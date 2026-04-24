Ένα εσωτερικό email του Πενταγώνου περιγράφει τις επιλογές που έχουν οι ΗΠΑ για να τιμωρήσουν συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν στήριξαν τον πόλεμο στο Ιράν.

Αξιωματούχος που μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας στο Reuters, ανέφερε ότι ανάμεσα στις προτεινόμενες επιλογές ήταν η αναστολή της συμμετοχής της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ και η επανεξέταση της αμερικανικής θέσης σχετικά με την αξίωση της Βρετανίας στα Νησιά Φώκλαντ.

Στο εσωτερικό έγγραφο εκφράζεται η απογοήτευση για την απροθυμία ή την άρνηση ορισμένων συμμάχων να παραχωρήσουν στις ΗΠΑ δικαιώματα πρόσβασης και χρησιμοποίησης βάσεων -γνωστά ως ABO- για τον πόλεμο στο Ιράν

Μία από τις επιλογές που αναφέρονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα προβλέπει την απομάκρυνση «δύσκολων» χωρών από σημαντικές θέσεις ή θέσεις κύρους στο ΝΑΤΟ, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Ο Ντόναλντ Τραμπ επέκρινε σφοδρά τους συμμάχους του ΝΑΤΟ επειδή δεν έστειλαν τα πολεμικά τους ναυτικά για να βοηθήσουν στο άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ. Δήλωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο αποχώρησης από τη Συμμαχία.

Παραμένουν οι βάσεις των ΗΠΑ στην Ευρώπη

«Δεν θα το κάνατε κι εσείς αν ήσασταν στη θέση μου;» ρώτησε ο Τραμπ το Reuters σε συνέντευξη την 1η Απριλίου, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από το ΝΑΤΟ.

Ωστόσο, το ηλεκτρονικό μήνυμα δεν υποδηλώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα προβούν σε κάτι τέτοιο, ανέφερε ο αξιωματούχος. Επίσης, δεν προτείνει το κλείσιμο βάσεων στην Ευρώπη.

Ο αξιωματούχος αρνήθηκε να πει αν οι επιλογές περιλάμβαναν την αποχώρηση ορισμένων αμερικανικών δυνάμεων από την Ευρώπη.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει το email, ο εκπρόσωπος Τύπου του Πενταγώνου Κίνγκσλεϊ Γουίλσον απάντησε: «Όπως είπε ο Πρόεδρος Τραμπ, παρά όλα όσα έχουν κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες για τους συμμάχους μας στο ΝΑΤΟ, αυτοί δεν ήταν εκεί για εμάς.

«Το Υπουργείο Άμυνας θα διασφαλίσει ότι ο Πρόεδρος θα έχει αξιόπιστες επιλογές για να εξασφαλίσει ότι οι σύμμαχοί μας δεν θα είναι πλέον ένας χάρτινος τίγρης, αλλά θα κάνουν το καθήκον τους. Δεν έχουμε περαιτέρω σχόλια σχετικά με τυχόν εσωτερικές συζητήσεις προς αυτή την κατεύθυνση», δήλωσε ο Γουίλσον.

Η Βρετανία, η Γαλλία και άλλες χώρες υποστηρίζουν ότι η συμμετοχή στον ναυτικό αποκλεισμό των ΗΠΑ θα ισοδυναμούσε με είσοδο στον πόλεμο, αλλά ότι θα ήταν πρόθυμες να συμβάλουν στο να μείνει ανοιχτό το πέρασμα, μόλις επιτευχθεί μόνιμη εκεχειρία ή τερματιστεί η σύγκρουση.

Εκενυρισμός με την Ισπανία

Οι ΗΠΑ έχουν εκφράσει την απογοήτευσή τους για την Ισπανία και ο Τραμπ έχει απειλήσει τη χώρα καθώς η κυβέρνηση της δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει τη χρήση των βάσεων ή του εναερίου χώρου της για την επίθεση κατά του Ιράν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτουν δύο σημαντικές στρατιωτικές βάσεις στην Ισπανία: τη Ναυτική Βάση Ρότα και την Αεροπορική Βάση Μορόν.

Οι επιλογές που περιγράφονται στο ηλεκτρονικό μήνυμα θα είχαν ως στόχο να στείλουν ένα ισχυρό μήνυμα στους συμμάχους του ΝΑΤΟ, ανέφερε ο αξιωματούχος.

Η επιλογή να ανασταλεί η συμμετοχή της Ισπανίας στη Συμμαχία θα είχε περιορισμένο αντίκτυπο στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, αλλά σημαντικό συμβολικό αντίκτυπο, υποστηρίζει το ηλεκτρονικό μήνυμα.

Ο αξιωματούχος δεν αποκάλυψε πώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θα μπορούσαν να επιδιώξουν την αναστολή της Ισπανίας από τη Συμμαχία, και το Reuters δεν μπόρεσε να προσδιορίσει αν υπάρχει υφιστάμενος μηχανισμός στο ΝΑΤΟ για να πραγματοποιηθεί κάτι τέτοιο.

Τα νησιά Φώκλαντ και ο Μιλέι

Το υπόμνημα περιλαμβάνει επίσης την επιλογή να εξεταστεί η επανεκτίμηση της διπλωματικής υποστήριξης των ΗΠΑ προς μακροχρόνιες ευρωπαϊκές «αυτοκρατορικές κτήσεις», όπως τα Νησιά Φώκλαντ κοντά στην Αργεντινή.

Ο ιστότοπος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ αναφέρει ότι τα νησιά διοικούνται από το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά εξακολουθούν να διεκδικούνται από την Αργεντινή, της οποίας ο ακροδεξιός πρόεδρος Χαβιέρ Μιλέι είναι σύμμαχος του Τραμπ.

Η Βρετανία και η Αργεντινή διεξήγαγαν έναν σύντομο πόλεμο το 1982 για τα νησιά, αφού η Αργεντινή απέτυχε στην προσπάθειά της να τα καταλάβει. Περίπου 650 Αργεντινοί στρατιώτες και 255 Βρετανοί στρατιώτες έχασαν τη ζωή τους πριν η Αργεντινή παραδοθεί.

Ο Τραμπ έχει προσβάλει επανειλημμένα τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Σταρμερ, αποκαλώντας τον δειλό λόγω της απροθυμίας του να συμμετάσχει στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν, λέγοντας ότι δεν είναι «Κάποιος Ουίνστον Τσόρτσιλ» και περιγράφοντας τα αεροπλανοφόρα της Βρετανίας ως «παιχνίδια».

Δεν στέκονται στο πλευρό μας

Η Βρετανία αρχικά δεν έκανε δεκτό το αίτημα των ΗΠΑ να επιτρέψει στα αεροσκάφη της να επιτεθούν στο Ιράν από δύο βρετανικές βάσεις, αλλά αργότερα συμφώνησε να επιτρέψει «αμυντικές αποστολές» με στόχο την προστασία των κατοίκων της περιοχής, συμπεριλαμβανομένων των Βρετανών πολιτών, εν μέσω των ιρανικών αντιποίνων.

Μιλώντας στους δημοσιογράφους στο Πεντάγωνο νωρίτερα αυτό το μήνα, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ είπε ότι «πολλά έχουν αποκαλυφθεί» από τον πόλεμο με το Ιράν, σημειώνοντας ότι οι πύραυλοι μεγαλύτερης εμβέλειας του Ιράν δεν μπορούν να χτυπήσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά μπορούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

«Αντιμετωπίζουμε ερωτήσεις, εμπόδια ή δισταγμούς… Δεν περιμένει πολλά από μια συμμαχία αν υπάρχουν χώρες που δεν είναι διατεθειμένες να σταθούν στο πλευρό σου όταν τις χρειάζεσαι», είπε ο Χέγκσεθ.