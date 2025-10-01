Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος

Λίγες εβδομάδες μετά το τελευταίο farewell gig του Όζι Όσμπορν και τον θάνατό του Πρίγκιπα του Σκότους, οι Judas Priest του αποτίνουν φόρο τιμής με τον πιο δυναμικό τρόπο.

Οι Judas Priest κυκλοφόρησαν μία μοναδική, συγκινητική διασκευή του κλασικού War Pigs των Black Sabbath, στην οποία ο Όζι μοιράζεται τα φωνητικά με τον Ρομπ Χάλφορντ, ενώ όλα τα έσοδα θα διατεθούν για την καταπολέμηση της νόσου Πάρκινσον.

Ο πρώην frontman των Black Sabbath είχε διαγνωστεί με την εκφυλιστική νευρολογική πάθηση το 2019 και έφυγε από τη ζωή τον Ιούλιο, λίγες εβδομάδες μετά την αποχαιρετιστήρια συναυλία της μπάντας.

Οι Judas Priest, που σχηματίστηκαν στο Μπέρμιγχαμ τη δεκαετία του 1960, αποφάσισαν να κυκλοφορήσουν μια φιλανθρωπική εκδοχή του War Pigs των Black Sabbath, καθώς δεν μπόρεσαν να συμμετάσχουν στη συναυλία του Όζι λόγω προηγούμενων επαγγελματικών υποχρεώσεων.

Το single είναι ιδιαίτερα προσωπικό για το συγκρότημα, καθώς ο κιθαρίστας Γκλεν Τίπτον έχει επίσης διαγνωστεί με τη νόσο Πάρκινσον.

Στην ηχογράφηση, ο Τίπτον παίζει κιθάρα, ενώ ο Ρομπ Χάλφορντ και ο Όσμπορν εναλλάσσουν τις φωνητικές γραμμές στο κλασικό τραγούδι.

Το κομμάτι είχε αρχικά σχεδιαστεί ως ένα απλό βίντεο-φόρος τιμής για τον Όζι Όσμπορν και τους Black Sabbath, πριν το συγκρότημα προτείνει να κυκλοφορήσει και ως single για χρηματοοικονομική υποστήριξη ιδρυμάτων για το Πάρκινσον.

Ο Όσμπορν και τα υπόλοιπα μέλη της αρχικής σύνθεσης των Black Sabbath –ο Τόνι Αγιόμι, ο Τέρενς «Γκίζερ» Μπάτλερρ και ο Μπιλ Γουόρντ– εμφανίστηκαν για τελευταία φορά μαζί στη σκηνή κατά τη διάρκεια της συναυλίας Back To The Beginning τον Ιούλιο σε μια ιστορική βραδιά με τη συμμετοχή και άλλων μεγάλων metal συγκροτημάτων όπως οι Anthrax, οι Metallica και οι Guns N’Roses.

Η διασκευή των Judas Priest στο κλασικό τραγούδι των Black Sabbath κυκλοφόρησε την Παρασκευή, με όλα τα κέρδη να διατίθενται στο Ίδρυμα Glenn Tipton Parkinson’s Foundation και στον οργανισμό Cure Parkinson’s.

Το single σχολιάστηκε από τον μουσικό Τύπο ως «μια δυνατή δήλωση αλληλεγγύης και ένα συγκινητικό επιστέγασμα μιας θρυλικής φιλίας που άνθισε στην metal σκηνή του Μπέρμιγχαμ».

Ενα κάλεσμα μάχης για τη στήριξη όσων πλήττονται από τη νόσο Πάρκινσον, το νέο War Pigs υπενθυμίζει ότι το heavy metal έχει (συχνά) καρδιά, ψυχή και ανθρώπινη ατζέντα.