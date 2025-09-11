sports betsson
Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025
Ξεκίνησε προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό ο Ντέσερς
Ποδόσφαιρο 11 Σεπτεμβρίου 2025 | 23:58

Ξεκίνησε προπονήσεις με τον Παναθηναϊκό ο Ντέσερς

Επέστρεψε στην Ελλάδα ο Σίριλ Ντέσερς, μετά τις υποχρεώσεις του με την Εθνική ομάδα της Νιγηρίας και πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση με τον Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Παναθηναϊκού πραγματοποίησε ο Σίριλ Ντέσερς.

Το καλοκαιρινό μεταγραφικό απόκτημα του «τριφυλλιού» για την κορυφή της επίθεσης, επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τις υποχρεώσεις του με την εθνική Νιγηρίας για τα προκριματικά του Μουντιάλ και σήμερα βρέθηκε στο Κορωπί, όπου συμμετείχε στο πρόγραμμα των «πρασίνων».

Ο Ρουί Βιτόρια, μάλιστα, τον υπολογίζει κανονικά για το παιχνίδι απέναντι στην Κηφισιά, όπου αναμένεται να κάνει το επίσημο ντεμπούτο του με την ομάδα.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ:

«Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» συνεχίστηκε την Πέμπτη η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για την κυριακάτικη εκτός έδρας αναμέτρηση με την Κηφισιά. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλοι οι διεθνείς, με τον Σίριλ Ντέσερς μάλιστα να πραγματοποιεί την πρώτη του προπόνηση με τη φανέλα του Τριφυλλιού.

Οι Πράσινοι ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας, τακτική ενώ ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο».

Με 500 οπαδούς στον Βόλο ο Παναθηναϊκός

Με την οριστικοποίηση της έδρας, πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη για τα μέτρα ασφαλείας με τους εκπροσώπους των δύο ΠΑΕ και αξιωματικών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Μαγνησίας, που θα εφαρμόσει το σχέδιο τήρησης της τάξης.

Παρά τη διαφωνία μεταξύ των ομάδων για τη χρήση του «Σπύρος Λούης», οι Κηφισιώτες ενημέρωσαν τους «πράσινους» πως προτίθενται να τους παραχωρήσουν 9.000 εισιτήρια, για να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες των οπαδών τους από το Βόλο και τις γύρω περιοχές.

Οι ιθύνοντες του Παναθηναϊκού δεν αποδέχτηκαν την πρόταση των γηπεδούχων και ζήτησαν μόνο 650 εισιτήρια, τα οποία και θα λάβουν για το κυριακάτικο ματς.

Από εκεί και πέρα, η Αστυνομική Διεύθυνση Μαγνησίας ζήτησε από την Κηφισιά να μην άνοιξε άλλες θύρες του Πανθεσσαλικού Σταδίου για λόγους ασφαλείας. Ένα ενδεχόμενο που αν συνέβαινε, θα μπορούσαν να πάνε μεμονωμένοι φίλοι του Τριφυλλιού στις εξέδρες.

Κατά τα φαινόμενα, το ματς ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και στην Κηφισιά θα έχει λιγότερα από 1.000 άτομα στο γήπεδο.

Ενέργεια
Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

Υδρογονάνθρακες: Το roadmap για τις έρευνες της Chevron – Το μήνυμα Μπέργκαμ

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

89η ΔΕΘ – OT FORUM: Ολα όσα έγιναν την 7η μέρα

inWellness
inTown
Αθλητική Ροή
Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Ρήξη χιαστού ο Μπακούλας, χάνει τη σεζόν (pic)

Ο νεαρός μέσος της Ρίο Άβε, Φάνης Μπακούλας, τραυματίστηκε στην αναμέτρηση της Ελπίδων με την Μάλτα και οι εξετάσεις έδειξαν ότι έχει υποστεί ρήξη χιαστού στο γόνατο του δεξιού του ποδιού.

Σύνταξη
Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Επιβεβαιώνει η ΑΕΚ τη συμφωνία με τη Μοντερέι για τον Μαρσιάλ

Η ΑΕΚ επιβεβαίωσε τα δημοσιεύματα περί συμφωνίας με τη Μοντερέι για την παραχώρηση του Αντονί Μαρσιάλ ο οποίος θα υποβληθεί σε ιατρικά σε ενδιάμεση χώρα ώστε να προλάβει την προθεσμία των μεταγραφών.

Σύνταξη
Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»
Ποδόσφαιρο 11.09.25

Μεντιλίμπαρ: «Πρώτα ο Πανσερραϊκός, μετά η Πάφος – Χαρούμενοι που επιστρέφει ο κόσμος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, μίλησε για τις αναμετρήσεις με Πανσερραϊκό και Πάφο, αλλά και για την επιστροφή του κόσμου στο φαληρικό γήπεδο.

Σύνταξη
Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής
Μείωση πληθυσμού 12.09.25

Το δημογραφικό χτυπάει την πόρτα της Αμερικής

Οι δημογραφικές μεταβολές οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στις σημαντικές αλλαγές στην πολιτική μετανάστευσης των ΗΠΑ. Και το δημογραφικό πια απειλεί τον πληθυσμό της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη.

Σύνταξη
Ρωσία: Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια
Η ανακοίνωση 12.09.25

Ουκρανικά drones έπληξαν κέντρο εκπαίδευσης στον πυρηνικό σταθμό της Ζαπορίζια, λέει η Ρωσία

Ρωσία και Ουκρανία συνεχίζουν να πραγματοποιούν εκατέρωθεν επιθέσεις με drones - Η Μόσχα ζήτησε από την Πολωνία να επανεξετάσει την απόφασή της για κλείσιμο των συνόρων της με τη Λευκορωσία

Σύνταξη
Δυτική Όχθη: Μαζικές συλλήψεις Παλαιστινίων μετά από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού
Κόσμος 12.09.25

Μαζικές συλλήψεις Παλαιστινίων στη Δυτική Όχθη μετά από έκρηξη αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού

Σε μαζικές συλλήψεις προχώρησε ο ισραηλινός στρατός στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, οδηγώντας τους συλληφθέντες σε μακρές πορείες μέχρι τα σημεία ελέγχου

Σύνταξη
SAFE: Πρώτη αντίδραση από την Ελλάδα στο αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο πρόγραμμα αμυντικής θωράκιση της ΕΕ
Τι λέει η Αθήνα 11.09.25

Πρώτη αντίδραση από την Ελλάδα στο επίσημο αίτημα της Τουρκίας για συμμετοχή στο SAFE

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιβεβαίωσε τις πληροφορίες για το αίτημα της Τουρκίας να συμμετάσχει στο πρόγραμμα SAFE που αφορά στην αμυντική θωράκιση της ΕΕ. Πώς σχολιάζουν κυβερνητικές πηγές το αίτημα.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους
Ελλάδα 11.09.25

Καλάβρυτα: Στη φυλακή ο ηγούμενος και οι άλλοι πέντε συλληφθέντες για αρχαιοκαπηλία – Μαραθώνια η απολογία τους

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν και οι 6 κατηγορούμενοι για την υπόθεση της πώλησης των εκκλησιαστικών κειμήλιων - Μεταξύ αυτών ο ηγούμενoς της μονής του Μεγάλου Σπηλαίου και ο καλόγερος βοηθός του

Σύνταξη
Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»
«Νέα εποχή» 11.09.25

Ο Μάικ Τάισον παραδέχεται ότι έκανε χρήση φαιντανύλης τη δεκαετία του ’90 – «Το θεωρούσα παυσίπονο»

«Ήταν σαν ηρωίνη, μόλις φθίνει η επίδρασή του και βγάζεις το τσιρότο, αρχίζεις να έχεις συμπτώματα στέρησης, να κάνεις εμετό» ανέφερε ο Μάικ Τάισον σχετικά με την χρήση του ισχυρού οπιοειδούς.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ
Σκοτεινοί καιροί 11.09.25

Απολύσεις, συγγνώμες και μάγισσες: Αναταραχή στα μίντια των ΗΠΑ μια μέρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Η δολοφονία του 31χρονου ακροδεξιού και «αγαπημένου παιδιού» του Ντόναλντ Τραμπ, Τσάρλι Κερκ έφερε αναταραχή στον Τύπο των ΗΠΑ. Ιδιαίτερα στα μέσα που διαφωνούσαν με τις ακραίες απόψεις του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη
Κόσμος 11.09.25

Νέα στοιχεία για τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ – Χαραγμένα αντιφασιστικά συνθήματα στις σφαίρες του δράστη

Οι ντετέκτιβ του FBI εξετάζουν προσεκτικά τα πυρομαχικά που χρησιμοποίησε ο δράστης της δολοφονίας για τυχόν επιπλέον στοιχεία γύρω από την ταυτότητά του.

Νίκος Κλόκας
Νίκος Κλόκας
ΦΠΑ: Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωσή του – Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες
Μπρα ντε φερ 11.09.25

Αμετακίνητη η κυβέρνηση, λέει «όχι» στη μείωση του ΦΠΑ - Θα βοηθούσε στην αποκλιμάκωση των τιμών λένε οι πολίτες

Τόνοι από μελάνι έχουν χυθεί για την ανάγκη μείωσης ή όχι του ΦΠΑ, σε βασικά αγαθά. Η ελληνική κυβέρνηση επιλέγει σταθερά να απορρίπτει τα αίτημα που εκφράζει η κοινωνία. Τι γνώμη έχουν τα νοικοκυριά. Η χώρα, στην ευρωπαϊκή ήπειρο, που τολμά.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό
Μπάσκετ 11.09.25

Νέα ανατροπή για το μέλλον του Μάικ Τζέιμς στη Μονακό

Ο Μάικ Τζέιμς βρέθηκε με το... 1,5 πόδι εκτός Μονακό, ωστόσο ο γνωστός ρεπόρτερ Ντομάντας Ουρμπόνας τονίζει πως οι Μονεγάσκοι τα βρήκαν με τον Αμερικανό κι έτσι θα παραμείνει στην ομάδα του Σπανούλη.

Σύνταξη
Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη
Κοινό συμφέρον 11.09.25

Λιβύη και Ουκρανικό στη συνάντηση Ταγιάνι-Φιντάν στη Ρώμη

Σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών, η σταθερότητα στη Λιβύη αποτελεί κοινό συμφέρον για Ρώμη και Άγκυρα. Στόχος, να γίνει χώρα στην οποία να μπορεί να επενδύει κανείς «υπέρ της ευημερίας όλων».

Σύνταξη
Βραζιλία: Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος
Και άλλες κατηγορίες 11.09.25

Καταδικάστηκε ο Ζαΐρ Μπολσονάρο για απόπειρα πραξικοπήματος

Ο Ζαΐρ Μπολσονάρο έχει ήδη καταδικαστεί για την κατηγορία της απόπειρας πραξικοπήματος με ψήφους 3-1 και ακόμα έναν δικαστή να αναμένεται να εκφέρει γνώμη. Συνεχίζονται οι αποφάσεις για άλλα αδικήματα

Σύνταξη
Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ
Συμμαχία 11.09.25

Ισπανία, Ιρλανδία και Σλοβενία ενδέχεται να μην συμμετάσχουν στην Eurovision αν δεν αποκλειστεί το Ισραήλ

Η διοργανώτρια ένωση της Eurovision, EBU, παρέτεινε την προθεσμία απόσυρσης χωρίς κυρώσεις έως τον Δεκέμβριο, οπότε αναμένεται η τελική απόφαση για τη συμμετοχή του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας
Culture Live 11.09.25

Αποδομώντας το γυναικείο όνειρο: Ο κύριος Ντάρσι του Περηφάνια και Προκατάληψη δεν ήταν ο τέλειος άνδρας

Ο κύριος Ντάρσι της Τζέιν Όστεν δεν είναι γοητευτικός ιππότης, αλλά ένας μελαγχολικός και συχνά σκληρός άνδρας, προϊόν συμβιβασμών και κοινωνικών πιέσεων

Σύνταξη
Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)
Eurobasket 2025 11.09.25

Η «μάχη» της κερκίδας στο Ελλάδα – Τουρκία: Πόσοι Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι θα είναι στο στάδιο (vid)

Έλληνες και Τούρκοι φίλαθλοι καταφθάνουν στη Λετονία για τον μεγάλο ημιτελικό της Παρασκευής (12/9, 21:00). Δείτε πόσους οπαδούς θα έχουν στο πλευρές τους οι δύο Εθνικές ομάδες.

Σύνταξη
Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης
Συμφωνία με Βαρσοβία 11.09.25

Η Γαλλία στέλνει Rafale στην Πολωνία – Μακρόν: Θα συμβάλουν στην προστασία της ανατολικής Ευρώπης

Τρία μαχητικά αεροσκάφη Rafale θα στείλει η Γαλλία στην Πολωνία, ανακοίνωσε ο πρόεδρος Μακρόν. Υποστήριξε ότι θα συμβάλουν στην προστασία του εναέριου χώρου της Πολωνίας.

Σύνταξη
Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»
Eurobasket 2025 11.09.25

Λάρκιν: «Είμαστε έτοιμοι για την πρόκληση με την Ελλάδα – Δεν είναι εύκολο να σταματήσεις τον Γιάννη»

Ο Σέιν Λάρκιν δηλώνει έτοιμος για τον ημιτελικό-πρόκληση όπως χαρακτηρίζει το παιχνίδι της Ελλάδας με την Τουρκία, ενώ ακόμη μίλησε για την ατμόσφαιρα αλλά και τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
