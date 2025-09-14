magazin
14.09.2025 | 18:00
Φωτιά στον Έβρο - Επιχειρούν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Από το πένθος του Όζι στα γεράκια: Η Σάρον Όσμπορν σπάει τη σιωπή της
Go Fun 14 Σεπτεμβρίου 2025 | 18:30

Από το πένθος του Όζι στα γεράκια: Η Σάρον Όσμπορν σπάει τη σιωπή της

Μετά από σχεδόν δύο μήνες σιωπής, η Σάρον Όσμπορν μίλησε για πρώτη φορά δημόσια για τον θάνατο του συζύγου της, του θρυλικού ροκ σταρ Όζι Όσμπορν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
A
A
Vita.gr
Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Καλύτερος ύπνος με αυτήν την συνήθεια

Spotlight

Σε μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Σάρον Όσμπορν ευχαρίστησε τους θαυμαστές για την «υπερβολική αγάπη και υποστήριξη», αποκαλύπτοντας πώς την βοήθησαν να αντιμετωπίσει την απώλεια του ανθρώπου της ζωής της και Πρίγκιπα του Σκότους.

«Είναι η πρώτη φορά που μιλάει», αναφέρουν όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, καθώς η μάνατζερ και σύντροφος του Όζι, Σάρον Όσμπορν, σχεδόν δύο μήνες μετά τον θάνατο του Όζι, μοιράστηκε το δικό της μήνυμα ελπίδας και ευγνωμοσύνης.

Η ανάρτηση της στο Instagram, συνοδευόμενη από ένα βίντεο με την ίδια και την κόρη της, Κέλι, σηματοδοτεί το πρώτο της δημόσιο βήμα μετά την απώλεια του εμβληματικού ροκ σταρ.

«Ακόμα δυσκολεύομαι να βρω τις λέξεις για να εκφράσω πόσο ευγνώμων είμαι για την υπερβολική αγάπη και υποστήριξη που δείξατε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η 72χρονη Σάρον.

«Τα σχόλια, οι αναρτήσεις και οι φόροι τιμής που στείλατε, μου έφεραν περισσότερη παρηγοριά από όση φαντάζεστε. Τίποτα από αυτά δεν πέρασε απαρατήρητο, στην πραγματικότητα, με κράτησε ξύπνια πολλές νύχτες. Αν και ακόμα προσπαθώ να βρω τα βήματά μου, ήθελα να μοιραστώ μαζί σας μερικά υπέροχα πλάσματα με τα οποία είχα την ευκαιρία να περάσω ένα απόγευμα».

View this post on Instagram

A post shared by Sharon Osbourne (@sharonosbourne)

«Η σύνδεση που δημιουργείς με αυτά τα δυνατά πουλιά βασίζεται εξ ολοκλήρου στην εμπιστοσύνη και την αυτοπεποίθηση. Θα επιλέξουν να κουρνιάσουν πάνω σου μόνο αν αισθανθούν ότι είσαι ασφαλής και δεν τα φοβάσαι» έγραψε η Όσμπορν.

«Είναι ένας δεσμός που τον γνωρίζω πολύ καλά, και η εμπειρία ήταν κάτι παραπάνω από μαγική. Σας αγαπώ όλους, και σας ευχαριστώ βαθύτατα για την υπερκόσμια ποσότητα αγάπης που συνεχίζετε να μου στέλνετε» συνέχισε.

Το πένθος και το «αντίο» στον πρίγκιπα του σκότους

Η ανάρτηση της Σάρον Όσμπορν σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μίλησε δημόσια μετά τον θάνατο του Όζι, ο οποίος έφυγε από τη ζωή στις 22 Ιουλίου σε ηλικία 76 ετών.

Η οικογένειά του είχε μοιραστεί μια δήλωση λίγο μετά τον θάνατό του: «Με περισσότερη θλίψη από όση μπορούν να εκφράσουν οι λέξεις, πρέπει να αναφέρουμε ότι ο αγαπημένος μας Όζι Όσμπορν απεβίωσε σήμερα το πρωί. Ήταν με την οικογένειά του και τον περιέβαλλε αγάπη. Ζητάμε από όλους να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειάς μας αυτή τη στιγμή».

Η Όσμπορν εθεάθη για τελευταία φορά δημόσια στην κηδεία του Όζι, στην πόλη του Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας, στις 30 Ιουλίου. Η οικογένεια – ντυμένη στα μαύρα – σταμάτησε για λίγο την πομπή για να δει τους φόρους τιμής που άφησαν οι θαυμαστές στο Black Sabbath bridge and bench, μία γέφυρα και ένα παγκάκι αφιερωμένο στο θρυλικό συγκρότημα.

Κράτησαν ψηλά τα χέρια τους, κάνοντας το σήμα της ειρήνης, προς το πλήθος, πριν αφήσουν τις δικές τους ανθοδέσμες, με τη Σάρον να υποστηρίζεται από την Κέλι και τον γιο της, Τζακ, 39 ετών. Η μεγαλύτερη κόρη του Όζι και της Σάρον, Έιμι, 42 ετών, και ο γιος του Όζι από τον πρώτο του γάμο, Λούις Όσμπορν, 50 ετών, ήταν επίσης στο πλευρό τους.

