Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
13.09.2025 | 16:49
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία - Καίει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Σπαρτουλιά
Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Κηφισιά: «Μέσα» Ντέσερς και Ταμπόρδα
Ποδόσφαιρο 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:59

Η αποστολή του Παναθηναϊκού για το παιχνίδι με την Κηφισιά: «Μέσα» Ντέσερς και Ταμπόρδα

Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το παιχνίδι με την Κηφισιά – Στην αποστολή οι Ντέσερς και Ταμπόρδα.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει αύριο (14/9, 18:00) την Κηφισιά στον Βόλο, με στόχο το πρώτο του φετινό τρίποντο στη Stoiximan Super League, έπειτα από την ισοπαλία με τον Λεβαδειακό (1-1) στο «Απόστολος Νικολαΐδης». Ο Ρουί Βιτόρια μετά το τέλος της προπόνησης του Σαββάτου (13/9)  ανακοίνωσε την αποστολή του «τριφυλλιού» για τον αγώνα του Πανθεσσαλικού. Ο Πορτογάλος τεχνικός συμπεριέλαβε για πρώτη φορά τους Ντέσερς, Ταμπόρδα και Πάντοβιτς.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Τετέ, λόγω ενοχλήσεων στον προσαγωγό και θέλησε να προστατευθεί ενόψει του ντέρμπι αιωνίων της επόμενης εβδομάδας κόντρα στον Ολυμπιακό (21/9, 21:00) και ο Φακούντο Πελίστρι, λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο.

Αναλυτικά η αποστολή: Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Γεντβάι, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος.

Κόντρα στην Κηφισιά ο Παναθηναϊκός θέλει να πετύχει την πρώτη του νίκη στο φετινό πρωτάθλημα, καθώς το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον ΟΦΗ είχε αναβληθει λόγω των ευρωπαϊκών του υποχρεώσεων, ενώ στο ματς της δεύτερης αγωνιστικής έφερε ισοπαλία με τον Λεβαδειακό.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με πρωινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε το Σάββατο η προετοιμασία του Παναθηναϊκού ενόψει του κυριακάτικου εκτός έδρας αγώνα πρωταθλήματος κόντρα στην Κηφισιά (14/9, 18:00, Πανθεσσαλικό Στάδιο).

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, εξάσκηση στις στατικές φάσεις και τελειώματα. Στη διάρκεια της προπόνησης ο Φακούντο Πελίστρι αποχώρησε λόγω ενοχλήσεων στον δικέφαλο. Μέρος του προγράμματος ακολούθησε ο Τετέ».

Business
Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

World
Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Premier League 13.09.25

LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς

LIVE: Νιούκαστλ – Γουλβς. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νιούκαστλ – Γουλβς, για την 4η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από το Novasports 2.

Σύνταξη
Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ο Ολυμπιακός πρωταθλητής και το 2025-26 – Τι δείχνει μεγάλη έρευνα, τα ποσοστά και οι εκπλήξεις

Ο Ολυμπιακός είναι ξανά το φαβορί για τον τίτλο στη Super League, με βάση μεγάλη έρευνα του Πανεπιστημίου του Νοσατέλ. Τα δεδομένα του CIES και οι προβλέψεις στα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία
Ποδόσφαιρο 13.09.25

La Liga: Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν ησυχάζει με τη διαιτησία

Η Ρεάλ Μαδρίτης συνεχίζει να αυξάνει την κριτική της προς τους διαιτητές. Σχεδόν καθημερινά, το επίσημο τηλεοπτικό κανάλι του συλλόγου προβάλλει παράπονα για αποφάσεις της LaLiga

Βάιος Μπαλάφας
Εξηγώντας το χρώμα των ματιών
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 13.09.25

Εξηγώντας το χρώμα των ματιών

Το χρώμα καθορίζεται στην ίριδα από τη χρωστική μελανίνη και τον τρόπο που το φως σκεδάζεται μέσα στον ιστό

Σύνταξη
Ισραήλ: Νέες φονικές επιθέσεις στη Γάζα – Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο
Αιματοκύλισμα 13.09.25

Νέες φονικές επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα - Η στιγμή που οι IDF πλήττουν πολυώροφο κτίριο

Το Ισραήλ συνεχίζει την επιχείρηση κατάληψης της πόλης της Γάζας - Τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια άνθρωποι παραμένουν στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας παρά τις εντολές για εκκένωση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
ΔΕΘ: Η περιοδεία Ανδρουλάκη – Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο
Θεσσαλονίκη 13.09.25

Η περιοδεία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ - Τα περίπτερα όπου στάθηκε και οι φοιτητικές αναμνήσεις από το Δημοκρίτειο

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ περιηγήθηκε, μεταξύ άλλων, και στο περίπτερο για τα 100 χρόνια της ΔΕΘ, όπου εκτίθεται πλούσιο φωτογραφικό υλικό με ιστορικά αρχεία της Έκθεσης

Σύνταξη
Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»
«Πολιτιστική προπαγάνδα» 13.09.25

Λονδίνο: Διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από τη Βασιλική Όπερα ενάντια στην παρουσία της «ντίβας του Πούτιν»

Η Άννα Νετρέμπκο, μία από τις πιο γνωστές σοπράνο στον κόσμο, αρνήθηκε ότι είναι σύμμαχος του Ρώσου ηγέτη, Βλαντίμιρ Πούτιν.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0: Νίκησαν και «έπιασαν» κορυφή οι «κανονιέρηδες»
Premier League 13.09.25

Νίκησε και «έπιασε» κορυφή η Άρσεναλ (3-0)

Με πρωταγωνιστή τον Θουμπιμέντι η Άρσεναλ επικράτησε με 3-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ και έπιασε τη Λίβερπουλ στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς περισσότερο.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου – Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος
Ποιος ήταν 13.09.25

Κεφαλονιά: 23χρονος ποδοσφαιριστής το θύμα του θανατηφόρου τροχαίου – Έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος

Ο νεαρός εργαζόταν σε καφετέρια της περιοχής. Έπεσε με το όχημά του σε χαράδρα ενώ επέστρεφε στο σπίτι του στον Πόρο, στην Κεφαλονιά έπειτα από την εργασία του.

Σύνταξη
Ουκρανία: Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ – Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ
Μαίνεται ο πόλεμος 13.09.25

Τρεις νεκροί στην επαρχία Ντονέτσκ - Η Ρωσία ανακοίνωσε την κατάληψη χωριού στο Ντνιπροπετρόφσκ

Στα τέλη Αυγούστου η Ουκρανία παραδέχθηκε για πρώτη φορά ότι Ρώσοι στρατιώτες έχουν διεισδύσει στην επαρχία Ντνιπροπετρόφσκ - Τι λέει ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Σύνταξη
Νάντια Γιαννακοπούλου: «Ο Μητσοτάκης φοβήθηκε τις μεταρρυθμίσεις»
Πολιτική Γραμματεία 13.09.25

«Ο Μητσοτάκης φοβήθηκε τις μεταρρυθμίσεις» λέει η Νάντια Γιαννακοπούλου

Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Νάντια Γιαννακοπούλου είπε ότι «εμείς οι πολιτικοί πρέπει να είμαστε συνέχεια στο δρόμο και πρέπει να ακούμε, όχι απλά να λέμε ότι ακούμε, αλλά να ακούμε πραγματικά»

Σύνταξη
Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes
Διεθνής Οικονομία 13.09.25

Οι εταιρείες φοβούνται να προσλάβουν άτομα της Gen Z μήπως διαρρεύσουν εταιρικά μυστικά… για τα likes

Οι επικεφαλής εταιρειών φαίνεται ότι ανησυχούν για τους εργαζόμενους της Gen Z, φοβούμενοι ότι θα μπορούσαν να αποκαλύψουν εταιρικά μυστικά για να πάρουν likes στα social media

Σύνταξη
Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα
Έρευνα Εurofound 13.09.25

Η ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη – Χαμηλά «σκορ» για την Ελλάδα

H νέα έρευνα του Εurofound για την ποιότητα εργασίας στην Ευρώπη, παρουσιάζει αποκαλυπτικά στοιχεία για την Ελλάδα. Οι Έλληνες εργαζόμενοι έχουν υψηλή εισοδηματική ανασφάλεια και έλλειψη κινήτρων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ
Culture Live 13.09.25

Η Paramount καταδικάζει το μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών από καλλιτέχνες του Χόλιγουντ

Η Paramount έγινε το πρώτο μεγάλο στούντιο που παίρνει θέση κατά της εκστρατείας μποϊκοτάζ ισραηλινών κινηματογραφικών θεσμών, προκαλώντας αντιδράσεις σε ένα Χόλιγουντ βαθιά διχασμένο

Σύνταξη
Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής, εκτός ο Ρίζος (vids)
Άλλα Αθλήματα 13.09.25

Παγκόσμιο Πρωτάθλημα: Στον τελικό του επί κοντώ ο Καραλής, εκτός ο Ρίζος (vids)

Μόλις δύο άλματα χρειάστηκε ο Εμμανουήλ Καραλής για να περάσει στον τελικό του επί κοντώ στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, που διεξάγεται στο Τόκιο. Αντίθετα, ο Γιάννης Ρίζος έμεινε εκτός.

Σύνταξη
Αποχή των δικηγόρων αν απαγορευτεί η πρόσβαση του κατηγορουμένου στο πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας
Ελλάδα 13.09.25

Αποχή των δικηγόρων αν απαγορευτεί η πρόσβαση του κατηγορουμένου στο πλήρες περιεχόμενο της δικογραφίας

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων διατύπωσε την κατηγορηματική αντίθεσή της στην περιστολή του δικαιώματος πλήρους πρόσβασης του κατηγορούμενου στη δικογραφία.

Σύνταξη
Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»
Όπως ο Τζον Μπόι; 13.09.25

Ο Τζον Τραβόλτα δέχτηκε σκληρή κριτική για την σειρά «Welcome Back, Kotter» – «Τον μετατρέπεις σε ηλίθιο»

Ο Τζον Τραβόλτα εδραιώθηκε μέσα από τον ρόλο του στην κωμική σειρά «Welcome Back, Kotter» του 1975, ωστόσο, ένας από τους παραγωγούς φάνηκε να μην εκτιμά την ερμηνεία του. Τουλάχιστον στην αρχή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κρήτη: Το αδιαχώρητο στα κέντρα μεταναστών – Για «επικίνδυνες συνθήκες» προειδοποιούν οι λιμενικοί
Επιστολή 13.09.25

Το αδιαχώρητο στα κέντρα μεταναστών στην Κρήτη - Για «επικίνδυνες συνθήκες» προειδοποιούν οι λιμενικοί

Αλλεπάλληλες οι ροές στην Κρήτη - Δεκάδες μετανάστες και πρόσφυγες με προβλήματα υγείας εγκλωβισμένοι σε χώρους ακατάλληλους για πολυήμερη διαμονή - Επιστολή του Σωματείου εργαζομένων στο Λιμενικό

Σύνταξη
Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους
Σκληρή πραγματικότητα 13.09.25

Η Γαλλία αναπληρώνει πρωθυπουργούς, αλλά η Ουκρανία δεν έχει στρατιώτες – Αδυσώπητοι οι αριθμοί για Ευρωπαίους

Το στρίμωγμα των Ουκρανών στο μέτωπο συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο που οι Ευρωπαίοι αδυνατούν να στηρίζουν αφειδώς το Κίεβο τη στιγμή που η Ρωσία υπερτερεί σε όπλα και στρατεύματα.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Καλιφόρνια: Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50 – Η ιστορία του πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από χρόνια
Κόσμος 13.09.25

Σκότωσε 13 ανθρώπους και βίασε 50: Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που συνελήφθη μετά από 4 δεκαετίες

Άρχισε να ληστεύει σπίτια στο σκοτάδι και κατέληξε να σκοτώνει δεκάδες ανθρώπους. Η ιστορία ενός πρώην αστυνομικού που τρομοκρατούσε την Καλιφόρνια για δεκαετίες

Σύνταξη
Το ίντερνετ έχει πεθάνει: Γιατί η «θεωρία του νεκρού διαδικτύου» γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής;
AI 13.09.25

Το ίντερνετ έχει πεθάνει: Γιατί η «θεωρία του νεκρού διαδικτύου» γίνεται ολοένα και πιο δημοφιλής;

Είναι το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου στο ίντερνετ ψεύτικο; Η θεωρία του νεκρού διαδικτύου «ήταν μια τρελή θεωρία συνωμοσίας, αλλά τώρα φαίνεται πολύ πιο ρεαλιστική»

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
