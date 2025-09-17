Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε (17/9) την Athens Καλλιθέα στις 17:30 στο «Απόστολος Νικολαΐδης», στην πρεμιέρα της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Υπό άλλες συνθήκες, το παιχνίδι θα είχε διαδικαστικό χαρακτήρα για τους «πράσινους», αλλά στην τωρινή συγκυρία είναι εξαιρετικά σημαντικό.

Μετά τη διακοπή της συνεργασίας με τον Ρουί Βιτόρια, η διοίκηση του Τριφυλλιού δεν έχει βρει ούτε μόνιμο, ούτε προσωρινό αντικαταστάτη. Ο Παναθηναϊκός θα αρχίσει τις υποχρεώσεις του στη διοργάνωση με υπηρεσιακό τεχνικό τον head coach της Κ19, Δημήτρη Κοροπούλη. Ο οποίος δεν γνωρίζει μέχρι πότε θα χρειαστεί να καλύψει το κενό…

Οι επαφές των ανθρώπων του Παναθηναϊκού με τον Χρήστο Κόντη απέβησαν άκαρπες, τουλάχιστον μέχρι το βράδυ της Τρίτης (16/9). Παρότι η επικοινωνία με τον πρώην συνεργάτη του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν έχει διακοπεί, εντούτοις από το Τριφύλλι εξετάζουν και άλλες επιλογές για μία προσωρινή λύση για την τεχνική ηγεσία.

Βέβαια, ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό προκαλεί σοβαρές δυσκολίες. Κανένας δεν είναι εύκολο να δεχτεί να αναλάβει μία ριψοκίνδυνη αποστολή για 10-15 ημέρες και έπειτα να παραδώσει το πόστο σε έναν συνάδερφο, ο οποίος θα έρθει με την ιδιότητα του μόνιμου.

Στο «πράσινο» στρατόπεδο έχει συζητηθεί και το όνομα του Αργύρη Γιαννίκη, ο οποίος διαμένει εδώ και χρόνια στη Γερμανία. Ο ομογενής προπονητής, με επιτυχημένη δουλειά στον ΠΑΣ Γιάννινα και με αποτυχία στην ΑΕΚ, θα μπορούσε να αποτελέσει το μεταβατικό στάδιο μέχρι την έλευση ενός ξένου εγνωσμένης αξίας. Με ανταμοιβή για τον Γιαννίκη την παραμονή του στο προπονητικό επιτελείο του Παναθηναϊκού από εκεί και έπειτα.

Στο μεταξύ, οι συνεργάτες του Γιάννη Αλαφούζου δέχονται διαρκώς βιογραφικά από το εξωτερικό αλλά στην πραγματικότητα απορρίπτουν τα περισσότερα. Η εντολή του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ είναι να αναζητηθεί ένας προπονητής με αξιόλογο έργο, ο οποίος θα παρέχει μία αίσθηση ασφάλειας και θα κερδίσει την εμπιστοσύνη του κόσμου με τη φήμη του.

Ωστόσο, ένας επαγγελματίας με αυτό το προφίλ δεν είναι απλό να βρεθεί στην παρούσα φάση και να δεχτεί να έρθει στην Ελλάδα, για να εργαστεί με ένα ρόστερ που δεν έχει συγκροτήσει ο ίδιος. Για αυτό μέχρι τώρα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού δεν έχουν μία συζήτηση στο τελικό στάδιο, παρότι με την έγκριση του Αλαφούζου, έχουν βγει στην αγορά και προσφέρουν υψηλές αποδοχές ως δέλεαρ, για να κάμψουν τις όποιες αντιρρήσεις των προπονητών που έχουν προσεγγίσει…