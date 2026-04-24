Σε κλίμα οδύνης η Κρήτη αποχαιρετά σήμερα την 43χρονη Ελευθερία Γιακουμάκη, που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της.

Ο δράστης είχε σχεδιάσει να εξαφανίσει το πτώμα της Ελευθερίας μαζί με το αυτοκίνητό της

Η κηδεία θα τελεστεί στις Δαφνές Ηρακλείου, στον Ιερό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στις 13:00, ενώ η σορός θα βρίσκεται στον ναό από τις 12:00, προκειμένου συγγενείς και φίλοι να της πουν το τελευταίο «αντίο».

Οι αρχές στην Κρήτη συνεχίζουν με εντατικούς ρυθμούς τις έρευνες για τη πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης της δολοφονίας της 43χρονης και της αυτοκτονίας του 39χρονου, σε μια υπόθεση που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με το Star, ο δράστης είχε σχεδιάσει να εξαφανίσει το πτώμα της Ελευθερίας μαζί με το αυτοκίνητό της. Το σχέδιό του ωστόσο δεν ολοκληρώθηκε, καθώς το αυτοκίνητο της 43χρονης ακινητοποιήθηκε σε δύσβατο σημείο.

Ο άνδρας επέστρεψε στο σπίτι του, πήρε το αυτοκίνητό του και γύρισε στο σημείο του εγκλήματος. Στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο της Ελευθερίας και κατευθύνθηκε προς την Αγία Βαρβάρα, το χωριό του, όπου γνώριζε καλά το έδαφος, αναζητώντας τρόπο να εξαφανίσει το σώμα. Κάτοικος της περιοχής δήλωσε στο Star: «Ήταν αδιέξοδο το σημείο. Λίγα μέτρα πριν ακινητοποιήθηκε, βρήκε σε βράχο. Υπήρχε δρόμος που κατέβαινε σε ποτάμι, με πυκνή καλαμιά, που θα δυσκόλευε τις αρχές να εντοπίσουν το όχημα».

Ο δράστης, σύμφωνα με τα στοιχεία, σκόπευε να ρίξει το αυτοκίνητο και το σώμα στο ρέμα, όμως δεν τα κατάφερε. Εγκατέλειψε το όχημα στο σημείο που κόλλησε και συνέχισε την καθημερινότητά του για δύο ημέρες. Όταν αντιλήφθηκε ότι ο κλοιός των ερευνών έσφιγγε, έθεσε τέλος στη ζωή του σε ένα ερειπωμένο παρεκκλήσι στον Προφήτη Ηλία.

Το προφίλ και τα κίνητρα του δράστη

Το κίνητρο της δολοφονίας δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί πλήρως. Ωστόσο, έχει καταγραφεί η συμπεριφορά του όσο η Ελευθερία ήταν εν ζωή: οξύθυμος, κτητικός και εμμονικός. Ένα μοτίβο που, όπως σημειώνουν οι ειδικοί, επαναλαμβάνεται σε πολλές περιπτώσεις γυναικοκτονιών. «Τη ζήλευε πάρα πολύ. Είχε εμμονές μαζί της. Κάποιες φορές την είχε παρακολουθήσει με το αυτοκίνητό του ή με άλλο όχημα», ανέφερε μάρτυρας.

Η Ελευθερία δεν άντεχε άλλο την πίεση. Ήθελε να προχωρήσει τη ζωή της, να μεγαλώσει τα παιδιά της και να χαρεί τις στιγμές τους. Εκείνος όμως είχε πάρει την απόφαση: ή θα συνέχιζε να υπάρχει στη ζωή της ή εκείνη δεν θα είχε ζωή.

Ψάχνουν το κινητό της Ελευθερίας

Το βασικό στοιχείο που θα δώσει απάντηση στο ερώτημα πώς κατάφερε ο δράστης να παρασύρει την Ελευθερία σε αυτό το ραντεβού θανάτου είναι το κινητό της άτυχης γυναίκας που ακόμα δεν έχει βρεθεί.

Το κινητό της Ελευθερίας δεν βρέθηκε μέσα στο αμάξι που γράφτηκε ο επίλογος της τραγωδίας.

Μάλιστα κάποια στοιχεία δείχνουν πως ο δράστης ήθελε να το εξαφανίσει. Και αυτό γιατί η κεραία που συνδέθηκε τελευταία φορά είναι σε άλλο σημείο από εκείνο που βρέθηκε το αυτοκίνητο της 43χρονης Επίσης, ενώ την έχει σκοτώσει την Κυριακή το πρωί, οι απανωτές κλήσεις της οικογένειας τις ώρες που ακολουθούν μετά το φονικό τερματίστηκαν απότομα, σαν κάποιος να έκλεινε το τηλέφωνο. Ακόμη, το απόγευμα της Κυριακής εστάλη ένα αυτοματοποιημένο μήνυμα στον γιο της Ελευθερίας από το κινητό της: «Θα σε καλέσω αργότερα». Τέλος, μέχρι και το πρωί της Δευτέρας το Viber της 43χρονης ήταν ενεργό.

Η ασφάλεια θεωρεί δεδομένο ότι ο πρώην σύντροφός της κάπου το έχει πετάξει για να κρύψει προφανώς μηνύματα, απειλές και κίνητρο. Όταν έκανε αυτήν την πράξη ήταν ακόμα στη ζωή και προφανώς σκεφτόταν ότι θα τον έβρισκαν. Ένα ακόμα βασικό στοιχείο είναι ότι δεν έχει βρεθεί ούτε το όπλο του φονικού.

Κρήτη: Το ραντεβού θανάτου στο παρεκκλήσι

Ο δράστης έδωσε ραντεβού στη γυναίκα το πρωί της Κυριακής στο αγαπημένο τους παρεκκλήσι, στον Άγιο Παντελεήμονα. Εκείνος έφτασε με μηχανή, εκείνη με το αυτοκίνητό της. Ένα σημείο ήσυχο, σχεδόν απομονωμένο. Ένα πακέτο τσιγάρα και μια γόπα στο σημείο αποκαλύπτουν ότι προηγήθηκε σύντομη συζήτηση. Λίγων μόλις δευτερολέπτων. Δεν άργησε να βγάλει το πιστόλι.

Η Ελευθερία ήταν στη θέση του οδηγού. Την εκτέλεσε εξ επαφής.