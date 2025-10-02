Ανατροπή για την Γκόου Αχέντ Ιγκλς επί του Παναθηναϊκού και 2-1 σε επτά λεπτά! (vids)
Μέσα σε μόλις επτά λεπτά η Γκόου Αχέντ Ιγκλς πέτυχε δύο γκολ και έκανε την ανατροπή επί του Παναθηναϊκού παίρνοντας το προβάδισμα με 2-1! Δείτε τα γκολ.
Τα… πάνω-κάτω έφερε η Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ, καταφέρνοντας να ανατρέψει το εις βάρος της σκορ μέσα σε επτά λεπτά και να προηγηθεί επί του Παναθηναϊκού με 2-1!
Συγκεκριμένα, στο 75′ ύστερα από σέντρα από τα αριστερά του Ντιν Τζέιμς ο Μίλαν Σμιτ μπήκε στην πορεία της μπάλας μπερδεύοντας τον Λαφόν για να σκοράρει και να κάνει το 1-1.
Επτά λεπτά αργότερα, σε ένα παρόμοιο σκηνικό, ο Τζέιμς ανέβηκε έκανε ξανά τη σέντρα και ο Σμιντ με το δεύτερο προσωπικό του τέρμα έκανε την ανατροπή για το 2-1.
Και το 1-0 του Παναθηναϊκού: Στο 55′ το τριφύλλι είχε ανοίξει το σκορ κόντρα στην Γκόου Αχέντ Ιγκλς με υπέροχη κεφαλιά του Σβιντέρσκι από εκτέλεση κόρνερ του Τετέ.
