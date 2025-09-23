«Ο Ρεμπρόφ έρχεται στην Ελλάδα για να δει από κοντά ματς του Παναθηναϊκού»

Ένα από τα ονόματα που έχουν ακουστεί στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας είναι αυτό του Σεργκέι Ρεμπρόφ.

Ο Ουκρανός προπονητής είνα στον πάγκο της Εθνικής ομάδας της χώρας του αυτό το διάστημα, ωστόσο, δημοσιεύματα τον θέλουν να μεταβαίνει στην Ελλάδα, προκειμένου να παρακολουθήσει αγώνα του Παναθηναϊκού από κοντά.

Ο Ρεμπρόφ έχει συμβόλαιο με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Ουκρανίας μέχρι τον Ιούλιο του 2026 και γίνεται προσπάθεια να βγει από αυτό. Στην προπονητική του καριέρα έχει περάσει ως πρώτος τεχνικός από Εθνική Ουκρανίας, Ντιναμό Κιέβου, Αλ Αχλί, Φερεντσβάρος και Αλ Αΐν, ενώ στη Ντιναμό έχει υπάρξει και ως βοηθός προπονητή.

Τι αναφέρουν για τον ερχομό του Ρεμπρόφ στην Ελλάδα

«Ο ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ουκρανίας, Σεργκέι Ρεμπρόφ, ενδέχεται να αποχωρήσει από την ομάδα. Ο προπονητής είχε άμεση επαφή με τη διοίκηση του ελληνικού συλλόγου Παναθηναϊκού σχετικά με πιθανή συνεργασία. Μάλιστα, ο Ρεμπρόφφέρεται να συμφώνησε να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να παρακολουθήσει έναν από τους αγώνες των «πράσινων». Ο Ρέμπροφ έχει συμβόλαιο σε ισχύ μέχρι τον Ιούνιο του 2026, ωστόσο θα μπορούσε να φύγει από την εθνική Ουκρανίας το φθινόπωρο, εάν η «μπλε-κίτρινη» ομάδα δεν καταφέρει να προκριθεί στο Παγκόσμιο Κύπελλο της επόμενης χρονιάς.

Κατά τη διάρκεια της προπονητικής του καριέρας, ο Ρεμπρόφ διετέλεσε πρώτος προπονητής της εθνικής Ουκρανίας, της Ντιναμό Κιέβου, της Αλ-Αχλί, της Φερεντσβάρος και της Αλ-Αΐν, ενώ είχε διατελέσει και βοηθός προπονητή στη Ντιναμό Κιέβου. Πρόσφατα, μια σειρά από ελληνικά ΜΜΕ διέδωσαν την πληροφορία ότι ο Σεργκέι Ρεμπρόφ θα δεχθεί την πρόταση του Παναθηναϊκού και θα γίνει ο νέος του προπονητής.

Σε αυτές τις φήμες αντέδρασε και ο Ίγκορ Τσιγκάνικ, ο οποίος σχολίασε τα εξής: «Πιστεύω ότι πρόκειται για δουλειά του μάνατζερ, που σιγά-σιγά αρχίζει να προωθεί τον πελάτη του (τον Ρεμπρόφ) σε συλλόγους, ώστε να μη μείνει χωρίς δουλειά. Εξάλλου, μετά τη θητεία σε μια εθνική ομάδα, το κύρος κάθε προπονητή ανεβαίνει, και αυτή είναι μια ευκαιρία να υπογράψει τώρα ένα συμφέρον συμβόλαιο»».