Το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία Γιακουμάκη θα πουν αύριο το μεσημέρι η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της 43χρονης, η υπόθεση της οποίας έχει συγκλονίσει την Κρήτη και έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Δράστης της άγριας δολοφονίας είναι ο 39χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, αφού πρώτα είχε καταθέσει για την υπόθεση της εξαφάνισης 43χρονης Ελευθερίας.

Οι Αρχές πιθανολογούν ότι ο 39χρονος είχε στήσει καρτέρι στην άτυχη 43χρονη γυναίκα.

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δάφνες, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, ώστε να μπορέσουν οι δικοί της άνθρωποι να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Την ίδια ώρα, θα τελεστεί και η κηδεία του δράστη.

Στο μεταξύ, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση.

Το GPS στο αυτοκίνητο της γυναίκας

Πρόσωπα από το περιβάλλον του ζευγαριού περιγράφουν μια σχέση γεμάτη πίεση και ένταση για την 43χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος είχε αναπτύξει εμμονική συμπεριφορά απέναντί της, φτάνοντας, όπως αναφέρεται, ακόμη και στο σημείο να τοποθετήσει GPS στο αυτοκίνητό της για να παρακολουθεί τις μετακινήσεις της.

Το στοιχείο αυτό δίνει ακόμη πιο σκοτεινή διάσταση στην υπόθεση, καθώς ενισχύει το σενάριο ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος δεν ήταν περιστασιακά, αλλά μέρος μιας σταθερής πίεσης που ασκούσε στην 43χρονη.

Στο παρελθόν είχε σκίσει τα λάστιχα του οχήματός της και της είχε πάρει το κινητό για δύο ημέρες.

Το χρονικό της δολοφονίας της Ελυθερίας Γιακουμάκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, την Κυριακή 19 Απριλίου, γύρω στις 11:00, ο δράστης (που αργότερα αυτοκτόνησε) συναντήθηκε με την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές.

Μια ώρα μετά, γύρω στις 12:00, καταγράφηκε να πηγαίνει πεζός σε ένα κατάστημα στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών. Από εκεί πήρε ταξί και πήγε στο σπίτι του στις Μαλάδες. Μετά πήρε το δικό του αυτοκίνητο και επέστρεψε στο ίδιο σημείο, στο παρεκκλήσι. Από εκεί έφυγε οδηγώντας το αυτοκίνητο της γυναίκας προς την Αγία Βαρβάρα.

Κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, άφησε το αυτοκίνητο της γυναίκας.

Στις 13:13, πήγε πεζός σε σημείο, κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο αρχικό σημείο (Σταυρακιανή Καμάρα), όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο. Μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του και γύρω στις 14:00 έφυγε από εκεί.

Τέσσερις ημέρες μετά από την δολοφονία της και συγκεκριμένα σήμερα (22/04) στις 17:20, μετά από έρευνες της αστυνομίας, βρέθηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της η Ελευθερία Γιακουμάκη, με τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το έγκλημα έγινε κοντά στο παρεκκλήσι, την ώρα που συναντήθηκαν (περίπου 11:00 εκείνη την ημέρα). Μετά ο δράστης προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του μετακινώντας το αυτοκίνητο, πηγαινοερχόμενος με ταξί και το δικό του όχημα.

Η αυτοκτονία του 39χρονου

Ο 39χρονος, εντοπίστηκε νεκρός έξω από τον Ιερό Ναό Παναγίας Μαλεβή, στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς είχε τεθεί από νωρίς στο επίκεντρο των ερευνών και είχε ήδη κληθεί να καταθέσει εκ νέου στην αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση για την εξαφάνιση της 43χρονης.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει γρατζουνιές στο σώμα του άνδρα, με τον ίδιο να λέει ότι έπεσε με το μηχανάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον αδερφό της Ελευθερίας Γιακουμάκη αργά το βράδυ της Κυριακής λίγο μετά την κατάθεσή στην ΕΛ.ΑΣ..

Οι δύο άντρες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο στο Αστυνομικό Τμήμα, όταν οι έρευνες ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό της μητέρας τριών παιδιών. Ο αδερφός τον ρώτησε εάν γνωρίζει κάτι ωστόσο εκείνος απάντησε ότι δεν είχε ιδέα τι έχει συμβεί και ότι έχει να μιλήσει δύο μήνες με την Ελευθερία.

Την ίδια ημέρα είχε επικοινωνία και με τον γιο της 43χρονης, στον οποίο φέρεται να είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα.