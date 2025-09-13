sports betsson
Σάββατο 13 Σεπτεμβρίου 2025
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 19:09
Φωτιά σε αποθήκη εργοστασίου με πλαστικά στην Κηφισιά
Σημαντική είδηση:
13.09.2025 | 16:49
Φωτιά στην Αρχαία Ολυμπία - Καίει σε δύσβατο σημείο στην περιοχή Σπαρτουλιά
Βιτόρια: «Πρέπει να μπούμε από το πρώτο λεπτό αποφασισμένοι να πάρουμε το αποτέλεσμα με την Κηφισιά»
Ποδόσφαιρο 13 Σεπτεμβρίου 2025 | 16:38

Βιτόρια: «Πρέπει να μπούμε από το πρώτο λεπτό αποφασισμένοι να πάρουμε το αποτέλεσμα με την Κηφισιά»

Ο Ρούι Βιτόρια μίλησε για το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Κηφισιά και για την προσαρμογή των νέων παικτών στην ομάδα.

Σύνταξη
Vita.gr
Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για το αυριανό (14/9, 18:00) παιχνίδι με την Κηφισιά στο Πανθεσσαλικό και ο Ρούι Βιτόρια μίλησε στην Cosmote TV για το παιχνίδι αλλά και για την προσαρμογή των νέων παικτών στην ομάδα.

Απόσπασμα από τις δηλώσεις του Βιτόρια στην Cosmote TV:

Μετά από μια απαιτητική σειρά αγώνων ειδικά στην Ευρώπη, και ενός αρνητικού αποτελέσματος με τον Λεβαδειακό, είχατε τις προηγούμενες ημέρες τη δυνατότητα να ξεκουραστείτε, αλλά είχατε και αρκετούς παίκτες εκτός προπονήσεων. Τι είναι αυτό που προσπαθήσατε να δουλέψετε με όσους είχατε στη διάθεση σας, προκειμένου να είσαστε έτοιμοι με αυτή τη σειρά των αναμετρήσεων που ακολουθούν;

«Νομίζω πως θα είμαστε καλά προετοιμασμένοι για τη «μάχη» που έρχεται στους επόμενους αγώνες. Είναι αλήθεια πως μας έλειπαν αρκετοί παίκτες, κάτι το οποίο για εμάς τους προπονητές δεν είναι ιδεατό, μιας και θα προτιμούσαμε να έχουμε όλους τους παίκτες για να δουλέψουμε κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία είχαμε στο μυαλό μας.

Από την άλλη, θεωρώ πως κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε και ό,τι θα έπρεπε να κάνουμε με τους ποδοσφαιριστές που είχαμε. Δουλέψαμε κάποια συγκεκριμένα κομμάτια που θέλαμε, δίνοντας αρκετό βάρος στην τακτική. Κάναμε πάρα πολύ καλή δουλειά, οι νέοι ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κάποιοι από αυτούς ήρθαν πρόσφατα, θεωρώ πως έχουν ενσωματωθεί αρκετά στην πρώτη ομάδα και έχουν πλέον μια αρκετά καλή γνώση αυτών των οποίων ζητάμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Τώρα αυτό που θέλουμε με την ενσωμάτωση των ποδοσφαιριστών που έρχονται από τις Εθνικές ομάδες, είναι όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να συγκεντρωθούν και πάλι στις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού. Από την άλλη πλευρά, σίγουρα τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα χρειάζονται χρόνο προσαρμογής, μιας και δεν έχουν φορέσει τη φανέλα του συλλόγου σε επίσημο αγώνα. Οπότε θέλουμε να ενώσουμε αυτά τα δύο κομμάτια, για να μπορέσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται στους επόμενους απαιτητικούς αγώνες που έρχονται».

Επόμενος αντίπαλος η Κηφισιά, μια ομάδα η οποία επέστρεψε στην πρώτη κατηγορία. Αρκετά σκληρή και συμπαγής ως ομάδα, που έδειξε να της αρέσει το άμεσο ποδόσφαιρο στα δύο πρώτα παιχνίδια. Πώς σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτή την αναμέτρηση και ποιος θα είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος για να φτάσετε στη νίκη;

«Εμείς πρέπει να κάνουμε τα πάντα για να κερδίσουμε. Σίγουρα σεβόμαστε πάρα πολύ αυτόν τον αντίπαλο, όπως και οποιοδήποτε άλλον. Νομίζω ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία μπορούμε να πούμε. Πρέπει από το πρώτο δευτερόλεπτο της αναμέτρησης να βάλουμε τη δική μας ταυτότητα μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Να βάλουμε την ποιότητα των ποδοσφαιριστών μας, αλλά και της ομάδας. Προσωπικά πιστεύω πάρα πολύ σ’ αυτό το οποίο κάνουμε και θεωρώ πως τα γκολ θα έρθουν, θα μπουν γιατί δημιουργούμε πάρα πολλές ευκαιρίες και κάποια στιγμή θα μπορέσουμε να πετύχουμε τα γκολ τα οποία αξίζουμε βάσει αυτών των οποίων κάνουμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο.

Δεν πρόκειται ν’ αλλάξω τον τρόπο με τον οποίο δουλεύω, τη φιλοσοφία μου. Πιστεύω πάρα πολύ σε αυτήν, όπως και στους ποδοσφαιριστές μου. Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι αυτό το οποίο έρχεται με την Κηφισιά, αλλά θα είναι δύσκολο όπως και όλα τα υπόλοιπα του ελληνικού Πρωταθλήματος. Είναι κάτι το οποίο το έχω πει από την πρώτη στιγμή και δεν θα σταματήσω ποτέ να το λέω, διότι βλέπω ότι στο εγχώριο Πρωτάθλημα όλα τα ματς είναι δύσκολα, το καθ’ ένα με το δικό του ξεχωριστό τρόπο. Απέναντι μας θα βρούμε μια ομάδα η οποία έχει πολλούς έμπειρους ποδοσφαιριστές μαζί με κάποιους νέους που έχουν αρκετή ποιότητα. Όμως νομίζω ότι τα πάντα εξαρτώνται από εμάς, τον τρόπο με τον οποίο θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι. Πρέπει να μπούμε από το πρώτο λεπτό αποφασισμένοι να πάρουμε το αποτέλεσμα».

Business
Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

Γιαούρτι: Η νέα «φλέβα χρυσού» που ξεκλειδώνει επενδύσεις εκατομμυρίων 

World
Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

Γαλλία: Η επόμενη ημέρα για την οικονομία

inWellness
inTown
Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον
inTickets 13.09.25

Οι «Νεκρές Ψυχές»: Ένα από τα κορυφαία έργα του Νικολάι Γκόγκολ στο θέατρο Θησείον

Μετά το «Καλά, εσύ σκοτώθηκες νωρίς» του Χρόνη Μίσσιου, η ομάδα συνεχίζει τη σκηνική συνομιλία με τη λογοτεχνία, με ένα μνημειώδες ρωσικό έργο, σε μια παράσταση καυστικής σάτιρας κι σκοτεινής ποίησης.

Σύνταξη
Serie A 13.09.25

LIVE: Γιουβέντους – Ίντερ

LIVE: Γιουβέντους – Ίντερ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γιουβέντους – Ίντερ, για την 3η αγωνιστική της Serie A. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 9.

Σύνταξη
Serie A 13.09.25

Ποδόσφαιρο 13.09.25

Ποδόσφαιρο 13.09.25

La Liga 13.09.25

Premier League 13.09.25

Άρσεναλ – Νότιγχαμ Φόρεστ 3-0: Νίκησαν και «έπιασαν» κορυφή οι «κανονιέρηδες»
Premier League 13.09.25

Νίκησε και «έπιασε» κορυφή η Άρσεναλ (3-0)

Με πρωταγωνιστή τον Θουμπιμέντι η Άρσεναλ επικράτησε με 3-0 της Νότιγχαμ Φόρεστ και έπιασε τη Λίβερπουλ στην κορυφή της βαθμολογίας με ματς περισσότερο.

Σύνταξη
Λειψυδρία: Νέο καμπανάκι κινδύνου για τη χώρα – Μεγάλη μείωση βροχών, χιονοπτώσεων – Συναγερμός για την Αττική
Νέα έρευνα - σοκ 13.09.25

Καμπανάκι κινδύνου για τη λειψυδρία στη χώρα - Μεγάλη μείωση βροχών, χιονοπτώσεων - Συναγερμός για την Αττική

Ποιοι παράγοντες απειλούν με λειψυδρία την Ελλάδα - Μεγάλη ανησυχία προκαλούν και τα στοιχεία νέας έρευνας του Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Σύρος: «Οξυγόνο» για τη Γάζα – Την Κυριακή ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla
Δείτε βίντεο 13.09.25

«Οξυγόνο» για τη Γάζα - Την Κυριακή από τη Σύρο ο απόπλους του πλοίου που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla

Μέλη της ελληνικής πρωτοβουλίας που συμμετέχει στο Global Sumud Flotilla μιλούν για την προσπάθεια να σπάσει ο ναυτικός αποκλεισμός της πολύπαθης Γάζας - Γιατί το πλοίο ονομάστηκε «Οξυγόνο»

Σύνταξη
Serie A 13.09.25

Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες
Fake News 13.09.25

Σκιές στην αρχαιότητα: Όταν οι Φαραώ, οι στρατηγοί και οι αυτοκράτορες είχαν πράκτορες

Από τον Ραμσή Β΄ και τον Αννίβα μέχρι τον Ιούλιο Καίσαρα, η κατασκοπεία δεν είναι επινόηση των νεότερων χρόνων - ένα νέο βιβλίο αποκαλύπτει πώς οι αρχαίοι ηγέτες στηρίχθηκαν σε πράκτορες

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Euroleague 13.09.25

Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup
«Χτίζει γέφυρες» 13.09.25

Grace for the World: Μια ιστορική συναυλία στο Βατικανό – Φαρέλ Γουίλιαμς, Clipse και Τζένιφερ Χάντσον στο lineup

Ο Αντρέα Μποτσέλι, ανέφερε για την συναυλία Grace for the World, η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα, 13 Σεπτεμβρίου: «Ας στρέψουμε τα βλέμματα στην ανθρωπότητα με μουσική».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ποδόσφαιρο 13.09.25

Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας»
Eurobasket 2025 13.09.25

Σπανούλης: «Μην είμαστε μίζεροι, έχουμε μια πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση μπροστά μας»

Να αφήσουν πίσω τους τον ημιτελικό και να σκεφτούν πως θα επαναφέρουν την Εθνική ομάδα στα μετάλλια, κάλεσε άπαντες στην Εθνική ομάδα ο Βασίλης Σπανούλης, ο οποίος τόνισε ότι πρέπει να... σταματήσει η μιζέρια στη γαλανόλευκη.

Σύνταξη
Βρετανία: «Unite the kingdom» – Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση
Φωτογραφίες και βίντεο 13.09.25

«Unite the kingdom»: Ακροδεξιοί διαδήλωσαν ενάντια στους μετανάστες στο Λονδίνο, αντιρατσιστική αντιδιαδήλωση

Οι ακροδεξιοί φώναζαν συνθήματα ενάντια στους μετανάστες, ενώ κρατούσαν σημαίες της Βρετανίας, της Αγγλίας και του Ισραήλ - «Απελάστε τους ρατσιστές, καλοδεχούμενοι πρόσφυγες» έλεγαν οι αντιφασίστες

Σύνταξη
Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς
«Κεφάλαιο ο Τσίπρας» 13.09.25

Ζαχαριάδης: Ήρθε η ώρα των πρωτοβουλιών για ενότητα – Κάλεσμα στις δυνάμεις του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Αριστεράς

«Είναι η ώρα των πρωτοβουλιών της ενότητας, όχι με την έννοια της συγκόλλησης, αλλά με την έννοια του πολιτικού βάθους και του πολιτικού περιεχομένου», τόνισε ο Κώστας Ζαχαριάδης από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
La Liga 13.09.25

