Συγκλονίζει ο διάλογος που είχε ο 40χρονος με τον αδερφό της Ελευθερίας νωρίς το πρωί της Δευτέρας και ενώ μια ημέρα πριν έχει δολοφονήσει την πρώην σύντροφό του.

Μέσω ανταλλαγής μηνυμάτων, ο 40χονος εμφανίζεται δήθεν να ανησυχεί για την εξαφάνιση της Ελευθερίας και μάλιστα προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τον αδερφό της δίνοντας παραπλανητικές πληροφορίες για το που θα μπορούσε να είναι.

Η ανταλλαγή μηνυμάτων ξεκινά στις 5 το πρωί της Δευτέρας (20 Απριλίου), μία ημέρα νωρίτερα, όπως αποδείχθηκε ο 40χρονος είχε σκοτώσει την Ελευθερία με μία σφαίρα στο κεφάλι και είχε κρύψει το πτώμα και το αυτοκίνητό της σε δύσβατο σημείο κοντά στο χωριό του Αγία Βαρβάρα.

Ο διάλογος που σοκάρει

40χρονος: Καλημέρα Αλέκο

Αδερφός: Καλημέρα

40χρονος: Είδα την κλήση, μιλήσατε;

Αδερφός: Όχι, δεν την έχουμε βρει ακόμα πουθενά

40χρονος: Δεν γίνεται ρε φίλε, κάποιον θα ενημέρωσε πού θα πάει

Αδερφός: Τίποτα πουθενά, κανέναν φίλε, άστα έχουμε τρελαθεί

40χρονος: Λογικό είναι Αλέκο, την πήρα κι εγώ μήπως το σηκώσει αλλά τίποτα

Αδερφός: Δεν ξέρω, έχουμε ψάξει παντού, δεν σηκώνει πουθενά το τηλέφωνο. Πήγαμε με τα παιδιά από αστυνομία και δηλώσαμε εξαφάνιση

40χρονος: Καλά το κάνατε, το θέμα είναι γιατί δεν σηκώνει τα τηλέφωνα ρε φίλε σε κανέναν και τον χρόνο της να ήθελε ή να έφυγε μακριά τα το έλεγε κάπου. Ήξερε τον κωδικό του σπιτιού μου στην Αγία Βαρβάρα, σκέφτηκα μήπως πήγε αλλά θυμήθηκα ότι έχω βγάλει το κλειδί όταν χωρίσαμε και δεν μπορεί να μπει

Αδερφός: Δεν ξέρω αλήθεια πφφ

40χρονος: Ούτε εγώ Αλέκο, σταματήσαμε να μιλάμε, δεν το αντέχαμε, ελπίζω να είναι μόνο καλά και απλά να ήθελε τον χρόνο της. Κάποια στιγμή μου έλεγε ότι ήθελε να πάει στον Άγιο Παΐσιο, λίγο τραβηγμένο να μην ενημερώσει, δεν μου έρχεται κάτι άλλο στο μυαλό.

Αδερφός: Πού είναι αυτό;

40χρονος: Από όσο ξέρω Ρέθυμνο, λέγαμε να πάμε μαζί κάποια στιγμή, δεν έχω πάει

Αδερφός: Μάλιστα

40χρονος: Είναι σε ένα μοναστήρι αν θυμάμαι καλά

Αδερφός: Τι να πω ρε φίλε, έτσι ξαφνικά να φύγει χωρίς λεφτά τίποτα, να μην μπορεί να την βρει ένα ολόκληρο Ηράκλειο πολύ παράξενο. Τουλάχιστον να μην έχει πάθει κάτι εύχομαι

40χρονος: Αλέκο μίλα με καμία φίλη της, με κάποιον που έκανε παρέα κάποιος θα ξέρει κάτι. Το ξέρω Αλέκο αυτό μου κάνει και εμένα εντύπωση

Αδερφός: Έχει μπει στην μέση τώρα και η εταιρεία για άρση απορρήτου και θα δούμε από το κινητό που έχει πάει. Καλά να είναι μόνο και ας έχει πάει οπουδήποτε

40χρονος: Ρώτα την Κατερίνα, έλεγαν περισσότερα, μήπως είχε ξαναμιλήσει με έναν Κώστα που μιλούσαν παλιότερα με τη Μαρία

Αδερφός: Τον έψαξα, δεν μπορώ να τον βρω. Δεν μιλούσαν μου είπε η Κατερίνα τελευταία καθόλου

40χρονος: Αυτό είναι καλό, μακάρι να βγάλετε άκρη, τουλάχιστον έτσι αν μπορείτε να δείτε με ποιον μίλησε αν γίνεται

Αδερφός: Θα τα βρουν όλα σίγουρα μας είπαν, το θέμα είναι να είναι καλά γιατί τόσες ώρες είναι κάπως να μην έχει πάρει ένα τηλέφωνο, κάτι

40χρονος: Αυτό είναι το κυριότερο Αλέκο το εύχομαι ολόψυχα – Δεν ξανασήκωσε το τηλέφωνο σε κανέναν σας; Μου είπε η Μαρία ότι το σήκωσε όταν την πήρε αλλά το έκλεισε

Αδερφός: Όχι δεν το σηκώνει καθόλου

40χρονος: Έλεος το πείσμα της πφφ

Αδερφός: Μα τι πείσμα να έχει για τι; Απλά δεν ξέρουμε που είναι και γιατί δεν το σηκώνει, ούτε το αμάξι μπορούμε να βρούμε

40χρονος: Αφού το σήκωσε ρε φίλε μια φορά γιατί να μην απαντάει αφού ξέρει ότι ανησυχείτε

Αδερφός: Έλα ντε, μακάρι να ήξερα

40χρονος: Μακάρι να πάνε όλα καλά, τίποτα άλλο και θα περάσει, αυτό μόνο

Αδερφός: Μακάρι

Η ανταλλαγή μηνυμάτων συνεχίζεται στις 7.20 το πρωί

40χρονος: Αλέκο παίρνω τηλέφωνο εγώ και το κλείνει

Αδερφός: Μην παίρνεις άστο

40χρονος: Τι έγινε – Μιλήσατε;

Αδερφός: Τίποτα όχι, όχι

40χρονος: Ε τότε γιατί να μην παίρνω ρε μήπως το σηκώσει σε κάποιον

Αδερφός: Γιατί δεν το σηκώνει απλά, αν ήταν θα είχε σηκώσει

40χρονος: Η Μαρία είπε ότι το σήκωσε μία φορά και δεν μιλούσε

Αδερφός: Πού είσαι, χωριό ή Ηράκλειο

40χρονος: Ηράκλειο

Αδερφός: Τέσπα, μην παίρνεις, νομίζω κακό κάνουμε να τελειώνουμε την μπαταρία της

40χρονος: Ό,τι θέλεις Αλέκο αν έχεις νέα πες μου σε παρακαλώ

Αδερφός: Οκ