Ο γιος του Όζι Όσμπορν μίλησε για τη στιγμή που έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του – Όλα όσα είπε

Ο Τζακ Όσμπορν μοιράστηκε δημόσια την πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του: πώς έμαθε για τον θάνατο του πατέρα του, Όζι Όσμπορν. Σε βίντεο που ανέβασε στο YouTube, ο 39χρονος γιος του θρυλικού frontman των Black Sabbath αποκάλυψε ότι η είδηση τον βρήκε ξημερώματα, όταν ένας στενός συνεργάτης της οικογένειας χτύπησε την πόρτα του σπιτιού του στο Λος Άντζελες. «Μόλις τον είδα, κατάλαβα ότι κάτι πολύ κακό είχε συμβεί», είπε συγκινημένος.

Ο Όζι Όσμπορν πέθανε στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών έπειτα από χρόνια προβλημάτων υγείας. Ο Τζακ τόνισε ότι ο θάνατος του πατέρα του ήταν αναπάντεχος: «Δεν το είχαμε στο ραντάρ μας». Ταυτόχρονα, μίλησε για την ανακούφιση που ένιωσε γνωρίζοντας ότι ο πατέρας του δεν θα υποφέρει άλλο.

Ιδιαίτερη σημασία είχε για τον ίδιο το γεγονός ότι είχε προλάβει να περάσει περισσότερο χρόνο μαζί του στην Αγγλία, λίγο μετά την τελευταία συναυλία του στις 5 Ιουλίου στο Μπέρμιγχαμ. Όπως αποκάλυψε, τα παιδιά του αρρώστησαν με γαστρεντερίτιδα και η οικογένεια αναγκάστηκε να ακυρώσει ταξίδι στην Πορτογαλία – μια σύμπτωση που του επέτρεψε να μείνει μια εβδομάδα παραπάνω κοντά στον πατέρα του. «Δεν ήμουν ποτέ πιο ευγνώμων για μια γρίπη», είπε χαρακτηριστικά.

Στο ίδιο βίντεο, ο Τζακ σκιαγράφησε και το πορτρέτο του Όζι όπως τον έζησε: «Ήταν βαθιά πολύπλοκος. Αστείος, περίεργος, αμήχανος, γελοίος και τόσο διορατικός». Αν και ο «άρχοντας του σκότους» έδινε την εντύπωση ότι ήταν αποσυντονισμένος, ο Τζακ υπογράμμισε πως στην πραγματικότητα είχε πλήρη συνείδηση των πάντων: «Ήθελε οι άλλοι να πιστεύουν ότι ήταν αλλού, αλλά ήταν πάντα πολύ συνειδητοποιημένος».

*Με πληροφορίες από: Page Six