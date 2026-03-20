Με Πόρτο η Νότιγχαμ Φόρεστ στα προημιτελικά του Europa League – Τα ζευγάρια
Στα προημιτελικά του Europa League ξεχωρίζει η «μάχη» Πόρτο-Νότιγχαμ και Μπολόνια – Άστον Βίλα που βρίσκονται στο ίδιο μονοπάτι
Το όνειρο του Παναθηναϊκού έγινε εφιάλτης στην Σεβίλλη και η βαριά ήττα με 4-0 από την Μπέτις τον άφησε εκτός προημιτελικών του Europa League.
Εκεί που υπάρχουν τέσσερα δυνατά ζευγάρια με το ένα μονοπάτι να έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον δρόμο έως τον τελικό της Κωνσταντινούπολης.
Πόρτο και Νότιγχαμ θα βρεθούν ξανά (είχαν παίξει στην Αγγλία με νίκη της Νότιγχαμ στην Λιγκ Φέις) για μια θέση στα ημιτελικά ενώ και το ζευγάρι Μπολόνια-Άστον Βίλα ξεχωρίζει.
Από αυτές τις δύο αναμετρήσεις θα προκύψει και ο ένας φιναλίστ. Ντέρμπι ιβηρικής από την άλλη με Μπράγκα-Μπέτις και ένα ακόμη ενδιαφέρον ζευγάρι με το Φράιμπουργκ – Θέλτα.
Οι πρώτοι αγώνες της φάσης των 16
Μπολόνια – Ρόμα 1-1
Λιλ – Άστον Βίλα 0-1
Παναθηναϊκός – Μπέτις 1-0
Στουτγάρδη – Πόρτο 1-2
Θέλτα – Λιόν 1-1
Φερεντσβάρος – Μπράγκα 2-0 |
Γκενκ – Φράιμπουργκ 1-0
Νότιγχαμ – Μίντιλαντ 0-1
Οι αγώνες ρεβάνς
Μπράγκα – Φερεντσβάρος 4-0
Μίντιλαντ – Νότιγχαμ 1-2 κ.δ και παρ. 0-3 πεν.
Φράιμπουργκ – Γκενκ 5-1
Λιόν – Θέλτα 0-2
Ρόμα – Μπολόνια 3-4 παρ., 3-3 κ.δ
Άστον Βίλα – Λιλ 2-0
Πόρτο – Στουτγάρδη 2-0
Μπέτις – Παναθηναϊκός 4-0
Τα ζευγάρια στα προημιτελικά
Μπράγκα – Μπέτις
Φράιμπουργκ – Θέλτα
Πόρτο – Νότιγχαμ
Μπολόνια – Άστον Βίλα
Οι ημιτελικοί
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Μπράγκα ή Μπέτις Vs Φράιμπουργκ ή Θέλτα
Πόρτο ή Νότιγχαμ Vs Μπολόνια ή Άστον Βίλα
Ο τελικός
20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας, Vodafone Arena, στην Κωνσταντινούπολη
- Με Πόρτο η Νότιγχαμ Φόρεστ στα προημιτελικά του Europa League – Τα ζευγάρια
