Μπακασέτας: ««Πλασματικό το σκορ όσο δεν πάει…» (vid)
Ο Τάσος Μπακασέτας μίλησε για την ήττα-σοκ του Παναθηναϊκού με 2-1 από την Γκόου Αχέντ Ίγκλις και τόνισε ότι το το τελικό αποτέλεσμα ήταν πλασματικό.
Ο Τάσος Μπακασέτας έκανε δηλώσεις μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από την Γκόου Αχέντ Ίγκλς με 2-1 και υπογράμμισε ότι υπήρξε έλλειψη συγκέντρωσης και το σκορ για εκείνον είναι πλασματικό αφού η ομάδα του είχε ευκαιρίες να τελειώσει το παιχνίδι.
Ο αρχηγός του Τριφυλλιού ανέφερε χαρακτηριστικά ότι οι πράσινοι πλέον πρέπει να κοιτάξουν τα λάθη τους, καθώς το σημερινό αποτέλεσμα αφορά όλη την ομάδα.
Αναλυτικά οι δηλώσεις που έκανε ο Τάσος Μπακασέτας
«Πλασματικό το σκορ όσο δεν πάει. Είχαμε ευκαιρίες, αλλά δεν έπρεπε να δεχθούμε τόσο εύκολα δύο γκολ. Αφορά όλη την ομάδα το σημερινό αποτέλεσμα, δεν είναι ατομικό. Νομίζω δεν έχουμε να πούμε πάρα πολλά.
Ήταν σε κόντρα επίθεση και δεν είχαμε καλές τοποθετήσεις, ήταν πανομοιότυπα τα γκολ που δεχθήκαμε. Έπρεπε να είμαστε πιο συγκεντρωμένοι. Τώρα θα πρέπει να δούμε τι κάναμε λάθος, γιατί ακολουθεί ένα σημαντικό παιχνίδι την Κυριακή και θα πρέπει να το ξεχάσουμε και να συγκεντρωθούμε εκεί».
