Αναβλήθηκε η προβολή του ντοκιμαντέρ για το τελευταίο κεφάλαιο της ζωής του Όζι Όσμπορν

Το ημερολόγιο έγραφε 22 Ιουλίου 2025 όταν όλος ο πλανήτης σιώπησε για ένα λεπτό στο άκουσμα της είδησης: ο Όζι Όσμπορν είχε «φύγει» από τη ζωή σε ηλικία 76 ετών. Ο κόσμος της μουσικής είχε χάσει έναν πρωτοπόρο, ένας καλλιτέχνη που μαζί με τους Black Sabbath άλλαξαν για πάντα τον ήχο και ουσιαστικά «ανακάλυψαν» τη heavy metal.

Τις επόμενες ημέρες, χιλιάδες ήταν αυτοί που αποχαιρέτησαν με μηνύματα στα social media τον Πρίγκιπα του Σκότους – με αποκορύφωμα την ημέρα της κηδείας του όπου οι δρόμοι του Μπέρμινχαμ κατακλύστηκαν από χιλιάδες θαυμαστές του Όζι σε ένα μεγαλοπρεπέστατο και συγκινητικό «αντίο».

Μπορεί από τότε να έχει περάσει ένας μήνας, μπορεί όλοι να γνώριζαν για τα προβλήματα υγείας που αντιμετώπιζε ο Όζι Όσμπορν, ωστόσο η οικογένειά του θέλει ακόμα χρόνο για να θρηνήσει.

Κάτι που φάνηκε και από την αναβολή της πρεμιέρας του Ozzy Osbourne: Coming Home – ενός ντοκιμαντέρ που επικεντρώνεται στο τελευταία κεφάλαιο της ζωής του θρυλικού μουσικού και ήταν να προβληθεί στις 18 Αυγούστου στο BBC.

Εκπρόσωπος του δικτύου δήλωσε στην εφημερίδα The Independent: «Η ταινία έχει μετατεθεί στο πρόγραμμα και θα επιβεβαιώσουμε τις νέες λεπτομέρειες μετάδοσης εν ευθέτω χρόνω».

Σε νέα ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στις 19 Αυγούστου αναφέρεται: «Τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια Όσμπορν σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Σεβόμαστε την επιθυμία της οικογένειας να περιμένει λίγο περισσότερο προτού προβληθεί αυτή η πολύ ξεχωριστή ταινία. Η νέα ημερομηνία θα επιβεβαιωθεί σύντομα».

Οι εκτελεστικοί παραγωγοί του ντοκιμαντέρ, Μπεν Γουίκς και Κόλιν Μπαρ δήλωσαν «ήταν απίστευτο προνόμιο που πέρασαν τα τελευταία χρόνια με τον Όζι, καθώς και με τη Σάρον, τον Τζακ και την Κέλι».

Το ντοκιμαντέρ για τον Όζι Όσμπορν περιλαμβάνει στιγμιότυπα με τη σύζυγό του Σάρον Όσμπορν και τα παιδιά τους Κέλι και Τζακ, καθώς ο μουσικός προετοιμαζόταν να δώσει την αποχαιρετιστήρια συναυλία του στην πόλη καταγωγής του, το Μπέρμιγχαμ, η οποία διοργανώθηκε μόλις δύο εβδομάδες πριν από τον θάνατό του.