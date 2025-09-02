Η ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού – Ποιοι «κόπηκαν» από τον Βιτόρια
Ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τη λίστα που δήλωσε στην UEFA για τα παιχνίδια του Europa League. Γεντβάι και Πάντοβιτς απέκλεισε ο Ρουί Βιτόρια.
Η λίστα που δήλωσε ο Παναθηναϊκός στην UEFA για τα παιχνίδια του Europa League, περιλάμβανε τις πρώτες δύσκολες αποφάσεις που πήρε ο Ρουί Βιτόρια για το ρόστερ. Διότι ο Πορτογάλος προπονητής αναγκάστηκε να αποκλείσει δύο ποδοσφαιριστές τους οποίους υπολογίζει για το ροτέισον της σεζόν.
Αυτοί οι οποίοι δεν θα παίξουν στα ευρωπαϊκά παιχνίδια του Τριφυλλιού είναι ο Τιν Γεντβάι και ο νεοαποκτηθείς Μίλος Πάντοβιτς. Ο Κροάτης αμυντικός είναι αυτή τη στιγμή ο τέταρτος στόπερ στην ιεραρχία και ο Σέρβος επιθετικός μόλις ήρθε στο «Γεώργιος Καλαφάτης» και δεν έχει προσαρμοστεί.
Σε σύγκριση με τη λίστα για τους αγώνες με τη Σαμσουνσπόρ, εκτός έμειναν και οι Αλεξάντερ Γερεμέγεφ και Ντάνιελ Μαντσίνι, όμως αμφότεροι δεν υπολογίζονται από τον προπονητή του Παναθηναϊκού σε αυτό το τάιμινγκ.
Στον αντίποδα, οι Ταμπόρδα, Ντέσερς και Ρενάτο Σάντσες είναι διαθέσιμοι για τον Ρουί Βιτόρια. Άλλωστε και οι τρεις προορίζονται για βασικοί και δεν ήταν δυνατόν να αποκλειστούν. Κατά τ’ άλλα, δεν υπάρχει κάποια έκπληξη.
Την λίστα της UEFA απαρτίζουν οι Ντραγκόφσκι, Λαφόν, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Ντέσερς, Κυριακόπουλος, Μπρέγκου, Φικάι.
