως αναφέρεται σε σχετική δήλωση.

«Γιος της πόλης»

Ο επίτιμος δήμαρχος του Μπέρμιγχαμ, Ζαφάρ Ικμπάλ, εξέδωσε δήλωση μετά το θάνατο του Όζι Όσμπορν, λέγοντας ότι ο μουσικός ήταν «ήταν γιος» της πόλης.

Και πρόσθεσε: «Ήταν σημαντικό για την πόλη να υποστηρίξουμε έναν κατάλληλο, αξιοπρεπή φόρο τιμής πριν από την ιδιωτική οικογενειακή κηδεία. Γνωρίζουμε πόσο σημαντική θα είναι αυτή η στιγμή για τους θαυμαστές του. Είμαστε περήφανοι που το φιλοξενούμε εδώ με την αγαπημένη του οικογένεια στον τόπο όπου όλα ξεκίνησαν, και είμαστε ευγνώμονες που προσφέρθηκαν γενναιόδωρα να πληρώσουν για να γίνει αυτό δυνατό και να υποστηρίξουν την πόλη να τον αποχαιρετήσει όπως του αξίζει».

Άνθρωποι συγκεντρώνονται γύρω από τη γέφυρα Black Sabbath, που πήρε το όνομά της προς τιμήν της heavy metal μπάντας, την ημέρα της κηδείας του Όζι Όσμπορν, στο Μπέρμιγχαμ της Βρετανίας, στις 30 Ιουλίου 2025. REUTERS/Jack Taylor

Μετά το θάνατο του Όζι Όσμπορν από καρδιακή προσβολή στις 22 Ιουλίου 2025, σε ηλικία 76 ετών, η νεκρική πομπή του, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιουλίου, συγκέντρωσε χιλιάδες ανθρώπους στους δρόμους της γενέτειρας του, το Μπέρμιγχαμ, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση στην πόλη.

Ένα νέο ντοκιμαντέρ

Πολλά άλλα αφιερώματα έχουν προγραμματιστεί στη μνήμη του Όσμπορν μετά το θάνατό του, συμπεριλαμβανομένου ενός ντοκιμαντέρ της BBC με τίτλο «Ozzy Osbourne: Coming Home», το οποίο θα προβληθεί στις 18 Αυγούστου.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων, το ντοκιμαντέρ θα δείξει στους θαυμαστές του «το τελευταίο κεφάλαιο» της ζωής του, συμπεριλαμβανομένης της πορείας του προς την εμφάνισή του στην αποχαιρετιστήρια συναυλία των Black Sabbath στο Μπέρμιγχαμ τον Ιούλιο.

Γυρισμένη σε διάστημα τριών ετών, η ταινία καταγράφει επίσης την προσπάθεια του τραγουδιστή να πραγματοποιήσει το μακροχρόνιο όνειρό του να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλα, η Birmingham Art Gallery and Museum αποφάσισε να παρατείνει την έκθεση για τη ζωή του frontman των Black Sabbath, λόγω της μεγάλης ζήτησης από το κοινό από την έναρξή της τον Ιούνιο.

*Με πληροφορίες από: Rolling Stone | Far Out Magazine | BBC

