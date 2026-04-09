Europa League: Άλματα πρόκρισης η Άστον Βίλα (1-3) και η Φράιμπουργκ (3-0, vids)

Παράσταση η Άστον Βίλα που νίκησε εκτός έδρας την Μπολόνια με 3-1, παράσταση και η Φράιμπουργκ που υποδέχθηκε την Θέλτα και επιβλήθηκε με 3-0, στους πρώτους αγώνες της προημιτελικής φάσης του Europa League. Οι δυο νικητές αγκάλιασαν την πρόκριση στην 4αδα της διοργάνωσης. Οι αγώνες ρεβάνς γίνονται σε μια εβδομάδα (16/4).

ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 1-3

Σε μεγάλη μέρα είχε η Άστον Βίλα τον Γουότκινς, ο οποίος πέτυχε δυο γκολ κόντρα στην Μπολόνια. Οι γηπεδούχοι την… πάτησαν από τις στημένες φάσεις, καθώς το πρώτο και το τρίτο τέρμα προήλθαν από κόρνερ του Τίλεμανς. Η Μπολόνια, μείωσε (1-2) στο 90’, όμως η Άστον Βίλα σκόραρε (1-3) στο 94’! Δυο δοκάρια είχε η Μπολόνια!

Αναλυτικά:

Ανώτερη η Μπολόνια στο πρώτο ημίχρονο με 61 % κατοχή μπάλας, όμως η Άστον Βίλα είναι η ομάδα που σκόραρε. Οι Ιταλοί έχασαν την πρώτη ευκαιρία στο 22’, μια φάση που ο Μαρτίνες είπε «όχι» σε σουτ του Μιράντα από καλή θέση και με τρομερή επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ. Στο 28’ με παρέμβαση του VAR ακυρώθηκε γκολ της Μπολόνια, επειδή ο Κάστρο ήταν οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης και στη συνέχεια μπήκε αυτογκόλ του Κόνσα. Σα να μην έφτανε αυτό οι γηπεδούχοι είχαν δοκάρι στο 30’ με τον Φέργκιουσον, ο οποίος σούταρε από καλή απόσταση.

Κι όμως, ο Κόνσα είναι ο παίκτης που σκόραρε στο 44’ για την Άστον Βίλα καθώς πήδηξε ψηλότερα από όλους μετά από κόρνερ του Τίλεμανς και με καρφωτή κεφαλιά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα (0-1). Η Αστον Βίλα προηγήθηκε στη μοναδική της προσπάθεια!

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με ένα ακόμη γκολ της Άστον Βίλα, καθώς ο Γουότκινς έκανε το 2-0, μετά από λάθος αμυντικού και πάσα του Μπουεντία στο 51’. Στο 78’ ο Μπερναντέτσκι (Μπολόνια) έκανε σουτ και η μπάλα «έγλειψε» το αριστερό δοκάρι.

Οι… σφυγμοί ανέβηκαν στα τελευταία λεπτά καθώς η Μπολόνια μείωσε στο 90’ με γκολ του Ρόου, όμως η Άστον Βίλα απάντησε στο 94’ με δεύτερο γκολ του Γουότκινς με σουτ από κοντινή απόσταση, κι αυτό (όπως και το πρώτο), μετά από κόρνερ του Τίλεμανς!

ΜΠΟΛΟΝΙΑ: Ραβάλια, Ζοάο Μάριο, Χέγκεμ, Λουκουμί, Μιράνδα, Φέργκιουσον (68’ Ορσολίνι), Φρόιλερ (90’ Φρόιλερ), Πόμπεγκα (68’ Μόρο), Μπερναρντέσκι, Κάστρο (81’ Όντγκαααρντ), Ρόου.

ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ: Μαρτίνες, Ντιν, Πάου Τόρες, Κονσά, Κας, Ονάνα (80’ Μπογκάρντε), Τίλεμανς, Μπουεντία (88’ Μπέιλι), ΜακΓκίν, Γουότκινς, Ρότζερς (88’ Μάατσεν)

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ-ΘΕΛΤΑ 3-0

«Αέρας» η Φράμπουργκ που έκανε ό,τι ήθελε κόντρα στη Θέλτα. Στο 32’ το ματς ήταν στο 2-0.

Αναλυτικά:

Οι παίκτες της Φράιμπουργκ πίεσαν από την αρχή και προηγήθηκαν σχετικά νωρίς, με γκολ του Γκρίφο στο 10’, ο οποίος μετά από πάσα του Μανζάμπι στην άκρη της περιοχής, προχώρησε και σκόραρε. Η Θέλτα προσπάθησε να συνέλθει αλλά και να βγει μπροστά, όμως την πάτησε στο 32’ καθώς ο Μπέστε έκανε το 2-0 υπέρ των Γερμανών με σουτ μέσα από την περιοχή μετά από πάσα ακριβείας του Ματάνοβιτς. Στο 34΄οι γηπεδούχοι είχαν και δοκάρι με τον Μανζάμπι.

Στο β’ μέρος οι γηπεδούχοι δεν ρίσκαραν. Παρόλα αυτά δεν απειλήθηκαν και στο 78’ ο Γκίντερ έκανε το 3-0 με κεφαλιά μετά από κόρνερ του Μπέστε.

ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ: Ατουμπόλου, Τρέου, Λίνχαρτ, Γκιντερ, Μακενγκό, Έγκεσταϊν, Μανζάμπι, Γκρίφο (75’ Χέλερ), Σουζούκι (75’ Σέρχαντ), Μπέστε (80’ Κέμπλερ), Ματάνοβιτς

ΘΕΛΤΑ: Ραντού, Μινγκέθα, Άιντου, Αλόνσο, Ροντρίγκεθ (46’ Λόπεθ), Σότελο (61’ Βεσίνο), Μοριμπά, Γιούτγκλ α(73’ Ντουράν), Σβέντμπεργκ (46’ Ελ Αμπντελαουί), Καρέιρα, Ιγκλέσιας (73’ Άσπας)