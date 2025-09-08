Πένθος για τον Ρουί Βιτόρια: «Έφυγε» από τη ζωή καλός του φίλος (pics)

Πένθος επικρατεί στο περιβάλλον του Ρουί Βιτόρια. Ο Πορτογάλος τεχνικός του Παναθηναϊκού δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τον αποχαιρετισμό του προς τον φίλο του, Κάρλος Μπαρμπόσα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 61 ετών.

Ο Βιτόρια γνώρισε τον Μπαρμπόσα στην Πάσος Φερέιρα, καθώς αποτελούσε πρόεδρο της ομάδας την εποχή που ανέλαβε ο πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού. Η σχέση τους, όμως, δεν παρέμεινε μόνο σε επαγγελματικό βαθμό, καθώς οι δύο τους έγιναν πολύ καλοί φίλοι και βρίσκονταν ο ένας για τον άλλον σε σημαντικές στιγμές.

Η δημοσίευση του Βιτόρια

«Ο Κάρλος μας άφησε! Πώς είναι δυνατόν; Με μεγάλη θλίψη έλαβα την είδηση του θανάτου του εδώ και πολλά χρόνια φίλου μου. Ο Κάρλος δεν ήταν μόνο ο πρώτος μου πρόεδρος όταν ήρθα στην Πρώτη Λίγκα, ήταν επίσης ένας σύντροφος ζωής, κάποιος με τον οποίο μοιράστηκα διακοπές, χαρές και στιγμές που θα κρατώ για πάντα στην καρδιά μου.

Περισσότερο από σημαντικός στην επαγγελματική μου ζωή, ο Κάρλος υπήρξε ένας αληθινός φίλος, παρών σε πολλές από τις σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Η φιλία του, η αφοσίωση και η αγάπη του αφήνουν ένα βαθύ σημάδι σε μένα και ολόκληρη την οικογένειά μου.

Σε αυτήν τη στιγμή του πόνου, στέλνω μια σφιχτή αγκαλιά στη Μαρία Ζοζέ, τη Ρίτα, τη Μαφάλντα, τον Ζε Κάρλος και στα εγγόνια Ενρίκε και Καρολίνα! Είθε η μνήμη του Κάρλος, με όλη του τη γενναιοδωρία και τη χαρά, να είναι πάντα ένα φως και μία έμπνευση.

Αντίο για πάντα, αγαπημένε μου φίλε!»