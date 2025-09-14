Αδιανόητη γκέλα του τερματοφύλακα της Κηφισιάς και ο Σφιντέρσκι έκανε το 2-1 για τους «πράσινους» (vid)

Με ένα γκολ-δώρο πήρε προβάδισμα κόντρα στην Κηφισιά ο Παναθηναϊκός ανατρέποντας το σκορ.

Συγκεκριμένα, στο 53′ ο Κυριακόπουλος έκανε μία σέντρα, ο Ραμίρεζ φάνηκε να ελέγχει τη φάση, αλλά έχασε την μπάλα μέσα από τα χέρια του και ο Σφιντέρσκι σε κενό τέρμα έκανε το 2-1.

Δείτε το γκολ:



