newspaper
Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
weather-icon 13o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Η εμμονή του δράστη και το GPS στο αυτοκίνητό της
Ελλάδα 23 Απριλίου 2026, 15:38

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Η εμμονή του δράστη και το GPS στο αυτοκίνητό της

Νέα στοιχεία για την τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το τελευταίο αντίο στην Ελευθερία Γιακουμάκη θα πουν αύριο το μεσημέρι η οικογένεια, οι συγγενείς και οι φίλοι της 43χρονης, η υπόθεση της οποίας έχει συγκλονίσει την Κρήτη και έχει βυθίσει στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Δράστης της άγριας δολοφονίας είναι ο 39χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, αφού πρώτα είχε καταθέσει για την υπόθεση της εξαφάνισης 43χρονης Ελευθερίας.

Οι Αρχές πιθανολογούν ότι ο 39χρονος είχε στήσει καρτέρι στην άτυχη 43χρονη γυναίκα.

Η κηδεία της θα τελεστεί στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου στις Δάφνες, ενώ η σορός της θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, ώστε να μπορέσουν οι δικοί της άνθρωποι να την αποχαιρετήσουν για τελευταία φορά.

Την ίδια ώρα, θα τελεστεί και η κηδεία του δράστη.

Στο μεταξύ, νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την υπόθεση.

Το GPS στο αυτοκίνητο της γυναίκας

Πρόσωπα από το περιβάλλον του ζευγαριού περιγράφουν μια σχέση γεμάτη πίεση και ένταση για την 43χρονη. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος είχε αναπτύξει εμμονική συμπεριφορά απέναντί της, φτάνοντας, όπως αναφέρεται, ακόμη και στο σημείο να τοποθετήσει GPS στο αυτοκίνητό της για να παρακολουθεί τις μετακινήσεις της.

Το στοιχείο αυτό δίνει ακόμη πιο σκοτεινή διάσταση στην υπόθεση, καθώς ενισχύει το σενάριο ότι η παρακολούθηση και ο έλεγχος δεν ήταν περιστασιακά, αλλά μέρος μιας σταθερής πίεσης που ασκούσε στην 43χρονη.

Στο παρελθόν είχε σκίσει τα λάστιχα του οχήματός της και της είχε πάρει το κινητό για δύο ημέρες.

Το χρονικό της δολοφονίας της Ελυθερίας Γιακουμάκη

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, την Κυριακή 19 Απριλίου, γύρω στις 11:00, ο δράστης (που αργότερα αυτοκτόνησε) συναντήθηκε με την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές.

Μια ώρα μετά, γύρω στις 12:00, καταγράφηκε να πηγαίνει πεζός σε ένα κατάστημα στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών. Από εκεί πήρε ταξί και πήγε στο σπίτι του στις Μαλάδες. Μετά πήρε το δικό του αυτοκίνητο και επέστρεψε στο ίδιο σημείο, στο παρεκκλήσι. Από εκεί έφυγε οδηγώντας το αυτοκίνητο της γυναίκας προς την Αγία Βαρβάρα.

Κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, άφησε το αυτοκίνητο της γυναίκας.

Στις 13:13, πήγε πεζός σε σημείο, κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο αρχικό σημείο (Σταυρακιανή Καμάρα), όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο. Μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του και γύρω στις 14:00 έφυγε από εκεί.

Τέσσερις ημέρες μετά από την δολοφονία της και συγκεκριμένα σήμερα (22/04) στις 17:20, μετά από έρευνες της αστυνομίας, βρέθηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της η Ελευθερία Γιακουμάκη, με τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το έγκλημα έγινε κοντά στο παρεκκλήσι, την ώρα που συναντήθηκαν (περίπου 11:00 εκείνη την ημέρα). Μετά ο δράστης προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του μετακινώντας το αυτοκίνητο, πηγαινοερχόμενος με ταξί και το δικό του όχημα.

Η αυτοκτονία του 39χρονου

Ο 39χρονος, εντοπίστηκε νεκρός έξω από τον Ιερό Ναό Παναγίας Μαλεβή, στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς είχε τεθεί από νωρίς στο επίκεντρο των ερευνών και είχε ήδη κληθεί να καταθέσει εκ νέου στην αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση για την εξαφάνιση της 43χρονης.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει γρατζουνιές στο σώμα του άνδρα, με τον ίδιο να λέει ότι έπεσε με το μηχανάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον αδερφό της Ελευθερίας Γιακουμάκη αργά το βράδυ της Κυριακής λίγο μετά την κατάθεσή στην ΕΛ.ΑΣ..

Οι δύο άντρες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο στο Αστυνομικό Τμήμα, όταν οι έρευνες ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό της μητέρας τριών παιδιών. Ο αδερφός τον ρώτησε εάν γνωρίζει κάτι ωστόσο εκείνος απάντησε ότι δεν είχε ιδέα τι έχει συμβεί και ότι έχει να μιλήσει δύο μήνες με την Ελευθερία.

Την ίδια ημέρα είχε επικοινωνία και με τον γιο της 43χρονης, στον οποίο φέρεται να είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

inWellness
inTown
Κατέθεσε ο ιατροδικαστής 23.04.26

Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό»

Ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη ότι η σορός του έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από δύο τρόπους.

Σύνταξη
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 23.04.26

«Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο - Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια

Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Ελλάδα 23.04.26

Ασλανίδης: Αν ο Καραμανλής δεν λεγόταν έτσι δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο, όχι να έχει το υπουργείο Μεταφορών

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή  θα δηλώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. Πυρά κατά του πρώην υπουργού έξω από τον Άρειο Πάγο

Σύνταξη
Κράτος Δικαίου 23.04.26

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση

Το ρεπορτάζ του BBC τεκμηριώνει για πολλοστή φορά τις βίαιες επαναπροωθήσεις – και για πολλοστή φορά, η ελληνική κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα της λογοδοσίας.

Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Γιάννης-Ορέστης Παπαδημητρίου
Έρευνα σε εξέλιξη 23.04.26

Σκηνή αρχαίας τραγωδίας στον Αγ. Δημήτριο - Όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος

Ο πατέρας του θύματος, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του

Σύνταξη
Στον «Ευαγγελισμό» 23.04.26

Σταθερή η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη - Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη

Σύνταξη
Ελλάδα 23.04.26 Upd: 11:18

Κοβέσι: Μην παραιτηθείτε! Η διαφθορά μπορεί να ηττηθεί, το μήνυμά μου στους Έλληνες

Η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέσι θα απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων για τις έρευνες και τις εξελίξεις στις ανοιχτές υποθέσεις που ελέγχονται.

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κατέθεσε ο ιατροδικαστής 23.04.26

Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό»

Ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη ότι η σορός του έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από δύο τρόπους.

Σύνταξη
Media 23.04.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Απριλίου το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με την έκδοση «Classic Rock: The Beatles», το περιοδικό VITA, την μαθητική εφημερίδα της Ηγουμενίτσας, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΒΗΜΑGAZINO

Σύνταξη
Κόσμος 23.04.26

ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» τουρκική εταιρεία – Κατηγορίες για έμμεση στήριξη στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, τουρκική εταιρεία φέρεται να προμήθευσε πρώτη ύλη σε ιρανική επιχείρηση που βρίσκεται ήδη υπό κυρώσεις και συνδέεται με πιθανή στρατιωτική αξιοποίηση στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Σύνταξη
Σκάνδαλο 23.04.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κανονικοποίηση της διαφθοράς δεν θα περάσει»

Σύνταξη
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια καθοριστική καμπή για το μέλλον της γεωργίας, της υπαίθρου και της διατροφικής της επάρκειας, τόνισε μέσω ανάρτησης του ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Σύνταξη
«Προχωράμε, καταστρέφουμε» 23.04.26

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας - Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας

Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia

Η πρώτη μέρα λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian, στις 23 Απριλίου 2026, συμπίπτει συμβολικά με την ημέρα που το Hilton Αθηνών υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο, στις 23 Απριλίου 1963

Σύνταξη
Καύσωνες και ασθένειες 23.04.26

Η κλιματική αλλαγή επιδείνωσε την υγεία των Ευρωπαίων – Οι καύσωνες οδήγησαν σε απότομη αύξηση θανάτων

Εντυπωσιακά είναι τα στοιχεία σχετικά με τις επιπτώσεις στην υγεία από την κλιματική αλλαγή. Σε έκθεση του περιοδικού Lancet επισημαίνονται οι κίνδυνοι κυρίως από καύσωνες και ξηρασία.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Γιατί ο Πογκμπά έστειλε… προειδοποίηση στον Μέινου για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

Ο Πολ Πογκμπά σε πρόσφατη συνέντευξη του συμβούλεψε τον Κόμπι Μέινου να σκεφτεί καλά τις επιλογές του, προτού υπογράψει την επέκταση της συνεργασίας του με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ.

Σύνταξη
Έκθεση 23.04.26

Οι εγκληματικές οργανώσεις πλουτίζουν καθώς οι ιστοσελίδες σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών διπλασιάζονται

Αναλυτής που εργάστηκε στην έκθεση της Internet Watch Foundation αναφέρει ότι το περιεχόμενο παιδικής πορνογραφίας υπάρχει «σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικών μέσων» και είναι «πολύ εύκολο» να βρεθεί

Σύνταξη
Αντιπολίτευση 23.04.26

ΣΥΡΙΖΑ για δηλώσεις Κοβέσι: Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει βυθίσει τη χώρα στη διαφθορά και στην ανυποληψία

Ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, τόνισε πως «το πιο σημαντικό που ανέφερε η Ευρωπαία Εισαγγελέας Λάουρα Κοβέσι είναι ότι η δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αφορά σοβαρά εγκλήματα και όχι γενικά πολιτικές διαμεσολαβήσεις»

Σύνταξη
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26 Upd: 14:29

Αλέξης Τσίπρας στο φόρουμ των Δελφών: Δεν ζούμε πλέον σε κανονική χώρα, ο Μητσοτάκης έπρεπε να είχε παραιτηθεί – Έχω χρέος να συμβάλλω στην επιστροφή της σταθερότητας

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση για την «οικονομία της αρπαχτής» και τη «διαφθορά με κολλητούς», άσκησε ο Αλέξης Τσίπρας στο Φόρουμ των Δελφών. Κατέθεσε προτάσεις για το παραγωγικό μοντέλο, τη φορολογία, την ανάπτυξη. «Δεν ζούμε πλέον σε μια κανονική χώρα» διαπίστωσε ενώ εκτίμησε πως ο πρωθυπουργός θα έπρεπε να είχε παραιτηθεί.

Σύνταξη
Must Read
in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 23 Απριλίου 2026
Cookies