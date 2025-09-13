Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο (14/9, 18:00) την Κηφισιά στον Βόλο, με στόχο το πρώτο του φετινό τρίποντο στη Stoiximan Super League, έπειτα από την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό (1-1) στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο Ρουί Βιτόρια μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου (13/9) ανακοίνωσε την αποστολή του «τριφυλλιού» για τον αγώνα του Πανθεσσαλικού. Ο Πορτογάλος τεχνικός συμπεριέλαβε για πρώτη φορά τους Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Τετέ, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό και θέλησε να προστατευθεί ενόψει του ντέρμπι αιωνίων της επόμενης εβδομάδας κόντρα στον Ολυμπιακό (21/9, 21:00) και ο Φακούντο Πελίστρι, λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο.

Αναλυτικά η αποστολή: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Κόντρα στην Κηφισιά ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ είχε αναβληθει λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, ενώ στο ματς της δεύτερης αγωνιστικής έφερε ισοπαλία με τον Λεβαδειακό.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά (14/9, 18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα. Στη διάρκεια της προπόνησης ο Φακούντο Πελίστρι αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ».