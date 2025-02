Όζι Όσμπορν: Το Πάρκινσον, η θνητότητα και η μέταλ πυγμή του σε νέο ντοκιμαντέρ

Ένα μεγάλου μήκους ντοκιμαντέρ για τον Όζι Όσμπορν θα κάνει πρεμιέρα στο Paramount+ μέσα στη χρονιά.

Το Ozzy Osbourne: No Escape From Now είναι σε στάδιο παραγωγής αυτή τη στιγμή και υπόσχεται ότι θα είμαι μια ειλικρινής ανασκόπηση στη ζωή και τη μουσική πορεία του Βρετανού που όρισε τη μέταλ σκηνή.

Το ντοκιμαντέρ θα αναδείξει όλα όσα υπάρχουν πίσω από τη δημόσια περσόνα του μουσικού και θα εμβαθύνει στις καταστροφικές περιπέτειες υγείας του μετά από τη μοιραία πτώση του το 2019, αλλά και τη διάγνωσή του με Πάρκινσον.

«Αυτός είναι ο Όζι Όσμπορν όπως δεν έχετε ξαναδεί» σημειώνει η σύνοψη του ντοκιμαντέρ.

«Ένα τρυφερό και βαθιά προσωπικό πορτρέτο ενός από τους μεγαλύτερους ροκ σταρ όλων των εποχών, το ντοκιμαντέρ περιγράφει λεπτομερώς πώς ο κόσμος του τραγουδιστή κατέρρευσε έξι χρόνια πριν αναγκάζοντάς τον να αναλογιστεί ποιος είναι πραγματικά, να αντιμετωπίσει τη θνητότητά του και να αναρωτηθεί αν μπορεί να είναι ο Όζι στη σκηνή για μια ακόμη φορά. Αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα υγείας του και τον αντίκτυπο της διάγνωσης του Πάρκινσον, η ταινία αναδεικνύει τον κεντρικό ρόλο που η μουσική συνεχίζει να παίζει στη ζωή του Όζι» καταλήγει.

«Χωρίς τη μουσική, θα είχα τρελαθεί»

«Τα τελευταία έξι χρόνια ήταν γεμάτα από μερικές από τις χειρότερες στιγμές που έχω περάσει» είπε ο ίδιος. «Υπήρξαν στιγμές που νόμιζα ότι πλησιάζω στο τέλος μου, αλλά η μουσική και η δημιουργία δύο άλμπουμ με έσωσαν. Θα είχα τρελαθεί χωρίς μουσική» προσθέτει.

Σε σκηνοθεσία της βραβευμένης με βραβείο BAFTA, Tάνια Αλεξάντερ, το ντοκιμαντέρ ξεκίνησε στις αρχές του 2022, κατά τη διάρκεια των ηχογραφήσεων για το δέκατο τρίτο στούντιο άλμπουμ Patient Number 9 του καλλιτέχνη.

Τα γυρίσματα θα συνεχιστούν το καλοκαίρι, όταν ο Βρετανός σταρ θα ανέβει στη σκηνή για μια τελευταία παράσταση με τους συνεργάτες του, τα μέλη της μπάντας των Black Sabbath ως μέρος μιας sold-out επικής γιορτής στο Μπέρμινγχαμ της Αγγλίας.

Στο ντοκιμαντέρ μιλάνε ο ίδιος, η σύζυγος του Σάρον Όσμπορν, τα παιδιά τους, και πολλοί συνάδελφοι του.

Ανάμεσα τους είναι ο Τόνι Αιόμι των Black Sabbath, ο Νταφ ΜακΚάγκαν των Guns N’ Roses, ο Ρόμπερτ Τρουχίλο των Metallica, ο Μπίλι Άιντολ και άλλοι.

«Αυτή η ταινία είναι μια ειλικρινής περιγραφή του τι συνέβη στον Όζι όλα αυτά τα χρόνια. Δείχνει πόσο δύσκολα ήταν τα πράγματα για εκείνον και το θάρρος που έδειξε όταν αντιμετώπιζε μια σειρά σοβαρών προβλημάτων υγείας, συμπεριλαμβανομένης της νόσου του Πάρκινσον. Το ντοκιμαντέρ δείχνει τη ζωή του Όζι στο τώρα» λέει η σύζυγος του στο The Hollywood Reporter.

«Συνεργαστήκαμε με μια ομάδα παραγωγής που εμπιστευόμαστε και τους δώσαμε την ελευθερία να πουν την ιστορία του χωρίς φίλτρα. Ελπίζουμε ότι αυτή η ιστορία θα εμπνεύσει ανθρώπους που αντιμετωπίζουν παρόμοια προβλήματα με τον Όζι» πρόσθεσε.

Το Ozzy Osbourne: No Escape From Now είναι παραγωγή της βρετανικής εταιρείας παραγωγής Echo Velvet (It’s Showtime, Kids Like Us), σε συνεργασία με τα Osbournes & MTV Entertainment Studios.

«Δεν είναι θανατική καταδίκη»

Μιλώντας στην εκπομπή Good Morning America, μαζί με τη σύζυγό του Σάρον, ο Όζι Όσμπορν αποκάλυψε τη διάγνωση του σε μια συναισθηματικά φορτισμένη συνέντευξη το 2020.

«Η προηγούμενη χρονιά ήταν χάλια για μένα. Έκανα μία επέμβαση στο λαιμό ύστερα από ατύχημα που είχα και μετά έμαθα ότι πάσχω από μία ήπια μορφή Πάρκισνον», είπε ο τραγουδιστής, προσθέτοντας πως λαμβάνει φαρμακευτική αγωγή για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τους αφόρητους πόνους που νιώθει στο νευρικό του σύστημα.

«Ονομάζεται Πάρκινσον τύπου 2. Υπάρχουν πολλοί διαφορετικοί τύποι. Δεν είναι μία θανατική καταδίκη, αλλά επηρεάζει το νευρικό σύστημα του σώματος. Είναι σαν να έχει μία καλή μέρα και μετά μία άσχημη», συμπλήρωσε η Σάρον.

«Δεν είμαι καλός στο να κρατάω μυστικά. Νιώθω καλύτερα τώρα που αποδέχτηκα ότι πάσχω από μία μορφή Πάρκινσον» είπε απευθυνόμενος σε όλους όσοι ισχυρίζονταν στο διαδίκτυο ότι πεθαίνει.

«Πριν από έναν χρόνο ήμουν χάλια. Τώρα νιώθω καλύτερα με τα φάρμακα που παίρνω για την επέμβαση που έκανα. Νιώθω μούδιασμα στα χέρια και τα πόδια μου κρυώνουν. Δεν ξέρω εάν είναι από την ασθένεια, αλλά αυτό είναι πρόβλημα…» είπε.

Ο κίνδυνος εμφάνισης της νόσου Πάρκινσον είναι τουλάχιστον διπλάσιος στους ανθρώπους άνω των 50 ετών που πρόσφατα ανέπτυξαν άγχος σε σύγκριση με εκείνους που δεν έχουν άγχος, σύμφωνα με μελέτη ερευνητών του University College London (UCL).

Η νόσος του Πάρκινσον είναι η δεύτερη πιο συχνή νευροεκφυλιστική πάθηση παγκοσμίως και εκτιμάται ότι θα επηρεάσει 14.2 εκατομμύρια ανθρώπους έως το 2040.

Το άγχος αποτελεί χαρακτηριστικό των πρώιμων σταδίων της νόσου σύμφωνα με μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό British Journal of General Practice, τον Ιούνιο του 2024.

Ο Όσμπορν, ως μαχητής εμπνέει.

Γκολ στην απαισιοδοξία

Τον Ιούλιο του 2024, ο Όζι Όσμπορν έδειξε ότι δεν είναι καθόλου μακριά από τον παλιό, ευφυή, αστείο και αιρετικό εαυτό του.

Μαζί με τον συνοδοιπόρο του, τον Γκίζερ Μπάτλερ των Black Sabbath, ο Όσμπορν συμμετείχε σε καμπάνια για τη νέα φανέλα της Άστον Βίλα.

Στο διαφημιστικό σποτ της αγγλικής ομάδας, oι δύο θρύλοι του βρετανικού μέταλ συγκροτήματος προωθούν την εντός έδρας φανέλα της ομάδας που αγάπησαν από πιτσιρίκια υπό τους ήχους του εμβληματικού Paranoid.

Ο Όζμπορν και ο Μπάτλερ μεγάλωσαν κοντά στο Villa Park και είναι οπαδοί της ομάδας από τότε που έδειξαν στον κόσμο πώς μπορείς να αντέξεις το ζόφο ακούγοντας μέταλ.