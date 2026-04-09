Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1: Μεγάλο βήμα πρόκρισης των reds (vid)

Η Νότιγχαμ Φόρεστ έμεινε «όρθια» στο Ντραγκάο κόντρα στην Πόρτο και πήρε την ισοπαλία (1-1), στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων για τα προημιτελικά του Europa League. Έτσι με αυτό το αποτέλεσμα, οι reds έχουν πλέον τον πρώτο λόγο για πρόκριση στα ημιτελικά της διοργάνωσης, καθώς η ρεβάνς θα διεξαχθεί στο City Ground.

Το αποψινό παιχνίδι ήταν κάτι παραπάνω από σημαντικό για τη Νότιγχαμ Φόρεστ, καθώς η αγγλική ομάδα αγωνίστηκε σε προημιτελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης, για πρώτη φορά από το 1996, ενώ θα πρέπει επίσης να σημειώσουμε πως ο τεχνικός των reds, Βίτορ Περέιρα βρέθηκε αντιμέτωπος με πρώην ομάδα του, καθώς έχει κάτσει στο παρελθόν στον πάγκο της Πόρτο.

Επιστροφή Γουντ μετά από έξι μήνες

Ένα στοιχείο του αγώνα που επίσης χρήζει ιδιαίτερης μνείας είναι η παρουσία του Γουντ στο βασικό σχήμα της Νότιγχαμ Φόρεστ. Ο Άγγλος επιθετικός επέστρεψε μετά από έξι μήνες λόγω τραυματισμού και το come back του 34χρονου σέντερ φορ, είναι ένα πολύ καλό νέο για την αγγλική ομάδα.

Η Πόρτο απείλησε στο πρώτο λεπτό της αναμέτρησης αλλά ο γκολκίπερ της Νότιγχαμ, Ορτέγκα ήταν σ’ ετοιμότητα πραγματοποιώντας εξαιρετική απόκρουση. Οι γηπεδούχοι κατάφεραν πάντως να προηγηθούν στο σκορ (1-0) στο 11’, με τον Γκόμες να κάνει ωραίο σουτ και να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα της αγγλικής ομάδας.





Οι reds όμως έφτασαν στην ισοφάριση (1-1) δύο μόλις λεπτά αργότερα με αυτογκόλ του Φερνάντες. Ο παίκτης της Πόρτο πάσαρε από τα 40 μέτρα στον τερματοφύλακα των γηπεδούχων, αλλά ο Ντιόγκο Κόστα ήταν μακριά απ’ την εστία του και η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα.





O Ορτέγκα έκανε δεύτερη καλή απόκρουση στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους, σε προσπάθεια του Μόφι και τελικά το 1-1 ήταν το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Ακυρώθηκε γκολ του Ζέσους

Η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέφερε στο δεύτερο ημίχρονο να πετύχει και δεύτερο γκολ (64′), με σκόρερ τον Ζέσους το οποίο όμως ακυρώθηκε για φάουλ του σκόρερ.

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός των reds έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, αλλά μετά από παρέμβαση του VAR, το γκολ της αγγλικής ομάδας ακυρώθηκε και το 1-1 έμεινε μέχρι το τέλος, καθώς ο γκολκίπερ των φιλοξενούμενων, Ορτέγκα έκανε δύο καλές αποκρούσεις στο 89′ και στο 95′.

Όλα πλέον θα κριθούν στην έδρα της Νότιγχαμ, με την αγγλική ομάδα να είναι το φαβορί μετά την ισοπαλία που απέσπασε στην έδρα των Πορτογάλων.

Πόρτο: Ντιόγκο Κόστα, Φερνάντες (19’ Κόστα), Τιάγκο Σίλβα, Μπέντναρεκ, Ζαϊντού, Φοφανά (74′ Βαρέλα), Ροσάριο, Βέιγκα (58′ Βέιγκα), Σάινθ (59′ Φρόχολντ), Μόφι (59′ Γκουλ), Γκόμες.

Νότιγχαμ Φόρεστ: Ορτέγκα, Ντομίνγκες, Άμποτ, Μουρίγιο (46′ Μιλένκοβιτς), Μοράτα, ΜακAτί (74′ Σανγκαρέ), Γέιτς, Γκιμπς-Γουάιτ (60′ Γουίλιαμς), Μπακούα (60′ Χάτσινσον), Γουντ (46′ Ζέσους), Εντόι.