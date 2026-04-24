ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο
Κόσμος 24 Απριλίου 2026, 09:39

ΗΠΑ: Εσωτερικό έγγραφο του Πενταγώνου περιγράφει επιλογές τιμωρίας των Ευρωπαίων για τη μη στήριξή τους στον πόλεμο

Εν μέσω πολέμου στο Ιράν ο Τραμπ φαίνεται να ζήτησε από το Πεντάγωνο να του παρουσιάσει επιλογές για να τιμωρήσει τους Ευρωπαίους - Ισπανία και Βρετανία στο κάδρο των ΗΠΑ

Ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου περιγράφει τις επιλογές που έχουν οι ΗΠΑ για να τιμωρήσουν συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν στήριξαν τον πόλεμο στο Ιράν.

Αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε ότι ανάμεσα στις προτεινόμενες επιλογές ήταν η αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ και η επανεξέταση της αμερικανικής θέσης σχετικά με την αξίωση της Βρετανίας στα Νησιά Φώκλαντ.

Στο εσωτερικό έγγραφο εκφράζεται η απογοήτευση για την απροθυμία ή την άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ δικαιώματα πρόσβασης και χρησιμοποίησης βάσεων -γνωστά ως ABO-  για τον πόλεμο στο Ιράν

Μία από τις επιλογές που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα προβλέπει την απομάκρυνση «δύσκολων» χωρών από σημαντικές θέσεις ή θέσεις κύρους στο ΝΑΤΟ, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σφοδρά τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν έστειλαν τα πολεμικά τους ναυτικά για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Δήλωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Συμμαχία.

Παραμένουν οι βάσεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη

«Δεν θα το κάνατε κι εσείς αν ήσασταν στη θέση μου;» ρώτησε ο Τραμπ το Reuters σε συνέντευξη την 1η Απριλίου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, το ηλεκτρονικό μήνυμα δεν υποδηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προβούν σε κάτι τέτοιο, ανέφερε ο αξιωματούχος. Επίσης, δεν προτείνει το κλείσιμο βάσεων στην Ευρώπη.

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να πει αν οι επιλογές περιλάμβαναν την αποχώρηση ορισμένων αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το email, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον απάντησε: «Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, παρά όλα όσα έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αυτοί δεν ήταν εκεί για εμάς.

«Το Υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος θα έχει αξιόπιστες επιλογές για να εξασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα είναι πλέον ένας χάρτινος τίγρης, αλλά θα κάνουν το καθήκον τους. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τυχόν εσωτερικές συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Γουίλσον.

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ θα ισοδυναμούσε με είσοδο στον πόλεμο, αλλά ότι θα ήταν πρόθυμες να συμβάλουν στο να μείνει ανοιχτό το πέρασμα, μόλις επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία ή τερματιστεί η σύγκρουση.

Εκενυρισμός με την Ισπανία

Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την Ισπανία και ο Τραμπ έχει απειλήσει τη χώρα καθώς η κυβέρνηση της δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων ή του εναερίου χώρου της για την επίθεση κατά του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία: τη Ναυτική Βάση Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν.

Οι επιλογές που περιγράφονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα είχαν ως στόχο να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η επιλογή να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στη Συμμαχία θα είχε περιορισμένο αντίκτυπο στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά σημαντικό συμβολικό αντίκτυπο, υποστηρίζει το ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιδιώξουν την αναστολή της Ισπανίας από τη Συμμαχία, και το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αν υπάρχει υφιστάμενος μηχανισμός στο ΝΑΤΟ για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο.

Τα νησιά Φώκλαντ και ο Μιλέι

Το υπόμνημα περιλαμβάνει επίσης την επιλογή να εξεταστεί η επανεκτίμηση της διπλωματικής υποστήριξης των ΗΠΑ προς μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως τα Νησιά Φώκλαντ κοντά στην Αργεντινή.

Ο ιστότοπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι τα νησιά διοικούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εξακολουθούν να διεκδικούνται από την Αργεντινή, της οποίας ο ακροδεξιός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι είναι σύμμαχος του Τραμπ.

Η Βρετανία και η Αργεντινή διεξήγαγαν έναν σύντομο πόλεμο το 1982 για τα νησιά, αφού η Αργεντινή απέτυχε στην προσπάθειά της να τα καταλάβει. Περίπου 650 Αργεντινοί στρατιώτες και 255 Βρετανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους πριν η Αργεντινή παραδοθεί.

Ο Τραμπ έχει προσβάλει επανειλημμένα τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Σταρμερ, αποκαλώντας τον δειλό λόγω της απροθυμίας του να συμμετάσχει στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, λέγοντας ότι δεν είναι «Κάποιος Ουίνστον Τσόρτσιλ» και περιγράφοντας τα αεροπλανοφόρα της Βρετανίας ως «παιχνίδια».

Δεν στέκονται στο πλευρό μας

Η Βρετανία αρχικά δεν έκανε δεκτό το αίτημα των ΗΠΑ να επιτρέψει στα αεροσκάφη της να επιτεθούν στο Ιράν από δύο βρετανικές βάσεις, αλλά αργότερα συμφώνησε να επιτρέψει «αμυντικές αποστολές» με στόχο την προστασία των κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών πολιτών, εν μέσω των ιρανικών αντιποίνων.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο νωρίτερα αυτό το μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι «πολλά έχουν αποκαλυφθεί» από τον πόλεμο με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι μεγαλύτερης εμβέλειας του Ιράν δεν μπορούν να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

«Αντιμετωπίζουμε ερωτήσεις, εμπόδια ή δισταγμούς… Δεν περιμένει πολλά από μια συμμαχία αν υπάρχουν χώρες που δεν είναι διατεθειμένες να σταθούν στο πλευρό σου όταν τις χρειάζεσαι», είπε ο Χέγκσεθ.

Γ. Στάσσης: Γιατί η ΔΕΗ πάει σε Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου 4 δισ. ευρώ;

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ
Πολωνός πρωθυπουργός 24.04.26

Ο Τουσκ αμφισβητεί τη δέσμευση των ΗΠΑ στην Ευρώπη – Τα ερωτήματα για το ΝΑΤΟ

Ο Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στους Financial Times ότι το «μεγαλύτερο και πιο σημαντικό ερώτημα της Ευρώπης είναι αν οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να είναι τόσο πιστές όσο περιγράφεται στις συνθήκες μας»

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Προειδοποίηση 24.04.26

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου

Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

Γερμανία: Αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;
Κόσμος 24.04.26

Η Γερμανία αναλαμβάνει «περισσότερη ευθύνη» και… προετοιμάζεται για πόλεμο με τη Ρωσία;

Η νέα στρατιωτική στρατηγική αλλάζει μόνιμα τις σχέσεις μεταξύ Μόσχας και Βερολίνου. Τι γράφει ο γερμανικό Τύπος και πώς το νέο στρατιωτικό αμυντικό δόγμα αλλάζει τις ισορροπίες.

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν
Κόσμος 24.04.26 Upd: 08:40

Παράταση εκεχειρίας στον Λίβανο εν αναμονή νέων συζητήσεων με το Ιράν - «Έτοιμο για επίθεση» δηλώνει το Ισραήλ

Ο Τραμπ ανακοίνωσε παράταση εκεχειρίας τριών εβδομάδων στον Λίβανο - Επιμένει ότι ο ίδιος κρατά κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για να πιέσει το Ιράν να υπογράψει συμφωνία

Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά
Κόσμος 24.04.26

Ο εχθρός του εχθρού μου…: Πώς ο πόλεμος των ΗΠΑ στο Ιράν έφερε τις ευρωπαϊκές χώρες πιο κοντά

Ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν, παράλληλα με τον πόλεμο του Ισραήλ κατά του Λιβάνου, επιταχύνει μια αξιοσημείωτη αναδιάρθρωση των ευρωπαϊκών συμμαχιών και της στρατηγικής σκέψης για το μέλλον της ΕΕ

Μαριχουάνα… Go!
Χωρίς ομοσπονδιακή άδεια 24.04.26

Μαριχουάνα… Go!

Η μαριχουάνα βγαίνει από τη λίστα των πιο επικίνδυνων ναρκωτικών - Η διοίκηση του Ντόναλντ Τραμπ την υποβαθμίζει τη μαριχουάνα σε ηπιότερη κατηγορία, ανοίγοντας τον δρόμο για ιατρική χρήση και έρευνα

Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ που «δεν διαθέτουν νομιμοποίηση από τον ΟΗΕ»
Κόσμος 24.04.26

Η Ρωσία καταγγέλλει τις νέες κυρώσεις της ΕΕ

Οι κυρώσεις δεν έχουν κανένα νόημα αν δεν βασίζονται σε απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, καταγγέλλει η Ρωσία, για την 20ή δέσμη μέτρων εναντίον της που υιοθέτησε η ΕΕ.

G20: Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στις εργασίες και στη σύνοδο της Φλόριντα
Κόσμος 24.04.26

Η Ρωσία «θα προσκληθεί» στην G20 της Φλόριντα

«Η Ρωσία είναι μέλος της G20 και θα προσκληθεί να συμμετάσχει στις υπουργικές συναντήσεις και στη σύνοδο των ηγετών» που θα πραγματοποιηθούν στη Φλόριντα, σύμφωνα με αμερικανό αξιωματούχο.

ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο
Ένοπλη σύγκρουση 23.04.26

ΗΠΑ: Συναγερμός στη Λουιζιάνα – Πυροβολισμοί σε εμπορικό κέντρο

Οι πυροβολισμοί φαίνεται ότι ανταλλάχθηκαν ανάμεσα σε δύο ομάδες ατόμων, που διαπληκτίστηκαν. Τουλάχιστον 10 τραυματίες, εκ των οποίων περαστικοί, άσχετοι με το περιστατικό. Δύο σοβαρά.

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»
«Άνθρωποι πεθαίνουν!» 23.04.26

Πάπας Λέων: Καταδικάζει τους θανάτους διαδηλωτών στο Ιράν, αλλά «δεν μπορεί να είναι υπέρ του πολέμου»

Απάντηση στον Ντόναλντ Τραμπ, που του επιτίθεται γιατί έχει καταδικάσει τον πόλεμο στο Ιράν, έδωσε ο Πάπας Λέων. Τόνισε ότι ασφαλώς καταδικάζει τις δολοφονίες. Ωστόσο, «ως ιερέας δεν αποδέχομαι τον πόλεμο».

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος
Ελλάδα 24.04.26

Τσερνόμπιλ, 40 χρόνια μετά: Πόσο τελικά επηρέασε την Ελλάδα το ραδιενεργό νέφος - Μολύνθηκαν 1.200 τετραγωνικά χιλιόμετρα

Τι δείχνουν τα αρχεία του ΕΜΠ για το ατύχημα στο Τσερνόμπιλ - Καρδίτσα, Νάουσα και Αθήνα ανάμεσα στις περιοχές που επηρεάστηκαν περισσότερο

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…
Ποδόσφαιρο 24.04.26

Μουντιάλ 2026: Το πιο ακριβό στην ιστορία…

Εισιτήρια έως 14.000 δολάρια και δυναμική τιμολόγηση αλλάζουν το παιχνίδι – Ανησυχία για άδειες εξέδρες και αποκλεισμό των φιλάθλων στο Μουντιάλ

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα
Editorial 24.04.26

Μια νέα Φιλική Εταιρεία το μοντέλο του κόμματος Τσίπρα

Όχι, ο Αλέξης Τσίπρας δεν πρόκειται να πατήσει το κουμπί για να ξεκινήσει ένα κόμμα. Εχει πατηθεί προ πολλού. Το «επιστρέφω» στηρίζουν 18 ομάδες εργασίας που εδώ και καιρό δουλεύουν πάνω στο εγχείρημα

Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία
Τα Νέα της Αγοράς 24.04.26

Lidl House Athens: Ένας κόμβος σύμπραξης που μετατρέπει το φαγητό από ατομική ανάγκη σε συλλογική εμπειρία

Ενα ζωντανό σημείο αναφοράς για τη γαστρονομία, τη βιωσιμότητα, την εκπαίδευση και τον πολιτισμό, ένας χώρος όπου η γνώση για το φαγητό γίνεται βίωμα.

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη και ποια όχι
Συγκριτική έρευνα 24.04.26

Ποια επαγγέλματα απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη — και ποια όχι

Τα επαγγέλματα που απειλεί περισσότερο η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι οι εισαγωγικές δουλειές ρουτίνας, αλλά υψηλόμισθες θέσεις διανοητικής εργασίας. Τι δείχνει νέα έρευνα.

Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία – Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα
Καλή επιτυχία! 24.04.26

Σήμερα η κλήρωση για τα Πειραματικά σχολεία - Πότε ξεκινούν οι εξετάσεις στα Πρότυπα

Οι υποψήφιοι μαθητές και μαθήτριες για τα Πρότυπα και τα Πειραματικά για το σχολικό έτος 2026 - 2027 διεκδικούν συνολικά 7.374 θέσεις, με τις αιτήσεις να ξεπερνούν τις 30.000

Νέος Κόσμος: Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του
Ώρες αγωνίας 24.04.26

Παραμένει ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα του Νέου Κόσμου ο 55χρονος που είχε χτυπήσει τη μητέρα του

Έξω από την πολυκατοικία στον Νέο Κόσμο βρίσκονται αστυνομικές δυνάμεις και ειδικός διαπραγματευτής που προσπαθούν να τον πείσουν να παραδοθεί

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη
Πολιτική Γραμματεία 24.04.26

Η εξίσωση του Γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ – Τις επόμενες ώρες οι τελικές αποφάσεις του Ανδρουλάκη

Σε εξίσωση για δυνατούς «λύτες» εξελίσσεται η επιλογή του προσώπου για τη θέση του γραμματέα στο ΠΑΣΟΚ, με τις τελικές αποφάσεις να λαμβάνονται από τον Νίκο Ανδρουλάκη τις επόμενες ώρες.

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου
Προειδοποίηση 24.04.26

Η επιδημία ιλαράς εντείνεται στην Αμερική – Καμπανάκι εν όψει Παγκοσμίου Κυπέλλου

Τα κρούσματα ιλαράς που καταγράφονται στην ήπειρο βρίσκονται σε καθαρή άνοδο από το 2025, κυρίως στις χώρες της βόρειας Αμερικής, όπου ουδέποτε εξαλείφθηκε η εξαιρετικά μολυσματική και δυνητικά θανατηφόρα ασθένεια

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης
Tεράστιος όγκο δεδομένων 24.04.26

D4vd: Εντοπίστηκε υλικό παιδικής πορνογραφίας στο iCloud του – Κατηγορείται για τον διαμελισμό 14χρονης

Νέα στοιχεία σε βάρος του τραγουδιστή D4vd, με τις αρχές να εξετάζουν τεράστιο όγκο δεδομένων, ενώ παραμένει προφυλακισμένος για τη δολοφονία της 14χρονης Σελέστ Ρίβας Ερνάντες

Υποκλοπές: Η Intellexa του Ντίλιαν, με έδρα την Αθήνα, διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε «Αρχές επιβολής του νόμου»
Υποκλοπές 24.04.26

Η Intellexa του Ντίλιαν, με έδρα την Αθήνα, διαφήμιζε κατασκοπευτικά λογισμικά σε «Αρχές επιβολής του νόμου»

Το in παρουσιάζει δύο διαφημιστικά φυλλάδια που αποδίδονται στην εταιρεία - πρωταγωνιστή των υποκλοπών, Intellexa, τα οποία απευθύνονται στις «αρχές επιβολής του νόμου» και φορείς ασφάλειας και πληροφοριών, επιβεβαιώνοντας τα λεγόμενα του Ταλ Ντίλιαν ότι η εταιρεία συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις και Αρχές επιβολής του νόμου και αυξάνοντας τα επιβαρυντικά στοιχεία για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον τότε δεξί χέρι του, ανιψιό και γενικό γραμματέα πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη

