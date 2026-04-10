Γκολ και highlights από τα παιχνίδια του Europa League (vids)
Δείτε γκολ και highlights από τα παιχνίδια της προημιτελικής φάσης του Europa League – Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα των επαναληπτικών.
Ολοκληρώθηκαν οι πρώτοι αγώνες της προημιτελικής φάσης του Europa League.
Στο «Ντραγκάο», Πόρτο και Νότιγχαμ Φόρεστ ήρθαν ισόπαλες 1-1 και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας. Οι γηπεδούχοι άνοιξαν το σκορ με τον Γουίλιαμ Γκόμες (11’), ενώ οι φιλοξενούμενοι ισοφάρισαν με αυτογκόλ του Φερνάντες (13’).
Διπλό για την Άστον Βίλα στην Ιταλία, με τους Χωριάτες να επικρατούν της Μπολόνια με 3-1. Κονσά (44’) και Γουότκινς (51’, 90+4’) τα γκολ για τους φιλοξενούμενους, Ρουέ (90’) το αντίστοιχο για τους γηπεδούχους.
Σε παράταση για ένα ρόλο μετέτρεψε το παιχνίδι με την Θέλτα η Φράιμπουργκ, με τη γερμανική ομάδα να επικρατεί εύκολα με 3-0. Γκρίφο (10’), Μπέστε (32’) και Γκίντερ (78’) τα γκολ για τους γηπεδούχους.
Στο παιχνίδι που έγινε χθες, Μπράγκα και Μπέτις ήρθαν ισόπαλες 1-1. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν με τον Γκρίλιτς, αλλά οι φιλοξενούμενοι απάντησαν με τον Κούτσο.
Πρώτοι αγώνες του Europa League:
Μπράγκα – Μπέτις 1-1
Μπολόνια – Άστον Βίλα 1-3
Πόρτο – Νότιγχαμ Φόρεστ 1-1
Φράιμπουργκ – Θέλτα 3-0
Οι ρεβάνς του Europa League:
16/04, 19:45 Θέλτα – Φράιμπουργκ
16/04, 22:00 Άστον Βίλα – Μπολόνια
16/04, 22:00 Μπέτις – Μπράγκα
16/04, 22:00 Νότιγχαμ Φόρεστ – Πόρτο
Αναλυτικά οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Μπράγκα ή Μπέτις Vs Φράιμπουργκ ή Θέλτα
Πόρτο ή Νότιγχαμ Vs Μπολόνια ή Άστον Βίλα
Ο τελικός
20 Μαΐου στο γήπεδο της Μπεσίκτας
