Ο Παναθηναϊκός έχει έναν μοναδικό τρόπο να αυτοκαταστρέφεται. Ακόμα και όταν όλα πάνε πρίμα. Είχε τον απόλυτο έλεγχο στο ΟΑΚΑ, προηγήθηκε 1-0 με τον Σβιντέρσκι και είχε απειληθεί ελάχιστα μέχρι τ0 75′. Κατάφερε όμως να ηττηθεί 2-1 από την Γκόου Αχεντ Ιγκλς, δεχόμενος δύο πανομοιότυπα γκολ από τη συνεργασία των Τζέιμς και Σμιντ και να ακυρώσει όλη την πρόοδο που είχε συντελεστεί στο προηγούμενο δεκαήμερο…

Αν για τους «πράσινους» η ήττα συνιστά μεγάλη αποτυχία, οι Ολλανδοί έγραψαν ιστορία. Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς είχε δώσει μόλις τέσσερα εκτός έδρας παιχνίδια στις βασικές διοργανώσεις της UEFA και όχι στο Κύπελλο Ιντερτότο και μετρούσε ισάριθμες ήττες. Το διπλό στην Αθήνα είναι ιστορικό για την ολλανδική ομάδα, αφού πρόκειται για το πρώτο της και ο προπονητές και οι παίκτες κέρδισαν ένα δικό τους κεφάλαιο στη Βίβλο του club.

Ο Παναθηναϊκός ήθελε το 2Χ2 με Γκόου Αχέντ Ιγκλς και Ατρόμητος για να πάει με ηρεμία στη διακοπή, όμως τώρα η εσωστρέφεια επιστρέφει στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Αναμφίβολα, η κατάληξη αποτελεί ένα πλήγμα για τον Χρήστο Κόντη, σε ένα τάιμινγκ που κέρδιζε τις εντυπώσεις για τη μεταμόρφωση του Τριφυλλιού. Όμως είναι γεγονός πως η διαχείριση του αγώνα ήταν προβληματική από τον υπηρεσιακό τεχνικό του Παναθηναϊκού και είναι άγνωστο εάν θα έχει επιπτώσεις στην τύχη του.

Κυριαρχία χωρίς αντίκρισμα για τον Παναθηναϊκό

Το πρώτο ημίχρονο κύλησε με τον Παναθηναϊκό να έχει την υπεροχή, αλλά να αδυνατεί να τη μετουσιώσει σε γκολ. Το ματς άρχισε με τον Τετέ να αστοχεί από καλή θέση, δευτερόλεπτα μετά τη σέντρα. Η Γκόου Αχέντ Ιγκλς απάντησε σε μία από τις ελάχιστες επιθέσεις της, με ένα πλασέ του Μπρομ στο 10′ που μπλόκαρε ο Λαφόν.

Ο Βραζιλιάνος άσος του Τριφυλλιού απείλησε ξανά στο 12′, όμως ο Ντε Μπουσέλ τον σταμάτησε αυτή τη φορά. Στο 27′ ήταν η σειρά του Τσέριν να απειλήσει με κεφαλιά από τη σέντρα του Κώτσιρα, αλλά και πάλι ο Ντε Μπουσέλ υπερασπίστηκε την εστία του. Το ημίχρονο έκλεισε όμως άρχισε, με μία ενέργεια του Τετέ και τον Ντε Μπουσέλ να αποκρούει σε κόρνερ.

Προβάδισμα και ανατροπή-σοκ για τον Παναθηναϊκό

Η εικόνα μετά το 46′ δεν μεταβλήθηκε. Οι «πράσινοι» πίεζαν και οι Ολλανδοί αμύνονταν. Όμως η εστία της Γκόου Αχέντ Ιγκλς δεν παραβιαζόταν μέχρι το 55′. Τότε ο Τετέ εκτέλεσε το κόρνερ από δεξιά στο πρώτο δοκάρι και ο Σβιντέρσκι με κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0. Το προβάδισμα ήταν πενιχρό και η Γκόου Αχεντ Ιγκλς προειδοποίησε με τον Μάργκαρετ στο 66′, το οποίο σταμάτησε ο Λαφόν στη γωνία του.

Στο 73′ Ζαρουρί και Κυριακόπουλος έπαιξαν το «ένα-δύο» και ο Μαροκινός πλάσαρε, όμως ο Ντε Μπουσέλ απέκρουσε. Αφού δεν έγινε το 2-0, ήρθε η ισοφάριση. Ο Τζέιμς πάσαρε παράλληλα από αριστερά, ο Σμιτ πετάχτηκε στο πρώτο δοκάρι και πρόλαβε τον Τουμπά, ο Λαφόν είχε κακή αντίδραση και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.

Ο Παναθηναϊκός όχι μόνο δεν βρήκε αντίδραση, αλλά δέχτηκε δεύτερο γκολ με τον ίδιο τρόπο. Ο Ντε Μπουσέλ βγήκε ανενόχλητος από αριστερά αφού ο Καλάμπρια ήταν αλλού και ο Σμιτ αφύλακτος στην περιοχή σκόραρε με προβολή. Οι προσπάθειες του Τετέ και οι άναρχες επιθέσεις δεν ευοδώθηκαν μέχρι τη λήξη και η Γκόου Αχεντ Ιγκλς έγραψε ιστορία στο ΟΑΚΑ.

Ο MVP: Ο Σμιτ σκόραρε δύο γκολ για τη Γκόου Αχεντ Ιγκλς και θα γραφτεί στην ιστορία ως ένας από τους πιο σημαντικούς σκόρερ της.

Η ΦΑΣΗ-ΚΛΕΙΔΙ: Ένα λεπτό πριν την ισοφάριση, ο Ζαρουρί χάνει μεγάλη ευκαιρία για το 2-0. Η έκβαση της βραδιάς θα ήταν διαφορετική, αν ο Μαροκινός ήταν εύστοχος.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ: Η χαλάρωση που ένιωσαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού μετά το 1-0. Ευθύνη σε αυτό φέρει και ο Χρήστος Κόντης, που έβγαλε τον μοναδικό επιθετικό που είχε και εστειλε το μήνυμα της οπισθοχώρησης.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ: Μπήκε στο ματς λίγα λεπτά μετά την ισοφάριση και παρότι είχε δει το γκολ, την έπαθε με τον ίδιο τρόπο. Ο Καλάμπρια άφησε αναίτια τη θέση του και αυτό κόστισε ένα δεύτερο γκολ αντιγραφή του πρώτου.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σεμπάστιαν Γκισχάμερ από την Αυστρία είχε σχετική καλή διαιτησία, σφύριξε ελάχιστα και πέρασε απαρατήρητος.

VARΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Αυστριακός Εμμανουέλ Σούτενμπουργκερ δεν χρειάστηκε να διορθώσει σε κάποια φάση τον συμπατριώτη του.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Χρήστος Κόντης): Λαφόν, Κώτσιρας (79′ Καλάμπρια), Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος (86′ Μλαντένοβιτς), Τσιριβέγια, Τσέριν (79′ Ταμπόρδα), Μπακασέτας (67′ Σιώπης), Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι (67′ Τζούρισιτς)

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ (Μέλβιν Μπόελ): Ντε Μπούσελ, Ντέιλ, Νόμπερ, Κράμερ, Τζέιμς, Μόλενστιν, Λιντχορστ, Μπρεμ, Σόρεϊ (87′ Άντελγκαρντ), Μάργκαρετ, Σμιτ (92′ Στόκερς).