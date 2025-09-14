Η βαθμολογία της Super League μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Κηφισιά (pic)
Ο Παναθηναϊκός έχει μόλις έναν βαθμό μετά από τρία παιχνίδια στην Super League.
Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να νικήσει ούτε την Κηφισιά, καθώς έχασε με 3-2 και γκολ στις καθυστερήσεις από την ομάδα του Σεμπαστιάν Λέτο στο Πανθεσσαλικό.
Η ΑΕΛ που έπαιζε την ίδια ώρα με τους πράσινους ήρθε ισόπαλη με 2-2 στην έδρα του Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ αυτή την ώρα η ΑΕΚ, αντιμετωπίζει τον Λεβαδειακό εκτός έδρας.
Χθες (13/9) ο Ολυμπιακός διέλυσε με 5-0 τον Πανσερραϊκό, ενώ ο Άρης πέρασε από το Περιστέρι, επικρατώντας με 2-1 του Ατρομήτου. Τέλος και ο Βόλος νίκησε με 2-1 τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της τρίτης αγωνιστικής
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – Πανσερραϊκός 5-0
Ατρόμητος – Άρης 1-2
Παναιτωλικός – Βόλος 1-2
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου
Αστέρας AKTOR – ΑΕΛ 2-2
Κηφισιά – Παναθηναϊκός 3-2
20:00 Λεβαδειακός – ΑΕΚ
21:30 ΟΦΗ – ΠΑΟΚ
Το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής
18:00 Κηφισιά – Άρης
18:00 Πανσερραϊκός – Ατρόμητος
20:00 Βόλος – Αστέρας Τρίπολης AKTOR
20:30 ΠΑΟΚ – Παναιτωλικός
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025
17:30 ΑΕΛ – ΑΕΚ
18:00 Λεβαδειακός – ΟΦΗ
21:00 Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
H Bαθμολογία
