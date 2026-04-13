Ισπανία κατά Τραμπ: Δεν βλέπει κανένα νόημα σε έναν αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ

Ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός των Στενών του Ορμούζ που ανακοινώθηκε χθες, Κυριακή, από τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ «δεν έχει κανένα νόημα», δήλωσε σήμερα η υπουργός Άμυνας της Ισπανίας Μαργκαρίτα Ρόμπλες.

«Πιστεύω επίσης ότι είναι κάτι που δεν έχει κανένα νόημα (…) Αποτελεί άλλο ένα επεισόδιο σε όλη αυτήν την παρέκκλιση στην οποία μας έχουν οδηγήσει», σημείωσε σε συνέντευξη που παραχώρησε στη δημόσια ισπανική τηλεόραση.

Καθώς πλησιάζει η προθεσμία που έχει θέσει ο Τραμπ για τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, πληθαίνουν οι αντιδράσεις για τον αντίκτυπο αυτής της κίνησης.

Ο πρώην Ειδικός Απεσταλμένος των ΗΠΑ για Ανθρωπιστικά Θέματα της Μέσης Ανατολής από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Απρίλιο του 2024, Ντέιβιντ Σάτερφιλντ είπε στο BBC ότι το ζήτημα δεν είναι εάν μπορεί να υλοποιηθεί ο αποκλεισμός που υποσχέθηκε ο Τραμπ αλλά ο αντίκτυπός του.

«Δεν είναι η πρώτη φορά που το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ επιβάλλει αποκλεισμό – πρόσφατα το έκανε προς την Κούβα και τη Βενεζουέλα», είπε και πρόσθεσε:

«Δεν είναι θέμα του πώς γίνεται ή αν μπορεί να γίνει, αλλά ποιο θα είναι το αποτέλεσμα».

«Η περιοχή του Περσικού Κόλπου αποτελεί ένα κρίσιμο σημείο παγκόσμιου εφοδιασμού, που ξεπερνά κατά πολύ τους υδρογονάνθρακες – και οι επιπτώσεις, αν συνεχιστεί για μερικές ακόμα εβδομάδες, θα είναι πολύ βαθιές, πέρα από το κόστος της βενζίνης και του πετρελαίου ντίζελ».