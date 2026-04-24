Το ΑΣΕΑΔ ακύρωσε την ποινή του Ταϊρίκ Τζόουνς για τη χειρονομία στο ΟΑΚΑ
Ο Ολυμπιακός δικαιώθηκε με την προσφυγή του στο ΑΣΕΑΔ για την υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς, με την ποινή των τριών αγωνιστικών και το πρόστιμο να μην ισχύουν πλέον.
Ανατροπή στην υπόθεση του Ταϊρίκ Τζόουνς μετά από την προσφυγή που είχε καταθέσει ο Ολυμπιακός στο ΑΣΕΑΔ για την τιμωρία του Αμερικανού σέντερ από τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ.
Συγκεκριμένα, η πρωτόδικη απόφαση είχε επιβάλει στον 28χρονο ψηλό ποινή αποκλεισμού τριών αγωνιστικών στο πρωτάθλημα, συν χρηματικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ, καθώς υποστήριζε ότι είχε κάνει απρεπή χειρονομία προς τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στο ντέρμπι «αιωνίων» στο «Telekom Center».
Ο Ολυμπιακός προσέφυγε στο ΑΣΕΑΔ γα τον Τζόουνς
Οι ερυθρόλευκοι θεώρησαν πως η απόφαση ήταν άδικη και προσέφυγαν στο ΑΣΕΑΔ, το οποίο άλλαξε την ποινή σε μία αγωνιστική, την οποία και έχει εκτίσει ήδη ο παίκτης.
Πλέον αναμένεται να είναι κανονικά στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για το παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής στην Stoiximan GBL απέναντι στην ΑΕΚ στα Άνω Λιόσια.
