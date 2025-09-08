sports betsson
Δευτέρα 08 Σεπτεμβρίου 2025
Πένθος για τον Ρουί Βιτόρια: «Έφυγε» από τη ζωή καλός του φίλος (pics)
Ποδόσφαιρο 08 Σεπτεμβρίου 2025

Πένθος για τον Ρουί Βιτόρια: «Έφυγε» από τη ζωή καλός του φίλος (pics)

Ο Ρουί Βιτόρια περνάει δύσκολες στιγμές, καθώς ο καλός του φίλος, Κάρλος, «έφυγε» από τη ζωή. Το μήνυμα του προπονητή του Παναθηναϊκού.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Πένθος επικρατεί στο περιβάλλον του Ρουί Βιτόρια. Ο Πορτογάλος τεχνικός του Παναθηναϊκού δημοσίευσε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram τον αποχαιρετισμό του προς τον φίλο του, Κάρλος Μπαρμπόσα, ο οποίος «έφυγε» από τη ζωή, σε ηλικία 61 ετών.

Ο Βιτόρια γνώρισε τον Μπαρμπόσα στην Πάσος Φερέιρα, καθώς αποτελούσε πρόεδρο της ομάδας την εποχή που ανέλαβε ο πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού. Η σχέση τους, όμως, δεν παρέμεινε μόνο σε επαγγελματικό βαθμό, καθώς οι δύο τους έγιναν πολύ καλοί φίλοι και βρίσκονταν ο ένας για τον άλλον σε σημαντικές στιγμές.

Η δημοσίευση του Βιτόρια

«Ο Κάρλος μας άφησε! Πώς είναι δυνατόν; Με μεγάλη θλίψη έλαβα την είδηση του θανάτου του εδώ και πολλά χρόνια φίλου μου. Ο Κάρλος δεν ήταν μόνο ο πρώτος μου πρόεδρος όταν ήρθα στην Πρώτη Λίγκα, ήταν επίσης ένας σύντροφος ζωής, κάποιος με τον οποίο μοιράστηκα διακοπές, χαρές και στιγμές που θα κρατώ για πάντα στην καρδιά μου.

Περισσότερο από σημαντικός στην επαγγελματική μου ζωή, ο Κάρλος υπήρξε ένας αληθινός φίλος, παρών σε πολλές από τις σημαντικές στιγμές της ζωής μου. Η φιλία του, η αφοσίωση και η αγάπη του αφήνουν ένα βαθύ σημάδι σε μένα και ολόκληρη την οικογένειά μου.

Σε αυτήν τη στιγμή του πόνου, στέλνω μια σφιχτή αγκαλιά στη Μαρία Ζοζέ, τη Ρίτα, τη Μαφάλντα, τον Ζε Κάρλος και στα εγγόνια Ενρίκε και Καρολίνα! Είθε η μνήμη του Κάρλος, με όλη του τη γενναιοδωρία και τη χαρά, να είναι πάντα ένα φως και μία έμπνευση.

Αντίο για πάντα, αγαπημένε μου φίλε!»

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

Ταμείο Ανάκαμψης: Ο αγώνας δρόμου μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2026

89η ΔΕΘ
89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

89η ΔΕΘ – ΟΤ FORUM: Πόσο αγγίζει την αγορά το πακέτο της ΔΕΘ – Στο Live του ΟΤ

Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ελλάδα – Δανία: Ματσάρα στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, με στόχο την πρωτιά του ομίλου

Η Ελλάδα μετά τη νίκη της με 5-1 επί της Λευκορωσίας θέλει να συνεχίσει με το απόλυτο στον όμιλο και να παραμείνει φαβορί για την πρώτη θέση, αυτή τη φορά κόντρα στη Δανία (8/9, 21:45).

Σύνταξη
Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Προκριματικά Μουντιάλ: Απίθανη Ισπανία, διέλυσε 6-0 εκτός έδρας την Τουρκία – Δείτε τα γκολ

Απίθανη εμφάνιση από την Ισπανία του Λαμίν Γιαμάλ στα προκριματικά του Μουντιάλ, διέλυσε με 6-0 την Τουρκία εκτός έδρας. Με το ίδιο σκορ επικράτησε και το Βέλγιο του σαφέστατα πιο αδύναμου Καζακστάν. Όλα τα αποτελέσματα της ημέρας.

Σύνταξη
LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία

LIVE: Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Γερμανία – Βόρεια Ιρλανδία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 3.

Σύνταξη
LIVE: Τουρκία – Ισπανία
Ποδόσφαιρο 07.09.25

LIVE: Τουρκία – Ισπανία

LIVE: Τουρκία – Ισπανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Τουρκία – Ισπανία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports 1.

Σύνταξη
Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»
Ποδόσφαιρο 07.09.25

Προπονητής Δανίας: «Κίνητρο η καυτή ατμόσφαιρα κόντρα στην Ελλάδα»

Η Ελλάδα φιλοξενεί τη Δανία τη Δευτέρα για τη 2η αγωνιστική της προκριματικής φάσης του Μουντιάλ και ο ομοσπονδιακός προπονητής των Σκανδιναβών, Μπρίαν Ρίμερ, δήλωσε ότι περιμένει η καυτή ατμόσφαιρα να λειτουργήσει υπέρ της ομάδας του.

Σύνταξη
Τώρα είναι πιο δύσκολο…
On Field 07.09.25

Τώρα είναι πιο δύσκολο…

Η εθνική μας πρέπει να είναι προετοιμασμένη για μεγάλη «μάχη» απέναντι στους Δανούς, μετά την ισοπαλία των αντιπάλων μας με την Σκωτία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα δύο μηνύματα του Μέντι
On Field 07.09.25

Τα δύο μηνύματα του Μέντι

Ο Ισπανός τεχνικός θα μιλήσει στους παίκτες του για τον αγώνα με τον Πανσερραϊκό, εστιάζοντας σε δύο πολύ σημαντικά στοιχεία

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ρωσία: «Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν» – Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ
Κόσμος 08.09.25

«Οι κυρώσεις δεν μας πτοούν», διαμηνύει η Ρωσία - Στην Ουάσιγκτον ο ειδικός απεσταλμένος της ΕΕ

«Η Ρωσία δεν θα αλλάξει τις παγιωμένες θέσεις της» ανέφερε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, ως απάντηση στις ανακοινώσεις της ΕΕ αλλά και τον ΗΠΑ

Σύνταξη
Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»
Το αίτημα 08.09.25

Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων: Να ενταχθούν και τα μικρά νησιά του Ιονίου στον μειωμένο φορολογικό συντελεστή»

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων με δήλωση του τονίζει την ανάγκη να ενταχθούν και τα μικρά & ακριτικά νησιά του Ιονίου στη ρύθμιση για Μειωμένο Φορολογικό Συντελεστή»

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»
Ποδόσφαιρο 08.09.25

Ολυμπιακός: Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια με Πανσερραϊκό – Πρώτο ματς με κόσμο στο «Γ. Καραϊσκάκης»

Ο Ολυμπιακός ενημέρωσε ότι κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για το πρώτο εντός έδρας παιχνίδι της Super League με κόσμο απέναντι στον Πανσερραϊκό το Σάββατο (13/9).

Σύνταξη
Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του
Ελλάδα 08.09.25

Κινηματογραφική καταδίωξη 20χρονου γιού επιχειρηματία – Χτύπησε αστυνομικό με το αυτοκίνητό του

Επεισοδιακή καταδίωξη έλαβε χώρα το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Αθήνας, με πρωταγωνιστή έναν 20χρονο, ο οποίος αναφέρεται ως γόνος γνωστής επιχειρηματικής οικογένειας.

Σύνταξη
Καλάβρυτα: Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου – Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια
Ελλάδα 08.09.25

Σε αργία ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου - Πώς πιάστηκε στη «φάκα» να πουλά θρησκευτικά κειμήλια

Ο ηγούμενος και ο βοηθός του πιάστηκαν επ’ αυτοφώρω να προσπαθούν να πουλήσουν τα θρησκευτικά κειμήλια ενώ η σύλληψή τους έγινε μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ. κατά την οποία μια γυναίκα αστυνομικός εμφανίστηκε ως δήθεν ενδιαφερόμενη για την αγορά των εικόνων

Σύνταξη
Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)
De cultus politicus 08.09.25

Πεθαίνω σαν χώρα (υστερόγραφο για την Έκθεση Θεσσαλονίκης 2025)

Όχι μόνο δεν υπάρχει όραμα να ελπίζει ο έλληνας σε ένα καλύτερο και ασφαλέστερο μέλλον, αλλά δεν υπάρχει καν συζήτηση λες και μεταβλήθηκε το σύστημα σε ένα σύνολο στρουθοκαμήλων

Κάτων ο νεωτερικός
Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία, και φλερτ με ΑΙ
Ταμπού 08.09.25

Οι σεξουαλικές φαντασιώσεις του 2025: Υποτακτικοί alpha male, κυριαρχία και φλερτ με ΑΙ

Φέτος, η σεξουαλική σκηνή μεταξύ δύο αδελφών στη σειρά «The White Lotus» παρουσίασε μια επαναλαμβανόμενη αλλά ταμπού φαντασίωση που έγινε αντικείμενο θαυμασμού και κατακραυγής από πολλούς θεατές. Η εφημερίδα EL PAÍS διερευνά τι άλλο μας διεγείρει στις μέρες μας.

Σύνταξη
Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία
Ελλάδα 08.09.25

Αντιφασιστικός Σεπτέμβρης: Δώδεκα χρόνια μετά «Ο Παύλος ζει» – Ποιοι θα συμμετάσχουν στη συναυλία

Ο Σύλλογος Πολιτισμού «Παύλος Killah P Φύσσας» διοργανώνει και φέτος τον «Αντιφασιστικό Σεπτέμβρη», μια σειρά εκδηλώσεων αφιερωμένες στη μνήμη του Παύλου Φύσσα.

Σύνταξη
Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης – Ποιος έκανε το πρώτο βήμα
Κόσμος 08.09.25

Κέιτ και Γουίλιαμ: Ο τηλεφωνικός χωρισμός και το μυστικό δείπνο της επανένωσης - Ποιος έκανε το πρώτο βήμα

Πρώην βασιλικός μπάτλερ αποκάλυψε τις λεπτομέρειες μιας σημαντικής επανένωσης που σημάδεψε για πάντα την ιστορία της Κέιτ και του Γουίλιαμ , του πιο διάσημου ζευγαριού στην Βρετανία

Σύνταξη
Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β.Αιγαίο
Εξαίρεση 08.09.25

Τα Διαπόντια νησιά διεκδικούν και εκείνα μειωμένο ΦΠΑ-Ακριτικά νησιά υπάρχουν και στο Β.Αιγαίο

Αντίδραση του Δημάρχου Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για το γεγονός πως δεν φαίνεται πρόβλεψη της κυβέρνησης να μειώσει το ΦΠΑ στα Διαπόντια νησιά.

Σύνταξη
«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)
Eurobasket 2025 08.09.25

«Ημίθεος, που οδηγεί την Ελλάδα στα προημιτελικά»: Αποθέωση για τον Αντετοκούνμπο μετά την 37αρα στο Ισραήλ (pics, vids)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με μια μυθική εμφάνιση κόντρα στο Ισραήλ έστειλε την Ελλάδα στα προημιτελικά του Eurobasket και γνώρισε την αποθέωση από NBA και FIBA.

Σύνταξη
Απόρρητο