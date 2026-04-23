Κρήτη: Σοκάρουν τα μηνύματα του 40χρονου στον αδερφό της Ελευθερίας ενώ την έχει σκοτώσει – Προσπαθεί να τον παραπλάνησει
Ελλάδα 23 Απριλίου 2026, 17:54

Κρήτη: Σοκάρουν τα μηνύματα του 40χρονου στον αδερφό της Ελευθερίας ενώ την έχει σκοτώσει – Προσπαθεί να τον παραπλάνησει

Μια ημέρα μετά τη δολοφονία της 43χρονης ο πρώην σύντροφος της στέλνει μηνύματα στον αδερφός της δήθεν για να μάθει νεότερα αλλά κυρίως για να τον παραπλανήσει

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Η πίεση στο μικροσκόπιο: Γιατί το 120 γίνεται ο νέος «χρυσός» στόχος

Συγκλονίζει ο διάλογος που είχε ο 40χρονος με τον αδερφό της Ελευθερίας νωρίς το πρωί της Δευτέρας και ενώ μια ημέρα πριν έχει δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του.

Μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, ο 40χονος εμφανίζεται δήθεν να ανησυχεί για την εξαφάνιση της Ελευθερίας και μάλιστα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον αδερφό της δίνοντας παραπλανητικές πληροφορίες για το που θα μπορούσε να είναι.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων ξεκινά στις 5 το πρωί της Δευτέρας (20 Απριλίου), μία ημέρα νωρίτερα, όπως αποδείχθηκε ο 40χρονος είχε σκοτώσει την Ελευθερία με μία σφαίρα στο κεφάλι και είχε κρύψει το πτώμα και το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο κοντά στο χωριό του Αγία Βαρβάρα.

Ο διάλογος που σοκάρει

40χρονος: Καλημέρα Αλέκο

Αδερφός: Καλημέρα

40χρονος: Είδα την κλήση, μιλήσατε;

Αδερφός: Όχι, δεν την έχουμε βρει ακόμα πουθενά

40χρονος: Δεν γίνεται ρε φίλε, κάποιον θα ενημέρωσε πού θα πάει

Αδερφός: Τίποτα πουθενά, κανέναν φίλε, άστα έχουμε τρελαθεί

40χρονος: Λογικό είναι Αλέκο, την πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει αλλά τίποτα

Αδερφός: Δεν ξέρω, έχουμε ψάξει παντού, δεν σηκώνει πουθενά το τηλέφωνο. Πήγαμε με τα παιδιά από αστυνομία και δηλώσαμε εξαφάνιση

40χρονος: Καλά το κάνατε, το θέμα είναι γιατί δεν σηκώνει τα τηλέφωνα ρε φίλε σε κανέναν και τον χρόνο της να ήθελε ή να έφυγε μακριά τα το έλεγε κάπου. Ήξερε τον κωδικό του σπιτιού μου στην Αγία Βαρβάρα, σκέφτηκα μήπως πήγε αλλά θυμήθηκα ότι έχω βγάλει το κλειδί όταν χωρίσαμε και δεν μπορεί να μπει

Αδερφός: Δεν ξέρω αλήθεια πφφ

40χρονος: Ούτε εγώ Αλέκο, σταματήσαμε να μιλάμε, δεν το αντέχαμε, ελπίζω να είναι μόνο καλά και απλά να ήθελε τον χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσιο, λίγο τραβηγμένο να μην ενημερώσει, δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό.

Αδερφός: Πού είναι αυτό;

40χρονος: Από όσο ξέρω Ρέθυμνο, λέγαμε να πάμε μαζί κάποια στιγμή, δεν έχω πάει

Αδερφός: Μάλιστα

40χρονος: Είναι σε ένα μοναστήρι αν θυμάμαι καλά

Αδερφός: Τι να πω ρε φίλε, έτσι ξαφνικά να φύγει χωρίς λεφτά τίποτα, να μην μπορεί να την βρει ένα ολόκληρο Ηράκλειο πολύ παράξενο. Τουλάχιστον να μην έχει πάθει κάτι εύχομαι

40χρονος: Αλέκο μίλα με καμία φίλη της, με κάποιον που έκανε παρέα κάποιος θα ξέρει κάτι. Το ξέρω Αλέκο αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση

Αδερφός: Έχει μπει στην μέση τώρα και η εταιρεία για άρση απορρήτου και θα δούμε από το κινητό που έχει πάει. Καλά να είναι μόνο και ας έχει πάει οπουδήποτε

40χρονος: Ρώτα την Κατερίνα, έλεγαν περισσότερα, μήπως είχε ξαναμιλήσει με έναν Κώστα που μιλούσαν παλιότερα με τη Μαρία

Αδερφός: Τον έψαξα, δεν μπορώ να τον βρω. Δεν μιλούσαν μου είπε η Κατερίνα τελευταία καθόλου

40χρονος: Αυτό είναι καλό, μακάρι να βγάλετε άκρη, τουλάχιστον έτσι αν μπορείτε να δείτε με ποιον μίλησε αν γίνεται

Αδερφός: Θα τα βρουν όλα σίγουρα μας είπαν, το θέμα είναι να είναι καλά γιατί τόσες ώρες είναι κάπως να μην έχει πάρει ένα τηλέφωνο, κάτι

40χρονος: Αυτό είναι το κυριότερο Αλέκο το εύχομαι ολόψυχα – Δεν ξανασήκωσε το τηλέφωνο σε κανέναν σας; Μου είπε η Μαρία ότι το σήκωσε όταν την πήρε αλλά το έκλεισε

Αδερφός: Όχι δεν το σηκώνει καθόλου

40χρονος: Έλεος το πείσμα της πφφ

Αδερφός: Μα τι πείσμα να έχει για τι; Απλά δεν ξέρουμε που είναι και γιατί δεν το σηκώνει, ούτε το αμάξι μπορούμε να βρούμε

40χρονος: Αφού το σήκωσε ρε φίλε μια φορά γιατί να μην απαντάει αφού ξέρει ότι ανησυχείτε

Αδερφός: Έλα ντε, μακάρι να ήξερα

40χρονος: Μακάρι να πάνε όλα καλά, τίποτα άλλο και θα περάσει, αυτό μόνο

Αδερφός: Μακάρι

Η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίζεται στις 7.20 το πρωί

40χρονος: Αλέκο παίρνω τηλέφωνο εγώ και το κλείνει

Αδερφός: Μην παίρνεις άστο

40χρονος: Τι έγινε – Μιλήσατε;

Αδερφός: Τίποτα όχι, όχι

40χρονος: Ε τότε γιατί να μην παίρνω ρε μήπως το σηκώσει σε κάποιον

Αδερφός: Γιατί δεν το σηκώνει απλά, αν ήταν θα είχε σηκώσει

40χρονος: Η Μαρία είπε ότι το σήκωσε μία φορά και δεν μιλούσε

Αδερφός: Πού είσαι, χωριό ή Ηράκλειο

40χρονος: Ηράκλειο

Αδερφός: Τέσπα, μην παίρνεις, νομίζω κακό κάνουμε να τελειώνουμε την μπαταρία της

40χρονος: Ό,τι θέλεις Αλέκο αν έχεις νέα πες μου σε παρακαλώ

Αδερφός: Οκ

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Να πατηθεί γκάζι στην αποθήκευση ενέργειας

ΟΤ Delphi Economic Forum XI – Μανουσάκης (ΑΔΜΗΕ): Να πατηθεί γκάζι στην αποθήκευση ενέργειας

Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες

Τραμπ: Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές στο Θέατρο «Δόρα Στράτου»
Music 22.04.26

Οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στο πανέμορφο Θέατρο «Δόρα Στράτου»

Ο Αργύρης Μπακιρτζής και οι Χειμερινοί Κολυμβητές επιστρέφουν στον λόφο του Φιλοπάππου, με τα τραγούδια τους αλλά και τις ιστορίες που κάνουν κάθε φορά αυτή τη συνάντηση μοναδική.

Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό»
Κατέθεσε ο ιατροδικαστής 23.04.26

Δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη: «Δύο τραύματα θα ήταν θανατηφόρα ακόμα κι αν δεν έπεφτε στο νερό»

Ο ιατροδικαστής Νίκος Καλόγρηας κατέθεσε στη δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη ότι η σορός του έφερε κρανιοεγκεφαλικές και άλλες κακώσεις που είχαν προκληθεί από δύο τρόπους.

Ηράκλειο: Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας – Η εμμονή του δράστη και το GPS στο αυτοκίνητό της
Στο Ηράκλειο 23.04.26

Νέα στοιχεία για την δολοφονία της 43χρονης Ελευθερίας - Η εμμονή του δράστη και το GPS στο αυτοκίνητό της

Νέα στοιχεία για την τραγική υπόθεση γυναικοκτονίας της Ελευθερίας Γιακουμάκη η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Τετάρτης μετά από τρεις ημέρες ερευνών.

ΕΛΣΤΑΤ: «Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο – Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 23.04.26

«Φωτιά» τα υλικά στον κατασκευαστικό κλάδο - Αύξηση 2,5% του γενικού δείκτη τιμών στα νέα κτίρια

Οι μονώσεις και τα συναφή υλικά καταγράφουν πολύ υψηλές αυξήσεις, με το κόστος κατασκευής να αγγίζει σε πολλές περιπτώσεις τα 1.900 ευρώ ή και περισσότερο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Ασλανίδης: Αν ο Καραμανλής δεν λεγόταν έτσι δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο, όχι να έχει το υπουργείο Μεταφορών
Ελλάδα 23.04.26

Ασλανίδης: Αν ο Καραμανλής δεν λεγόταν έτσι δεν θα δούλευε ούτε σε στάβλο, όχι να έχει το υπουργείο Μεταφορών

Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά του Κώστα Αχ. Καραμανλή  θα δηλώσει ο πρόεδρος του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, Παύλος Ασλανίδης. Πυρά κατά του πρώην υπουργού έξω από τον Άρειο Πάγο

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση
Κράτος Δικαίου 23.04.26

Νέες αποκαλύψεις για τις επαναπροωθήσεις μεταναστών, ένοχη σιωπή από την κυβέρνηση

Το ρεπορτάζ του BBC τεκμηριώνει για πολλοστή φορά τις βίαιες επαναπροωθήσεις – και για πολλοστή φορά, η ελληνική κυβέρνηση δεν τηρεί ούτε τα στοιχειώδη προσχήματα της λογοδοσίας.

Άγιος Δημήτριος: Σκηνή αρχαίας τραγωδίας όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος
Έρευνα σε εξέλιξη 23.04.26

Σκηνή αρχαίας τραγωδίας στον Αγ. Δημήτριο - Όταν ο ταξίαρχος της ΕΛ.ΑΣ. αντιλήφθηκε την ταυτότητα του θύματος

Ο πατέρας του θύματος, που υπηρετεί στη ΓΑΔΑ, ενημερώθηκε για περιστατικό στην περιοχή και έσπευσε στο σημείο, χωρίς αρχικά να γνωρίζει ότι το θύμα ήταν ο γιος του

Γιώργος Μυλωνάκης: Σταθερή η κατάστασή του – Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού»
Στον «Ευαγγελισμό» 23.04.26

Σταθερή η κατάσταση του Γιώργου Μυλωνάκη - Παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ

Διασωληνωμένος στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου «Ευαγγελισμός» βρίσκεται ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, μετά τη ρήξη ανευρύσματος που υπέστη

inStream - Ροή Ειδήσεων
Η UEFA στα βάθη της Ασίας: Το Πακιστάν ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τουρνουά
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Η UEFA στα βάθη της Ασίας: Το Πακιστάν ετοιμάζεται για την πρώτη συμμετοχή σε ευρωπαϊκό τουρνουά

Η Εθνική ομάδα Κ-16 του Πακιστάν θα συμμετάσχει σε αναπτυξιακό τουρνουά υπό την αιγίδα της UEFA, κάτι που ανοίγει την... συζήτηση και για τις «μεγάλες» ομάδες της χώρας.

Λεάο για το σκάνδαλο με ποδοσφαιριστές και συνοδούς πολυτελείας: «Δεν έχω καμία σχέση με τα γεγονότα»
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Λεάο για το σκάνδαλο με ποδοσφαιριστές και συνοδούς πολυτελείας: «Δεν έχω καμία σχέση με τα γεγονότα»

Ο Ραφαέλ Λεάο της Μίλαν υποστηρίζει πως δεν έχει την παραμικρή εμπλοκή στο σκάνδαλο πολυτελούς πορνείας σε Μιλάνο και Μύκονο, μέσω ανάρτησής του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αμετανόητος Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στη Λάουρα Κοβέσι – «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα, έχουμε δημοκρατία»
Πολιτική Γραμματεία 23.04.26

Αμετανόητος Γεωργιάδης επιτίθεται ξανά στη Λάουρα Κοβέσι – «Όσο μας το επιτρέπει ακόμα, έχουμε δημοκρατία»

«Όσο μας το επιτρέπει ακόμα η κ. Κοβέσι, έχουμε δημοκρατία», είπε ο υπουργός, αφήνοντας για άλλη μια φορά αιχμές για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, η οποία αποκαλύπτει το μέγεθος της διαφθοράς που υπάρχει στη χώρα μας.

Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι
On Field 23.04.26

Η σιωπή των παικτών της Τσέλσι

Κανείς ποδοσφαιριστής της αγγλικής ομάδας δεν είπε το παραμικρό για τον Λίαμ Ροσένιορ, σε αντίθεση με τα όσα είχαν γίνει μετά το «διαζύγιο» των Λονδρέζων με τον Μαρέσκα

Μπαρτσελόνα: Χάνει την υπόλοιπη σεζόν αλλά παίζει στο Μουντιάλ ο Γιαμάλ – Τι έδειξαν οι εξετάσεις
Ποδόσφαιρο 23.04.26

Μπαρτσελόνα: Χάνει την υπόλοιπη σεζόν αλλά παίζει στο Μουντιάλ ο Γιαμάλ – Τι έδειξαν οι εξετάσεις

Ο Λαμίν Γιαμάλ θα χάσει τα υπόλοιπα ματς της Μπαρτσελόνα μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά θα είναι διαθέσιμος για την Εθνική Ισπανίας ενόψει Μουντιάλ.

Ιταλία: Η αμφιλεγόμενη συμφωνία για την αποστολή μεταναστών στην Αλβανία λαμβάνει νομική «σανίδα σωτηρίας»
Δικαστήριο της ΕΕ 23.04.26

Νομική «σανίδα σωτηρίας» για την αμφιλεγόμενη συμφωνία της Ιταλίας για την αποστολή μεταναστών στην Αλβανία

Η Ιταλία υπέγραψε τη συμφωνία με την Αλβανία το 2023. Ωστόσο, το πρόγραμμα σταμάτησε σύντομα μετά την έναρξή του, όταν τα ιταλικά δικαστήρια διέταξαν την επιστροφή των αιτούντων ασύλου

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Επιμένει ότι η ηγεσία του Ιράν είναι διασπασμένη
Κόσμος 23.04.26

Τραμπ: Οι ΗΠΑ έχουν τον απόλυτο έλεγχο των Στενών του Ορμούζ – Επιμένει ότι η ηγεσία του Ιράν είναι διασπασμένη

«Βουλιάξτε κάθε πλοίο που τοποθετεί νάρκες στα Στενά του Ορμούζ», γράφει σε ανάρτησή του ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ επιμένει στην άποψη ότι η ηγεσία του Ιράν έχει διασπαστεί, κάτι που διαψεύδουν Τεχεράνη και αναλυτές

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές
Media 23.04.26

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Κυκλοφορεί στις 26 Απριλίου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 26 Απριλίου το ΒΗΜΑ έρχεται μαζί με την έκδοση «Classic Rock: The Beatles», το περιοδικό VITA, την μαθητική εφημερίδα της Ηγουμενίτσας, την εφημερίδα του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και το ΒΗΜΑGAZINO

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί
Πολιτική και τέχνη 23.04.26

Για την Μπιενάλε της Βενετίας, τέχνη και εγκλήματα πολέμου δεν πάνε μαζί

Η κριτική επιτροπή, με επικεφαλής την ιδρύτρια του Videobrasil, Σολάνζ Φάρκας, δήλωσε ότι η Μπιενάλε της Βενετίας παραμένει προσηλωμένη στην «υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων».

ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» τουρκική εταιρεία – Κατηγορίες για έμμεση στήριξη στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν
Κόσμος 23.04.26

ΗΠΑ: Σε «μαύρη λίστα» τουρκική εταιρεία – Κατηγορίες για έμμεση στήριξη στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ, τουρκική εταιρεία φέρεται να προμήθευσε πρώτη ύλη σε ιρανική επιχείρηση που βρίσκεται ήδη υπό κυρώσεις και συνδέεται με πιθανή στρατιωτική αξιοποίηση στο πυραυλικό πρόγραμμα του Ιράν

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα
Σκάνδαλο 23.04.26

Νέα Αριστερά για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν έχουμε να κάνουμε με ρουσφέτια, αλλά με βαρύτατα ποινικά αδικήματα

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της ευρωπαίας εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «η κανονικοποίηση της διαφθοράς δεν θα περάσει»

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο
Αυτοδιοίκηση 23.04.26

Η Κοινή Αγροτική Πολιτική και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ύπαιθρο

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια καθοριστική καμπή για το μέλλον της γεωργίας, της υπαίθρου και της διατροφικής της επάρκειας, τόνισε μέσω ανάρτησης του ο Γενικός Γραμματέας της ΚΕΔΕ Δημήτρης Καφαντάρης.

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας – Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας
«Προχωράμε, καταστρέφουμε» 23.04.26

Έτσι γιόρτασε το Ισραήλ την Ημέρα Ανεξαρτησίας - Τίμησε τον ραβίνο που ζήτησε ισοπέδωση της Γάζας

Έναν ραβίνο - influencer που στέλνει μηνύματα καταστροφής και θανάτου επέλεξε η ισραηλινή κυβέρνηση για να γιορτάσει την ίδρυση του κράτους πριν 78 χρόνια.

Conrad Athens The Ilisian: Νέα εποχή για το εμβληματικό τοπόσημο της Αθήνας
Οικονομικές Ειδήσεις 23.04.26

Ανοιξε το νέο Xilton: Νέα εποχή για το εμβληματικό ξενοδοχείο Conrad Athens The Ilisia

Η πρώτη μέρα λειτουργίας του Conrad Athens The Ilisian, στις 23 Απριλίου 2026, συμπίπτει συμβολικά με την ημέρα που το Hilton Αθηνών υποδέχθηκε τον πρώτο του ένοικο, στις 23 Απριλίου 1963

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

