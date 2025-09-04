Ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε το καλοκαίρι ένα δύσκολο λίφτινγκ στο ρόστερ του, στην κυριολεξία εν κινήσει. Με έντεκα μεταγραφές να προστίθενται σταδιακά, εν μέσω αγωνιστική υποχρεώσεων, το έργο του Ρουί Βιτόρια είναι δύσκολο. Μάλιστα, τρεις νεοαποκτηθέντες ήρθαν στην Αθήνα στη διάρκεια του Σαββατοκύριακου, που δεν έκλεισε θετικά με την ισοπαλία 1-1 με τον Λεβαδειακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Για να καταστεί σαφές το εύρος των αλλαγών, ας αναλύσουμε την θεωρούμενη βασική ενδεκάδα της περασμένης σεζόν. Ο Ντραγκόβσκι υπερασπιζόταν την εστία, οι Ίνγκασον και Γεντβάι έπαιζαν στο κέντρο της άμυνας, ο Βαγιαννίδης κάλυπτε το δεξιό άκρο και ο Μλαντένοβιτς το αριστερό άκρο. Ο Αράο ήταν ο βασικός αμυντικός χαφ, με παρτενέρ τον Μαξίμοβιτς και ο Ουναΐ ήταν το «δεκάρι». Τετέ και Τζούρισιτς αγωνίστηκαν στα άκρα της επίθεσης και ο Ιωαννίδης ήταν ο «φουνταριστός».

Με τα σημερινά δεδομένα, ο Ντραγκόβσκι διατηρεί στο κέντρο του, όμως έχει τέσσερις νέους μπροστά του. Ο Πάλμερ-Μπράουν αν και παλιός, τώρα μετατράπηκε σε βασικό μαζί με τον Τούμπα ως δίδυμο στόπερ. Ο Ίνγκασον θεωρείται αναπληρωματικός και ο Γεντβάι αποκλείστηκε από τη λίστα της UEFA. Δεξιά βρίσκεται πλέον ο Καλάμπρια, αφού ο Βαγιαννίδης έφυγε για τη Σπόρτινγκ, ενώ αριστερά ήρθε ο Κυριακόπουλος και ο Μλαντένοβιτς κάθεται στον πάγκο.

View this post on Instagram A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Στη μεσαία γραμμή, επίσης η τριάδα άλλαξε πλήρως. Ο Αράο επαναπατρίστηκε στη Βραζιλία, ο Μαξίμοβιτς πήγε στη Σαουδική Αραβά και ο Ουναΐ δεν επέστρεψε στην Αθήνα, προτιμώντας την ισπανική Τζιρόνα. Στο «6» αγωνίζεται ο Τσιριβέγια, ο Σάντσες προαλείφεται για βασικός κεντρικός χαφ – αρκεί να μην ταλαιπωρηθεί από μυϊκούς τραυματισμούς – και ο άρτι αφιχθείς από την Αργεντινή, Ταμπόρδα, θα δοκιμαστεί ως επιτελικός χαφ.

Στα «φτερά» της επίθεσης δεν συντελέστηκαν αλλαγές. Οι Τετέ και Τζούρισιτς παρέμειναν στο Κορωπί, με τον Πελίστρι να είναι πιο διεκδικητικός για την ενδεκάδα. Αντιθέτως, ο Φώτης Ιωαννίδης μετακόμισε στη Λισαβόνα μαζί με τον Βαγιαννίδης και ο Ντέσερς θα αποτελέσει το νέο «9» του Τριφυλλιού.

Στο μεταξύ, οι αλλαγές πραγματοποιήθηκαν σταδιακά. Ο Βαγιαννίδης έφυγε μετά τη Ρέιντζερς, ο Μαξίμοβιτς μετά τη Σαχτάρ και ο Ιωαννίδης μετά τη Σαμσουνσπόρ. Οι Τουμπά, Κυριακόπουλος και Τσιριβέγια ενσωματώθηκαν εγκαίρως στην προετοιμασία, ο Καλάμπρια πρόλαβε τους αγώνες με τους Τούρκους, ενώ οι Ρενάτο, Ταμπόρδα και Ντέσερς πρακτικά θα υπολογίζονται από τον Ρουί Βιτόρια από εδώ και πέρα.

Ο Πορτογάλος κατάφερε να διαχειριστεί τις μεταβολές και να οδηγήσει τον Παναθηναϊκό στη League Phase του Europa League. Απέτυχε να εκμεταλλευτεί το μομέντουμ με τον Λεβαδειακό, επηρεαζόμενος σε ένα βαθμό από την αργή ένταξη των καινούργιων μεσοεπιθετικών του. Πλέον, ο Ρουί Βιτόρια καλείται τώρα να μοντάρει το γκρουπ του από την αρχή, έστω και με τις απουσίες των διεθνών.