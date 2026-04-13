Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
Καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης
- Πώς γιόρτασαν οι Αιθίοπες της Αθήνας την Ανάσταση – Τύμπανα, χορός και μυστήριο
- Χειροπέδες σε 48χρονη influencer - Οδηγούσε μεθυσμένη, βρέθηκαν αναβολικά στο αυτοκίνητο
- Fuel Pass: Ανοιχτή η πλατφόρμα έως 30 Απριλίου για όλα τα ΑΦΜ – Πώς θα κάνετε αίτηση
- Τραγωδία στους Παξούς: Νεκρός 15χρονος μοτοσικλετιστής σε τροχαίο
Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ που ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει κανένα νόημα», δήλωσε σήμερα η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργκαρίτα Ρόμπλες.
«Πιστεύω επίσης ότι είναι κάτι που δεν έχει κανένα νόημα (…) Αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο σε όλη αυτήν την παρέκκλιση στην οποία μας έχουν οδηγήσει», σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια ισπανική τηλεόραση.
Καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης.
Ο πρώην Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ για Ανθρωπιστικά Θέματα της Μέσης Ανατολής από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024, Ντέιβιντ Σάτερφιλντ είπε στο BBC ότι το ζήτημα δεν είναι εάν μπορεί να υλοποιηθεί ο αποκλεισμός που υποσχέθηκε ο Τραμπ αλλά ο αντίκτυπός του.
«Δεν είναι η πρώτη φορά που το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιβάλλει αποκλεισμό – πρόσφατα το έκανε προς την Κούβα και τη Βενεζουέλα», είπε και πρόσθεσε:
«Δεν είναι θέμα του πώς γίνεται ή αν μπορεί να γίνει, αλλά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα».
«Η περιοχή του Περσικού Κόλπου αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο παγκόσμιου εφοδιασμού, που ξεπερνά κατά πολύ τους υδρογονάνθρακες – και οι επιπτώσεις, αν συνεχιστεί για μερικές ακόμα εβδομάδες, θα είναι πολύ βαθιές, πέρα από το κόστος της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ».
- Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ
- Ουγγαρία: Τι σημαίνει η εκλογική ήττα Όρμπαν για Πούτιν, Τραμπ και γιατί χαμογελούν στην Ευρώπη
- Patty Hearst: Η απαγωγή που δίχασε τις ΗΠΑ – Πώς από θύμα βρέθηκε κατηγορούμενη για ένοπλη ληστεία
- «Κορυφαίοι ευρωπαϊκοί σύλλογοι θέλουν τον Καρέτσα»
- Αβάσιμοι ισχυρισμοί τα περί «απειλών εισβολής στο Ισραήλ» από τον Ερντογάν, λέει η Τουρκία
- Οι «απειλές θανάτου» κρατούν τον Γουόκερ Σκόμπελ μακριά από τον χορό του σχολείου του
- Επίσημο: Νέος προπονητής της Ντουμπάι BC ο Σέκουλιτς
- Γερμανία: Σε εξέλιξη 48ωρη απεργία των πιλότων της Lufthansa
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις