Παναθηναϊκός: Η αποστολή για το παιχνίδι κόντρα στον Ατρόμητο

Μετά την ήττα στο Europa League από τη Γκόου Αχέντ Ιγκλς, ο Παναθηναϊκός επιστρέφει στις υποχρεώσεις του εγχώριου πρωταθλήματος, καθώς θα υποδεχθεί τον Ατρόμητο σε μία αναμέτρηση που θα διεξαχθεί εντός έδρας στη Λεωφόρο (5/10, 21:30) για την 6η αγωνιστική της Super League.

Ο Χρήστος Κόντης, μετά την ολοκλήρωση της προετοιμασίας, ανακοίνωσε την αποστολή της ομάδας για το ματς και εκτός έμειναν οι Ντέσερς και Πελίστρι, καθώς ο 30χρονος φορ ακολούθησε θεραπεία και ο Ιταλός ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα.

Αναλυτικά, η αποστολή των πράσινων:

Λαφόν, Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Σιώπης, Σάντσες, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Κυριακόπουλος, Μπόκος

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός

Με απογευματινή προπόνηση στο «Γ. Καλαφάτης» ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το κυριακάτικο εντός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος Stoiximan Super League κόντρα στον Ατρόμητο.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε προθέρμανση, rondo, άσκηση κυκλοφορίας μπάλας και παιχνίδι στο μισό γήπεδο. Ατομικό έκανε ο Πελίστρι και θεραπεία ο Ντέσερς.

