Ο Πασάς ήταν… αστέρας, 2-2 η ψυχωμένη ΑΕΛ στην Τρίπολη με γκολ στο 94’

Ημέρα του Γιάννη Πασά στην Τρίπολη. Ο 34χρονος επιθετικός αποδείχθηκε χρυσή αλλαγή, καθώς με δυο δικά του γκολ, το δεύτερο με πέναλτι στο 94’, η ΑΕΛ πήρε ισοπαλία από τον Αστέρα, για την 3η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Η ΑΕΛ ανέτρεψε το σε βάρος της 2-0 σε 2-2, ενώ ο Πασάς έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 97’ για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Αστέρας και ΑΕΛ παραμένουν χωρίς νίκη. Οι γηπεδούχοι πήραν τον πρώτο τους βαθμό και οι Θεσσαλοί τον δεύτερο καθώς είχε προηγηθεί ισοπαλία με την Κηφισιά.

Ο Αστέρας προηγήθηκε με γκολ των Καλτσά και Μπαρτόλο και η ΑΕΛ είχε προειδοποιήσει από το πρώτο ημίχρονο, καθώς τα πράγματα θα ήταν διαφορετικά, αν ο Ατανάσοφ ευστοχούσε στο 33’ καθώς είχε δοκάρι και θα μπορούσε να ισοφαρίσει σε 1-1. Επίσης, στο 77΄ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Πασά. Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο διαιτητής Κόκκινος (Χαλκιδικής) πήρε πίσω κόκκινη κάρτα στον Σαγκάλ της ΑΕΛ.

Το ματς

Τίποτα ιδιαίτερα στα πρώτα λεπτά του αγώνα, καθώς οι δυο ομάδες δεν ρίσκαραν. Μετά η ΑΕΛ φάνηκε πιο τολμηρή, έχοντας πρώτη μεγάλη ευκαιρία, με ένα σουτ του Τούμτα στο 16’, ο οποίος πλάσαρε άουτ, μετά από καλή προσπάθεια που δεν είχε ανάλογο τέλος. Στο 19’ είχε νέα ευκαιρία, με σουτ του Μούργου που μπλόκαρε ο Παπαδόπουλος.

Ο Αστέρας δεν επηρεάστηκε καθώς απάντησε με γκολ! Σκόρερ ο Καλτσάς με σουτ στο 20’, μετά από γύρισμα του Μακέντα, ο οποίος στο 3’ είχε πετύχει γκολ αλλά ήταν οφσάιντ. Η ΑΕΛ θα μπορούσε να ισοφαρίσει, όμως σουτ του Ατανάσοφ στο 23’ κατέληξε στο αριστερό κάθετο δοκάρι του Παπαδόπουλου, ο οποίος δεν υπολόγισε σωστά τη μπάλα.

Το παιχνίδι απέκτησε γρήγορο ρυθμό και ο Αστέρας θα μπορούσε να «κλειδώσει» το ματς από το 33’, όταν ο Καλτσάς έχασε μεγάλη ευκαιρία. Στο 37’ ο διαιτητής Κόκκινος απέβαλε με κόκκινη τον Σαγκάλ της ΑΕΛ για μαρκάρισμα στον Μεντιέτα, όμως κλήθηκε στο VAR και άλλαξε το χρώμα της κάρτας σε κίτρινη.

Το 2-0 στο 43’, όταν ο Μπαρτόλο βρέθηκε σε θέση τετ α τετ και δεν χαρίστηκε μετά από σέντρα του Μεντιέτα. Οι δυο ομάδες εξακολουθούσαν να παίζουν ανοιχτά μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι γηπεδούχοι μπήκαν πιο δυνατά και απείλησαν με τους Μακέντα (56’) και Σιλά (57’), χωρίς να πρόκειται για μεγάλες ευκαιρίες. Στο 61’ μπήκε ο Τσίκο που έκανε ντεμπούτο με τη φανέλα του Αστέρα.

Η ΑΕΛ κατάφερε να ισορροπήσει και μείωσε 2-1 στο 69’ με κεφαλιά του Πασά, ένα λεπτό αφότου μπήκε αλλαγή και στην πρώτη του επαφή με την μπάλα. Ο σκόρερ εκμεταλλεύθηκε σέντρα του Γκαράτε που επίσης… προήλθε από τους αναπληρωματικούς.

Ο Αστέρας έχασε μεγάλη ευκαιρία στο 75’, καθώς ο Μελίσσας απέκρουσε σουτ του Μακέντα. Στο 77’ ακυρώθηκε ως οφσάιντ γκολ του Πασά. Οι γηπεδούχοι δεν ανησύχησαν με το αδύναμο σουτ του Φαϊζάλ στο 82’.

Η ΑΕΛ έκανε την ανατροπή (2-2) στο 94’, όταν ο Καλτσάς ευστόχησε στο πέναλτι. Στο 92’ ο διαιτητής Κόκκινος καταλόγισε την παράβαση σε χέρι του Αλχο. Ο Καλτσάς έχασε τρομερή ευκαιρία στο 97’, καθώς δεν βρήκε τη μπάλα σε προβολή στην κενή εστία, μετά από πάσα του Γκαράτε που κι αυτός ήρθε από τον πάγκο και βοήθησε στο να φτάσει η ομάδα του στην ισοπαλία.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Οι αλλαγές που έκανε ο Γιώργος Πετράκης αλλά και το γεγονός ότι η ΑΕΛ δεν παράτησε το παιχνίδι. Είχε υπομονή και επιμονή.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η είσοδος του Πασά. Πέτυχε τα δυο γκολ και θα μπορούσε να βάλει και τρίτο. Οι αμυντικοί του Αστέρα δεν κατάφεραν να τον σταματήσουν.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Αλχο που είχε απλωμένο το χέρι και έκανε το πέναλτι σε βάρος της ομάδας του.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Κόκκινος (Χαλκιδικής) έκανε ντεμπούτο στην Super League. Στο 43’ απέβαλε τον Σαγκάλ με κόκκινη κάρτα, όμως κλήθηκε στο VAR και το διόρθωσε σε κίτρινη κάρτα. Στις καθυστερήσεις έδωσε το πέναλτι υπέρ της ΑΕΛ. Πολλές δύσκολες φάσεις για πρωτάρη ρέφερι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Μακέντα σκόραρε (3’) σε τετ α τετ, όμως το γκολ ακυρώθηκε από το ημιαυτόματο οφσάιντ. Στο VAR ήταν ο Παπαδόπουλος, ο οποίος παρενέβη για να πάρει πίσω ο Κόκκινος την κόκκινη κάρτα στον Σαγκάλ.

ΣΚΟΡΕΡ: 20’ Καλτσάς, 43’ Μπαρτόλο

Asteras AKTOR (Σάββας Παντελίδης): Παπαδόπουλος, Άλχο, Σίπτσιτς, Καστάνιο, Σιλά, Έντερ, Μούμο (83’ Γιαμπλόνσκι), Καλτσάς (76’ Κετού), Μπαρτόλο (76’ Εμμανουηλίδης), Μεντιέτα (61’ Τσίκο), Μακέντα.

ΑΕΛ Novibet (Γιώργος Πετράκης): Μελίσσας, Παπαγεωργίου, Τσάκλα, Παντελάκης, Κοβάτσεβιτς, Πέρες (80’ Σουρλής), Ατανάσοφ, Γιούσης (58’ Γκαράτε), Μούργος (68’ Πασάς), Σαγκάλ (80’ Χατζηστραβός), Τούπτα (80’ Φαίζάλ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ: Για το Κύπελλο Betsson ο Αστέρας παίζει (17/9) εκτός έδρας με την Κηφισιά και για το πρωτάθλημα Stoiximan Super League (20/9) με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Για το Κύπελλο η ΑΕΛ αντιμετωπίζει (17/9) εκτός έδρας τη Μαρκό και για το πρωτάθλημα θα φιλοξενήσει (21/9) την ΑΕΚ.