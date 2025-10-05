Ο Παναθηναϊκός τιμά τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ στο ματς με τον Ατρόμητο (pics)
Με δύο πανό για τον Μπάλντοκ, με το ένα να έχει την μορφή του και να αναφέρει: «Τζορτζ Μπάλντοκ, για πάντα μαζί μας» και το άλλο να γράφει: «There’s a starman waiting in th3 2ky».
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον Ατρόμητο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.
Η «πράσινη» ΠΑΕ σε αυτόν τον αγώνα τιμάει τη μνήμη του Τζορτζ Μπάλντοκ. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε τέσσερις ημέρες (9/10) συμπληρώνεται ένας χρόνος από τον θάνατο του πρώην ποδοσφαιριστή του συλλόγου και της Εθνικής μας ομάδας.
Συγκεκριμένα, στο γήπεδο της -άδειας λόγω τιμωρίας- Λεωφόρου υπάρχουν δύο πανό για τον Μπάλντοκ, με το ένα να έχει την μορφή του και να αναφέρει: «Τζορτζ Μπάλντοκ, για πάντα μαζί μας» και το άλλο να γράφει: «There’s a starman waiting in th3 2ky».
Δείτε τις σχετικές φωτογραφίες της ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τα πανό για τον Τζορτζ Μπάλντοκ:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
