Ξεκίνησε προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό ο Ντέσερς

Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ο Σίριλ Ντέσερς.

Το καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» για την κορυφή της επίθεσης, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική Νιγηρίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ και σήμερα βρέθηκε στο Κορωπί, όπου συμμετείχε στο πρόγραμμα των «πρασίνων».

Ο Ρουί Βιτόρια, μάλιστα, τον υπολογίζει κανονικά για το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, όπου αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι διεθνείς, με τον Σίριλ Ντέσερς μάλιστα να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Τριφυλλιού.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο».

Με 500 οπαδούς στον Βόλο ο Παναθηναϊκός

Με την οριστικοποίηση της έδρας, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας με τους εκπροσώπους των δύο ΠΑΕ και αξιωματικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, που θα εφαρμόσει το σχέδιο τήρησης της τάξης.

Παρά τη διαφωνία μεταξύ των ομάδων για τη χρήση του «Σπύρος Λούης», οι Κηφισιώτες ενημέρωσαν τους «πράσινους» πως προτίθενται να τους παραχωρήσουν 9.000 εισιτήρια, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οπαδών τους από το Βόλο και τις γύρω περιοχές.

Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού δεν αποδέχτηκαν την πρόταση των γηπεδούχων και ζήτησαν μόνο 650 εισιτήρια, τα οποία και θα λάβουν για το κυριακάτικο ματς.

Από εκεί και πέρα, η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας ζήτησε από την Κηφισιά να μην άνοιξε άλλες θύρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου για λόγους ασφαλείας. Ένα ενδεχόμενο που αν συνέβαινε, θα μπορούσαν να πάνε μεμονωμένοι φίλοι του Τριφυλλιού στις εξέδρες.

Κατά τα φαινόμενα, το ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Κηφισιά θα έχει λιγότερα από 1.000 άτομα στο γήπεδο.