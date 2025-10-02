Συνθήματα κατά του Γιάννη Αλαφούζου στο ΟΑΚΑ

Στο στόχαστρο των οπαδών του Παναθηναϊκού για άλλη μία φορά ο Γιάννης Αλαφούζος! Η Γκόου Αχέντ Ιγκλις έκανε ανατροπή στο ΟΑΚΑ και ο κόσμος των «πράσινων» ξέσπασε με συνθήματα κατά του ιδιοκτήτη της ομάδας…

Όσο βέβαια ο Παναθηναϊκός ήταν μπροστά στο σκορ το κλίμα στις κερκίδες ήταν πολύ διαφορετικό, ωστόσο μετά τα δύο γκολ των Ολλανδών ξεκίνησαν τα συνθήματα κατά του Αλαφούζου ο οποίος καλείται να αποφασίσει τελικά αν θα συνεχίσει με τον Χρήστο Κόντη στον πάγκο ή όχι.

Σε κάθε περίπτωση, είναι ξεκάθαρο πλέον πως το πρόβλημα στους «πράσινους» δεν ήταν μόνο η παρουσία του Ρουί Βιτόρια στον πάγκο της ομάδας και η διοίκηση του συλλόγου καλείται να βρει άμεσα λύσεις. Σε δε αγωνιστικό επίπεδο, είναι επίσης φανερό πως οι «πράσινοι» πάσχουν και στο αμυντικό και στο επιθετικό κομμάτι, παρά τις μεταγραφές που έχουν γίνει, αφού δέχονται εύκολα γκολ ενώ μπροστά δυσκολεύονται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το ματς με τους Ολλανδούς, το οποίο έκλεισαν με 33 τελικές προσπάθειες για να βάλουν ένα γκολ…

Βεβαίως, ακόμη πιο δύσκολη είναι και η συνέχεια για τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη. Για την 3η αγωνιστική, το «τριφύλλι» έχει μία πολύ απαιτητική αποστολή, μιας πάει στην Ολλανδία και το Ρότερνταμ για να αντιμετωπίσει τη Φέγενορντ. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 23/10, με ώρα έναρξης στις 19:45.