Τρίτη 02 Σεπτεμβρίου 2025
Παναθηναϊκός: Ο Ταμπόρδα υπέγραψε και πήρε το «20»
Ποδόσφαιρο 02 Σεπτεμβρίου 2025 | 20:40

Η μεταγραφή του Βιθέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό είναι επίσημη, με τον Αργεντινό επιτελικό χαφ να υπογράφει τετραετές συμβόλαιο.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Επίσημη είναι η μεταγραφή του Βιθέντε Ταμπόρδα στον Παναθηναϊκό. Η ΠΑΕ ανακοίνωσε την απόκτηση του Αργεντινού επιτελικού χαφ, ο οποίος υπέγραψε τετραετές συμβόλαιο και θα αγωνίζεται με το νούμερο «20» στη φανέλα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Βισέντε Ταμπόρδα. Ο 24χρονος Αργεντίνος επιτελικός μέσος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας τεσσάρων ετών και αποτελεί την ενδέκατη προσθήκη στο ρόστερ της τρέχουσας αγωνιστικής περιόδου.

Ο Βισέντε Ταμπόρδα γεννήθηκε στις 16 Ιουνίου 2001 στη Γκουαλεγκουάι της Αργεντινής. Ξεκίνησε την ποδοσφαιρική καριέρα του στην ακαδημία της περιοχής του, στη Σέντρο Μπακάριο Γκουαλεγκουάι, ώσπου το ταλέντο του ανιχνεύτηκε από την κορυφαία ομάδα της Λατινικής Αμερικής, τη Μπόκα Τζούνιορς. Προτού κλείσει τα 10, ο Ταμπόρδα μάθαινε τα βασικά του ποδοσφαίρου στην ομάδα της καρδιάς του.

View this post on Instagram

A post shared by Panathinaikos FC (@fcpanathinaikos)

Προτού καν υπογράψει επαγγελματικό συμβόλαιο, στα 20 του, έκανε ντεμπούτο στην πρώτη ομάδα! Ένα χρόνο αργότερα παραχωρήθηκε δανεικός στην Πλατένσε, στην οποία σταδιακά ανέδειξε τις ικανότητές του, έγινε βασικός και «ανάγκασε» την Μπόκα να τον πάρει πίσω ένα χρόνο μετά. Η αντίστροφη διαδρομή έγινε ξανά το καλοκαίρι του 2024 και τον οδήγησε πίσω στην Πλατένσε, με την οποία κατάφερε εκείνη τη σεζόν να πανηγυρίσει τον τίτλο της Απερτούρα στην Αργεντινή!

Στον Παναθηναϊκό θα φορέσει τη φανέλα με τον αριθμό 20. Καλωσορίζουμε τον Βισέντε στην οικογένεια του Παναθηναϊκού!».

World
Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

Κίνα: Ξαναγράφει τον παγκόσμιο γεωπολιτικό χάρτη

World
ΗΠΑ: Ανοιχτή επιστολή εκατοντάδων οικονομολόγων υπέρ της ανεξαρτησίας της Fed, κατά των παρεμβάσεων Τραμπ

ΗΠΑ: Ανοιχτή επιστολή εκατοντάδων οικονομολόγων υπέρ της ανεξαρτησίας της Fed, κατά των παρεμβάσεων Τραμπ

inWellness
inTown
Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα
On Field 02.09.25

Ο… πικρός καφές του Γκιγιέρμο Οτσόα

Ο Μεξικανός γκολκίπερ άφησε στα «κρύα του λουτρού» την Μπούργκος (ομάδα δεύτερης κατηγορίας στην Ισπανία), λέγοντας πως πάει για καφέ κι επιστρέφει για την υπογραφή του συμβολαίου. Έλα όμως που δεν γύρισε ποτέ...

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας
On Field 02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Άρης: Αναζητά προπονητή, ξεχωρίζει η περίπτωση του Μανόλο Χιμένεθ
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Άρης: Αναζητά προπονητή, ξεχωρίζει η περίπτωση του Μανόλο Χιμένεθ

Ο τεχνικός διευθυντής του Άρη Ρούμπεν Ρέγες αναζητά τον αντικαταστάτη Ουζουνίδη, έχοντας έχει κάνει επαφές με δυο–τρεις συμπατριώτες του ενώ είχε επικοινωνία και με τον πρώην της ΑΕΚ Μανόλο Χιμένεθ.

Σύνταξη
Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε
On Field 02.09.25

Η μεγαλύτερη επιτυχία του Ποντένσε

Ο Πορτογάλος έχει κερδίσει την αγάπη και τον σεβασμό όλων στο Ρέντη κι αυτό τον κάνει ακόμα πιο πολύτιμο στο πλάνο του Μεντιλίμπαρ

Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…
On Field 02.09.25

Ολυμπιακός: Έγιναν όλα όπως έπρεπε…

Ένα άκρως ποιοτικό ρόστερ στα χέρια του «στρατηγού» Μεντιλίμπαρ που είδε όσα ήθελε να γίνονται πραγματικότητα από την διοίκηση Μαρινάκη – Ο Ποντένσε, ο Ταρέμι, η νέα γενιά και ένα «μίγμα» ικανό για νέες μεγάλες στιγμές.

Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)
Ποδόσφαιρο 02.09.25

Από τη Λίβερπουλ στην Τσέλσι και τη Νότιγχαμ: Αυτοί είναι οι 10 σύλλογοι που ξόδεψαν τα περισσότερα χρήματα το καλοκαίρι (pics)

Η μεταγραφική περίοδος έκλεισε στα μεγάλα πρωταθλήματα και η Premier League είχε την τιμητική της. Από τη Λίβερπουλ και την Τσέλσι στη Νότιγχαμ Φόρεστ, αυτές είναι οι ομάδες που δαπάνησαν τα πιο πολλά χρήματα το φετινό καλοκαίρι.

Ποιότητα ζωής: Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις
Eurostat 02.09.25

Ποιότητα ζωής: Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Το 34,6% των κατοίκων των ελληνικών πόλεων ζουν σε περιοχές που υποφέρουν από τη ρύπανση, τα σκουπίδια ή άλλαν περιβαλλοντικά προβλήματα. Πρόκειται για το υψηλότερο ποσοστό της ΕΕ, μετά τη Μάλτα.

«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα
Music 02.09.25

«Εξευτελιστικό!»: Επίθεση για αντισημιτισμό στον Κρις Μάρτιν γιατί δεν υπερασπίστηκε Ισραηλινές από γιουχαΐσματα

Ο frontman των Coldplay, Κρις Μάρτιν, κατηγορήθηκε για αντισημιτισμό από Ισραηλινούς λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όταν φίλοι της μπάντας αποδοκίμασαν δύο Ισραηλινές θαυμάστριες

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Κόντρα Κωνσταντοπούλου – Πλεύρη στη Βουλή για τον Μυλωνάκη: «Γνώριζε έρευνες που δεν έπρεπε» – «Υπήρχαν και παρακολουθήσεις εισαγγελικών προσώπων»

Σε σφοδρή πολιτική αντιπαράθεση οδηγήθηκαν στη Βουλή η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης

Τραμπ: «Θα στείλουμε την Εθνοφρουρά στο Σικάγο, δεν λέω πότε, αλλά θα μπούμε μέσα»
Κόσμος 02.09.25

«Θα μπούμε μέσα» - Ο Τραμπ ετοιμάζεται να στείλει την Εθνοφρουρά και στο Σικάγο

Μετά το Λος Άντζελες τον Ιούνιο και την Ουάσινγκτον στα μέσα Αυγούστου, ο Τραμπ απειλεί να στείλει ομοσπονδιακούς πράκτορες και στρατιώτες σε άλλες πόλεις που ελέγχονται από τους Δημοκρατικούς.

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη
Ελλάδα 02.09.25

Πώς «μοιράστηκαν» τα 22,7 εκατ. ευρώ του ΟΠΕΚΕΠΕ – Κραυγαλέες περιπτώσεις από την Κρήτη έως την Κοζάνη

Ένας 72χρονος από την Κοζάνη φέρεται να έβαλε στην τσέπη σχεδόν ένα εκατομμύριο ευρώ - Στη λίστα περιλαμβάνονται και άλλες περιπτώσεις εκτός Κρήτης που έλαβαν παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ
Η απώλεια 02.09.25

Ο άγνωστος βάνδαλος του Βερμέερ: Μια ιστορία που σκόπιμα δεν ειπώθηκε ποτέ

«O βάνδαλος προσπάθησε να αφαιρέσει εντελώς το πιο σημαντικό τμήμα της σύνθεσης: το κεφάλι της νεαρής γυναίκας», αναφέρει ο Martin Bailey στην The Art Newspaper σχετικά με την απόπειρα καταστροφής του έργου του Βερμέερ.

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας
On Field 02.09.25

Έξαλλος ο Γκουέι με την Κρίσταλ Πάλας

Ο 25χρονος στόπερ αδυνατεί να πιστέψει πως η διοίκηση των «αετών» ακύρωσε την μεταγραφή του στην Λίβερπουλ, την ώρα που ο παίκτης περνούσε από ιατρικές εξετάσεις

Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»
Μοναδικός 02.09.25

Ταπεινότητα, σιωπή, θλίψη και ουσία: Πώς οι τραγωδίες του Κιάνου Ριβς οχύρωσαν το μύθο του – «Στωικός του Χόλιγουντ»

Σήμερα, 2/9, ο Κιάνου Ριβς γιορτάζει τα 61α γενέθλια του. Μια ματιά σε όλα όσα κάνουν τον ηθοποιό όχι ακόμη ένα σταρ με ημερομηνία λήξης

Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 02.09.25

Τσίπρας: Μάλλον επιεικής ο όρος «Βαλκανοποίηση» – Νέο «χτύπημα» στην κυβέρνηση

Πυκνώνει τις δημόσιες παρεμβάσεις του ο πρώην πρωθυπουργός, Αλέξης Τσίπρας, εξαπολύοντας βολές στην κυβέρνηση Μητσοτάκη, λίγο πριν την αναμενόμενη - αριστερά και δεξιά - εμφάνισή του στην Θεσσαλονίκη

Σύνταξη
Γαλλία: «Ετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» – Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη χώρα
Ανατριχίλα 02.09.25

«Προετοιμάστε τα νοσοκομεία για μεγάλη πολεμική εμπλοκή» - Προληπτικά μέτρα ξυπνούν τον εφιάλτη στη Γαλλία

Η Γαλλία ετοιμάζει νοσοκομεία για να περιθάλψει τραυματίες πολέμου ως τον Μάρτιο του 2026 - Η υπουργός Υγείας λέει ότι πρόκειται για «προληπτικά μέτρα» που ελήφθησαν από κοινού με το υπουργείο Άμυνας

