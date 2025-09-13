Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Κηφισιά: «Μέσα» Ντέσερς και Ταμπόρδα
Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Κηφισιά – Στην αποστολή οι Ντέσερς και Ταμπόρδα.
- Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ - Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ
- Τραμπ: Έτοιμος να επιβάλει κυρώσεις στη Ρωσία αν συμφωνήσει το ΝΑΤΟ, υπό όρους – «Απλά πείτε πότε»
- Η ΕΕ εξετάζει «δημιουργικό τρόπο» για να στείλει δισεκατομμύρια από τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία στην Ουκρανία
- Πώς η προεδρία του Τραμπ δίνει ώθηση στην επιχειρηματική του αυτοκρατορία
Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο (14/9, 18:00) την Κηφισιά στον Βόλο, με στόχο το πρώτο του φετινό τρίποντο στη Stoiximan Super League, έπειτα από την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό (1-1) στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο Ρουί Βιτόρια μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου (13/9) ανακοίνωσε την αποστολή του «τριφυλλιού» για τον αγώνα του Πανθεσσαλικού. Ο Πορτογάλος τεχνικός συμπεριέλαβε για πρώτη φορά τους Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.
Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Τετέ, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό και θέλησε να προστατευθεί ενόψει του ντέρμπι αιωνίων της επόμενης εβδομάδας κόντρα στον Ολυμπιακό (21/9, 21:00) και ο Φακούντο Πελίστρι, λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο.
Αναλυτικά η αποστολή: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.
Κόντρα στην Κηφισιά ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ είχε αναβληθει λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, ενώ στο ματς της δεύτερης αγωνιστικής έφερε ισοπαλία με τον Λεβαδειακό.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ:
«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά (14/9, 18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο).
Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα. Στη διάρκεια της προπόνησης ο Φακούντο Πελίστρι αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ».
- Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Πανσερραϊκό (pic)
- Απίθανος Καραλής: Προκρίθηκε στον τελικό και ζήτησε… ξεμάτιασμα
- LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς
- Βιτόρια: «Πρέπει να μπούμε από το πρώτο λεπτό αποφασισμένοι να πάρουμε το αποτέλεσμα με την Κηφισιά»
- Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0: Νίκησαν και «έπιασαν» κορυφή οι «κανονιέρηδες»
- Έξαλλος ο Φλικ: «Δεν φροντίζουν τον Γιαμάλ στην Εθνική Ισπανίας»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις