Σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύεται στις Δαφνές η 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της. Η νεκρώσιμος ακολουθία τελείται στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δαφνές, με την ατμόσφαιρα να είναι ιδιαίτερα φορτισμένη. Το δράμα της οικογένειας γίνεται ακόμη βαρύτερο, καθώς συμπίπτει χρονικά κοντά με το εξάμηνο μνημόσυνο του πατέρα της άτυχης γυναίκας.

Πίσω της αφήνει τρία παιδιά, δύο ενήλικους γιους και μια ανήλικη κόρη, που καλούνται να διαχειριστούν μια ανείπωτη απώλεια. Τα παιδιά της αδυνατούν ακόμη και τώρα να πιστέψουν πως το νήμα της ζωής της μητέρας τους κόπηκε τόσο βίαια και μάλιστα από έναν άνθρωπο που η ίδια είχε αγαπήσει.

Κάτοικοι του χωριού με δάκρυα στα μάτια και λευκά τριαντάφυλλα στα χέρια έφτασαν στην εκκλησία για να πουν το στερνό αντίο στην Ελευθερία.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να ερευνούν σε βάθος τις συνθήκες της δολοφονίας. Τα μέχρι τώρα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης κάνουν λόγο για εκτέλεση εξ επαφής, με τη σφαίρα να διαπερνά το κεφάλι της 43χρονης και να καταλήγει στο ταμπλό του αυτοκινήτου.

Κατά την εξέταση του οχήματος της 43χρονης, το οποίο μεταφέρθηκε στη Διεύθυνση Αστυνομίας Ηρακλείου, προέκυψαν κρίσιμα ευρήματα, καθώς η βολίδα εντοπίστηκε στο ταμπλό, ενώ ο κάλυκας βρέθηκε στο πορτμπαγκάζ, γεγονός που ενισχύει την εκδοχή ότι η δολοφονία διαπράχθηκε μέσα στο αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το neakriti, οσον αφορά στην ακριβή αναπαράσταση του φονικού, κερδίζει έδαφος το σενάριο ο 39χρονος να βρισκόταν καθισμένος στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου, με την άτυχη 43χρονη να βρίσκεται στη θέση του οδηγού και ενώ βρισκόταν γυρισμένη πυροβολήθηκε από τη δεξιά πλευρά, με αποτέλεσμα η σφαίρα να βγει από την αριστερή και να καρφωθεί το ταμπλό.

Ενδεικτικό της παθολογικής ζήλιας που οδήγησε στη γυναικοκτονία αποτελεί το ότι ο δράστης είχε τοποθετήσει συσκευή GPS στο όχημα της άτυχης γυναίκας, ούτως ώστε να παρακολουθεί τις μετακινήσεις της, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες, η παθολογική ζήλια χαρακτήριζε τη συμπεριφορά του κατά τη διάρκεια της σχέσης τους, καθώς και έπειτα, με τον χωρισμό, οδηγώντας προς την εμμονική συμπεριφορά, που τελικά κατέληξε στη δολοφονία.

Κρήτη: Αναζητούν το όπλο και το κινητό της 43χρονης

Οι Αρχές να “χτενίζουν” την περιοχή προκειμένου να εντοπιστεί το όπλο που χρησιμοποιήθηκε για τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας ενώ ψάχνουν και το κινητό της.

Σύμφωνα με τις Αρχές, από τα στοιχεία των ερευνών προέκυψε ότι η δολοφονία της άτυχης Ελευθερίας σημειώθηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής, μεταξύ 11:00 και 11:10, κατά τη διάρκεια συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, κοντά στις Δαφνές, όπου η γυναίκα διέμενε με τα τρία της παιδιά.

Ο δράστης φαίνεται να πλησίασε οπλισμένος το λευκό Honda της 43χρονης, πυροβολώντας την εξ επαφής στο κεφάλι, την ώρα που εκείνη βρισκόταν στη θέση του οδηγού. Μία και μόνο σφαίρα ήταν αρκετή για να προκαλέσει τον θανάσιμο τραυματισμό της, διαπερνώντας το κεφάλι της και καταλήγοντας στο εσωτερικό του οχήματος.

Έπειτα από την πράξη του, ο δράστης μετέφερε τη σορό στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της γυναίκας, τη σκέπασε και απομακρύνθηκε από το σημείο με το δίκυκλό του – όπου σε μικρή απόσταση έχασε τον έλεγχο και το όχημά του κατέληξε σε γκρεμό, με τον ίδιο να τραυματίζεται ελαφρά – δεδομένα τα οποία επιβεβαιώθηκαν και από την Αστυνομία την ημέρα που εκείνος κλήθηκε να καταθέσει.

Ωστόσο, παρά το ατύχημα, φέρεται να συνέχισε την προσπάθεια συγκάλυψης του εγκλήματος, με τον ίδιο να βρίσκεται στο σημείο δύο φορές, καθώς αρχικά περίπου στις 12 μ. καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας να βαδίζει πεζός στην επαρχιακή οδό Ηρακλείου-Μοιρών, απ’ όπου κάλεσε ταξί, προκειμένου να επιστρέψει στο σπίτι του στους Μαλάδες, καλώντας την οδική ασφάλεια να απομακρύνει το δίκυκλο.

Ακολούθως, επέστρεψε για δεύτερη φορά στον τόπο του εγκλήματος με ένα Smart, με σκοπό να εξαφανίσει τα ίχνη του, μετακινώντας το αυτοκίνητο της 43χρονης προς την Αγία Βαρβάρα, επιλέγοντας ένα δυσπρόσιτο σημείο για να κρύψει το αυτοκίνητο μαζί με τη σορό, σε σημείο που δύσκολα μπορούσε να εντοπιστεί.

Στη συνέχεια, στις 13:13 μ.μ. επέστρεψε πεζός στον κεντρικό δρόμο και με δεύτερο ταξί, το οποίο κλήθηκε από βενζινάδικο της περιοχής, κατευθύνθηκε ξανά προς τον Άγιο Παντελεήμονα για να παραλάβει το όχημά του.

Σημειώνεται ο 40χρονος κλήθηκε αρχικά να καταθέσει και απάντησε με τρόπο που δεν προκάλεσε άμεσα υποψίες, ωστόσο, όταν του ζητήθηκαν περαιτέρω διευκρινίσεις, ο ίδιος φέρεται να αντιλήφθηκε ότι η έρευνα πλησίαζε στην αποκάλυψη της αλήθειας, προχωρώντας σε αυτοχειρία.