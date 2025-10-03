Οι τρεις ευρωπαϊκές ήττες Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο (vids)

Νύχτα να πάει και μην ξανάρθει για το ελληνικό ποδόσφαιρο στα κύπελλα Ευρώπης με τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ και τον ΠΑΟΚ να κοιμούνται στο ίδιο όνειρο. Και να ξυπνούν απο τον ίδιο εφιάλτη.

Προηγήθηκαν και οι τρεις απόψε στις αναμετρήσεις τους. Και δεν κατάφεραν όλοι μαζί να πάρουν έστω έναν βαθμό για το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Θυμίζουμε: Παναθηναϊκός- Γκο Αχέντ Ίγκλς 1-2 στο ΟΑΚΑ και Θέλτα-ΠΑΟΚ 3-1 στο Βίγκο για τη League phase του Europa League. Απο κοντά και η ΑΕΚ που έχασε με 3-1 απο τη Τσέλιε στην Σλοβενία για το Conference League.

Στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε στο 55΄με τον Σφιντέρσκι αλλά είδε τη Γη να γυρίζει ανάποδα σε 7 λεπτά (75΄-82΄) απο τους Ολλανδούς με το παράξενο όνομα. Πρώτη νίκη στην ιστορία τους στην Ευρώπη ήταν αυτή.

Στο Βίγκο ο ΠΑΟΚ άνοιξε το σκορ με τον Γιώργο Γιακουμάκη στο 37΄. Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου όμως δεν κατάφερε να πάει μπροστά στο σκορ ούτε στην ανάπαυλα. Ο αιεθαλής Ιάγκο Άσπας ισοφάρισε στο 45+2΄. Και έπειτα ο Ιγκλέσιας (53΄) και ο Σβένμπεργκ το μετέτρεψαν σε άνετο 3-1.

Και η ΑΕΚ στο άγνωστο της Σλοβενίας απέναντι στην Τσέλιε που έχει για προπονητή τον Άλμπερτ Ριέρα; Εκείνη προηγήθηκε με τον Κουτέσα μόλις στο 7΄δίνοντας την εντύπωση πως θα περάσει ένα άνετο βράδυ. Ένας απίθανος τύπος που λέγεται Φράνκο ΚΟβάσεβιτς και φέτος μετρά 20 γκολ σε 16 ματς έκανε… πάταγο: Χατ τρικ (34΄, 55΄, 80′) σε μια προσωπική ραψωδία.

Θυμίζουμε ότι χθες, σε άλλη πίστα και συντελεστή δυσκολίας ηττήθηκε και ο Ολυμπιακός στο Λονδίνο απο την Άρσεναλ. Αισίως λοιπόν σε ένα 24ωρο το ελληνικό ποδόσφαιρο είχε ένα βαρύ 0/4.