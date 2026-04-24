Ανατριχίλα προκαλούν τα στοιχεία γύρω από τη δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας Γιακουμάκη, μητέρας τριών παιδιών, η οποία εξαφανίστηκε το πρωί της περασμένης Κυριακής και εντοπίστηκε νεκρή τρεις ημέρες αργότερα.

Το άψυχο σώμα της βρέθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της, το οποίο ήταν κρυμμένο σε αγροτική περιοχή στην Αγία Βαρβάρα, στη θέση Βότυρος. Η σορός εντοπίστηκε στο πίσω κάθισμα, σκεπασμένη ενώ έφερε θανατηφόρο τραύμα από πυροβόλο όπλο στο κεφάλι.

Καθοριστικό σημείο της υπόθεσης θεωρείται το τελευταίο ραντεβού με τον 39χρονο πρώην σύντροφό της, στο εκκλησάκι του Αγίου Παντελεήμονα, ανάμεσα στις Δαφνές και τους Αθανάτους, όπου φέρεται να εκτυλίχθηκε το έγκλημα.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης είχε φτάσει πρώτος στο σημείο με μηχανή και ήταν οπλισμένος. Όταν η 43χρονη έφτασε με το αυτοκίνητό της, την πλησίασε και την πυροβόλησε σχεδόν εξ επαφής στο κεφάλι, προκαλώντας τον ακαριαίο θάνατό της.

Τα παραπλανητικά μηνύματα που έστελνε ο αυτόχειρας δράστης στον αδερφό του θύματος

Όπως αποκαλύπτει το MEGA, ο δράστης έστελνε μηνύματα στον αδερφό της κοπέλας αφού είχε χαθεί. Την Δευτέρα τα ξημερώματα από τις πέντε η ώρα το πρωί του έστελνε μηνύματα να τον ρωτήσει τι ακριβώς έγινε, αν την έχουν βρει μήπως έχει πάει σε κανένα μοναστήρι γιατί λέγανε να πάνε σε ένα μοναστήρι στο Ρέθυμνο μαζί.

Κρήτη: Η συνομιλία του 39χρονου με τον αδελφό της Ελευθερίας

39χρονος: Είδα την κλήση. Μιλήσατε;

Αδερφός 43χρονης. Όχι, δεν την έχουμε βρει ακόμη πουθενά.

39χρονος: Δεν γίνεται ρε φίλε, κάποιον θα ενημέρωσε πού θα πάει; Πού θα πάει;

Αδερφός 43χρονης: Τίποτα. Πουθενά. Κανένα. Φίλε, άστα τα. Έχουμε τρελαθεί.

39χρονος: Λογικό είναι Αλέκο ότι πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει, αλλά τίποτα.

Και συνεχίζει ο 39χρονος: «Ούτε εγώ, αλλά σταματήσαμε να μιλάμε. Δεν το αντέχαμε. Ελπίζω να είναι καλά, μόνο καλά και απλά να ήθελε το χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσιο λίγο τραβηγμένο, να μην ενημερώσει. Δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν και άλλα μηνύματα που έστελνε στην ξαδέρφη. Τους κορόιδευε όλους στην οικογένεια και όχι μόνο τον αδερφό, ακόμη και την ξαδέρφη της. Όταν έμαθε κι αυτή ότι την αναζητούσαν, τον πήρε τηλέφωνο. Εκείνος βέβαια είπε ότι εκείνη την ώρα «δεν μπορώ να σου μιλήσω γιατί είμαι στο τμήμα και δίνω κατάθεση. Θα σε πάρω μετά».

Δεν την πήρε ποτέ πίσω. Τον ξαναπήρε τηλέφωνο η ξαδέρφη και του λέει «πες μου τι έχει συμβεί. Της έχεις κάνει κάτι;».