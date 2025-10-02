Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέ (vid)
Ο Παναθηναϊκός απείλησε την Γκόου Αχέντ Ιγκλς με τον Τετέ στο 12ο λεπτό, αλλά ο τερματοφύλακας των Ολλανδών απέκρουσε
- Ταμείο Ανάκαμψης: «Να γίνουν σε έναν χρόνο όσα δεν έγιναν σε τέσσερα», το μήνυμα των Βρυξελλών στην κυβέρνηση
- Αναζητούσε τη σύζυγο και τα παιδιά του – Εκείνη έκανε μήνυση για ενδοοικογενειακή βία
- Υπόθεση κρυμμένων θησαυρών τους Γόννους Λάρισας: Ελεύθερος ο 77χρονος, φίλος του νεκρού 53χρονου
- Γιάννης Πουλόπουλος: Τι αποκαλύπτει η κόρη του ως τελευταία επιθυμία του για το ξενοδοχείο του που πωλείται
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους πράσινους να απειλούν μόλις στο 12ο λεπτό.
Συγκεκριμένα ο Τετέ δέχθηκε την πάσα του Τσέριν μέσα στην περιοχή, ο Βραζιλιάνος σούταρε, αλλά ο τερματοφύλακας τον Ολλανδών απέκρουσε και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του.
Δείτε τη φάση του Τετέ
- LIVE: Ρεάλ Μαδρίτης – Ολυμπιακός
- ΠΑΟΚ: Η ενδεκάδα που επέλεξε ο Λουτσέσκου για τον αγώνα με τη Θέλτα (pic)
- Η καταμέτρηση τίτλων συνεχίζεται: Ο Ολυμπιακός έφτασε τα 336 τρόπαια
- Το σήκωσαν κι αυτό οι «ερυθρόλευκες»: Η απονομή του Σούπερ Καπ στον Ολυμπιακό (pics, vid)
- ΑΕΚ: Η 11άδα για το παιχνίδι με την Τσέλιε (pic)
- Απείλησε με Τσέριν ο Παναθηναϊκός – Του είπε «όχι» ο Ντε Μπούσερ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις