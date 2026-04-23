Σημαντική είδηση:
23.04.2026 | 09:04
Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»

23.04.2026 | 08:46
Στο «κόκκινο» η κίνηση στους δρόμους της Αττικής – Επιδεινώνει την κατάσταση η βροχή
Κρήτη: Πώς έγινε η δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Το «θέατρο» του 39χρονου πριν αυτοκτονήσει
Ελλάδα 23 Απριλίου 2026, 08:17

Ο 39χρονος είχε στήσει καρτέρι θανάτου στην 43χρονη Ελευθερία στην Κρήτη – Μαρτυρίες αναφέρουν πως ο δράστης ζήλευε την 43χρονη, καθώς στο παρελθόν είχε σκίσει τα λάστιχα του οχήματός της.

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Η χειρότερη δυνατή εξέλιξη επιβεβαιώθηκε στην υπόθεση της εξαφάνισης της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη στην Κρήτη. Η 43χρονη, εντοπίστηκε χθες το απόγευμα, τρίτη ημέρα των ερευνών για τον εντοπισμό της, νεκρή μέσα στο αυτοκίνητό της, καθισμένη στο πίσω κάθισμα, σκεπασμένη.

Δράστης της άγριας δολοφονίας είναι ο 39χρονος πρώην σύντροφός της, ο οποίος έβαλε τέλος στη ζωή του, αφού πρώτα είχε καταθέσει για την υπόθεση της εξαφάνισης 43χρονης Ελευθερίας.

Οι Αρχές πιθανολογούν ότι ο 39χρονος είχε στήσει καρτέρι στην άτυχη 43χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ιατροδικαστικής εξέτασης, ο θάνατός της γυναίκας προήλθε από πυροβολισμό εξ επαφής στο κεφάλι, με μία σφαίρα, τραύμα που χαρακτηρίζεται ακαριαία θανατηφόρο. Οι ενδείξεις συγκλίνουν στο ότι η γυναίκα δέχθηκε την επίθεση ενώ βρισκόταν καθισμένη στη θέση του οδηγού, χωρίς να έχει τη δυνατότητα να αντιδράσει.

Όπως αναφέρει το patris.gr,  η ατυχή γυναικά έχει πυροβοληθεί από αριστερά προς τα δεξιά, στο ύψος του αυτιού. Εκτιμάται ότι όλα έγιναν σε λίγα δευτερόλεπτα. Για την αστυνομία, ο 39χρονος πλησίασε και πυροβόλησε χωρίς να υπάρχει αντίδραση από το θύμα.

Σύμφωνα με τα έως τώρα δεδομένα της έρευνας, μετά τον πυροβολισμό, ο δράστης αποχώρησε αρχικά από το σημείο με δίκυκλο όχημα. Ωστόσο, εκτιμάται ότι επέστρεψε στη συνέχεια, προκειμένου να εξαφανίσει τα ίχνη του. Τότε φέρεται να μετέφερε τη σορό της 43χρονης χρησιμοποιώντας το ίδιο της το αυτοκίνητο, τοποθετώντας την στο πίσω κάθισμα και καλύπτοντάς την, πριν εγκαταλείψει το όχημα στο σημείο όπου τελικά εντοπίστηκε.

Οι Αρχές πιθανολογούν ότι ο 39χρονος είχε στήσει καρτέρι στην άτυχη 43χρονη γυναίκα

Σύμφωνα με το Mega, μαρτυρίες αναφέρουν πως ο δράστης ζήλευε την 43χρονη, καθώς στο παρελθόν είχε σκίσει τα λάστιχα του οχήματός της και της είχε πάρει το κινητό για δύο ημέρες.

Το χρονικό

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει η αστυνομία, την Κυριακή 19 Απριλίου, γύρω στις 11:00, ο δράστης (που αργότερα αυτοκτόνησε) συναντήθηκε με την Ελευθερία Γιακουμάκη κοντά στο παρεκκλήσι του Αγίου Παντελεήμονα, στην περιοχή Σταυρακιανή Καμάρα, στις Δαφνές.

Μια ώρα μετά, γύρω στις 12:00, καταγράφηκε να πηγαίνει πεζός σε ένα κατάστημα στον δρόμο Ηρακλείου–Μοιρών. Από εκεί πήρε ταξί και πήγε στο σπίτι του στις Μαλάδες. Μετά πήρε το δικό του αυτοκίνητο και επέστρεψε στο ίδιο σημείο, στο παρεκκλήσι. Από εκεί έφυγε οδηγώντας το αυτοκίνητο της γυναίκας προς την Αγία Βαρβάρα.

Κοντά σε ένα πρατήριο καυσίμων, πριν την είσοδο της Αγίας Βαρβάρας, άφησε το αυτοκίνητο της γυναίκας.

Στις 13:13, πήγε πεζός σε σημείο, κάλεσε ταξί και επέστρεψε στο αρχικό σημείο (Σταυρακιανή Καμάρα), όπου είχε αφήσει το δικό του αυτοκίνητο. Μπήκε ξανά στο αυτοκίνητό του και γύρω στις 14:00 έφυγε από εκεί.

Τέσσερις ημέρες μετά από την δολοφονία της και συγκεκριμένα σήμερα (22/04) στις 17:20, μετά από έρευνες της αστυνομίας, βρέθηκε νεκρή στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου της η Ελευθερία Γιακουμάκη, με τραύμα από πυροβόλο όπλο.

Η αστυνομία εκτιμά ότι το έγκλημα έγινε κοντά στο παρεκκλήσι, την ώρα που συναντήθηκαν (περίπου 11:00 εκείνη την ημέρα). Μετά ο δράστης προσπάθησε να καλύψει τα ίχνη του μετακινώντας το αυτοκίνητο, πηγαινοερχόμενος με ταξί και το δικό του όχημα.

Κρήτη: Η αυτοκτονία του 39χρονου

Ο 39χρονος, εντοπίστηκε νεκρός  έξω από τον Ιερό Ναό Παναγίας Μαλεβή, στον Προφήτη Ηλία Ηρακλείου. Έβαλε τέλος στη ζωή του, καθώς είχε τεθεί από νωρίς στο επίκεντρο των ερευνών και είχε ήδη κληθεί να καταθέσει εκ νέου στην αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε αρνηθεί οποιαδήποτε σχέση για την εξαφάνιση της 43χρονης.

Οι αστυνομικοί είχαν εντοπίσει γρατζουνιές στο σώμα του άνδρα, με τον ίδιο να λέει ότι έπεσε με το μηχανάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο δράστης είχε ολιγόλεπτη συνάντηση με τον αδερφό της Ελευθερίας Γιακουμάκη αργά το βράδυ της Κυριακής λίγο μετά την κατάθεσή στην ΕΛ.ΑΣ..

Οι δύο άντρες ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο στο Αστυνομικό Τμήμα, όταν οι έρευνες ήταν σε πλήρη εξέλιξη για τον εντοπισμό της μητέρας τριών παιδιών. Ο αδερφός τον ρώτησε εάν γνωρίζει κάτι ωστόσο εκείνος απάντησε ότι δεν είχε ιδέα τι έχει συμβεί και ότι έχει να μιλήσει δύο μήνες με την Ελευθερία.

Την ίδια ημέρα είχε επικοινωνία και με τον γιο της 43χρονης, στον οποίο φέρεται να είπε ότι δεν γνωρίζει τίποτα.

Economy
Μέτρα στήριξης: Τι κερδίζουν ενοικιαστές, συνταξιούχοι, οικογένειες με παιδιά και οφειλέτες

Vita.gr
Έντερο: Πώς επηρεάζεται από τον σύγχρονο τρόπο ζωής;

Κόσμος
Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο

inWellness
inTown
Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
20 ερωταπαντήσεις 23.04.26

Προκόπης Γιόγιακας
Κρήτη: Την σκότωσε με μια σφαίρα στο κεφάλι – Σε ραντεβού θανάτου παρασύρθηκε η 43χρονη που δεν πρόλαβε να αντιδράσει
Ελλάδα 22.04.26

Κρήτη: Την σκότωσε με όπλο και την μετέφερε με το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο – Σκεπασμένη με χαλί βρέθηκε νεκρή η 43χρονη
Ελλάδα 22.04.26

Στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας το «ύστατο χαίρε» στον Στέφανο Ληναίο με τραγούδια Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Λοΐζου
Ελλάδα 22.04.26

Γυναικοκτονία στους Αμπελόκηπους: Ξεκίνησε η δίκη του 39χρονο που σκότωσε τη σύζυγό του με σφυρί – «Εδρασα εν βρασμώ»
Ελλάδα 22.04.26

Μετωπική σύγκρουση τρένων στη Δανία – Τραυματίστηκαν «αρκετά άτομα»
Στο Χίλεροντ 23.04.26

Ο Λίβανος ζητεί να παραταθεί η κατάπαυση του πυρός στις συνομιλίες με το Ισραήλ στις ΗΠΑ
Μέση Ανατολή 23.04.26

Πτωτικά κινείται ο χρυσός λόγω της ανόδου των τιμών του πετρελαίου
Αναζωπύρωση ανησυχίας 23.04.26

Κοινοβουλευτική Ομάδα ΝΔ: Η οργή παραμένει, πάρα το «μάζεμα» των διαφοροποιήσεων
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Βελόπουλος: Το Ταμείο Ανάκαμψης, που χειρίστηκαν Γεωργιάδης – Παπαθανάσης, είναι το επόμενο σκάνδαλο, για αυτό στοχοποιούν την Κοβέσι
Interview 23.04.26

Συνταγή: Κέικ βανίλιας
Απόλαυση 23.04.26

Στον «πάγο» οι συνομιλίες Ιράν-ΗΠΑ εν μέσω έντασης στο Ορμούζ – Συνεχίζονται οι φονικές επιθέσεις των IDF στον Λίβανο
Κρίσιμες ώρες 23.04.26

Καύσιμα: «Πέταξε» η τιμή του ντίζελ στην Ελλάδα – Αυξήσεις «φωτιά» στην αντλία – Η σύγκριση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο
Eurostat 23.04.26

Πώς η κλιματική κρίση απειλεί τη δημοκρατία – Καύσωνες, πλημμύρες και φωτιές διακόπτουν δεκάδες εκλογές
Έρευνα 23.04.26

Μπαλκόνια: Η επικίνδυνη φθορά που κρύβει μοιραίες παγίδες
20 ερωταπαντήσεις 23.04.26

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

