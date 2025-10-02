Ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό με τον Τετέ (vid)

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ για την δεύτερη αγωνιστική της League Phase του Europa League, με τους πράσινους να απειλούν μόλις στο 12ο λεπτό.

Συγκεκριμένα ο Τετέ δέχθηκε την πάσα του Τσέριν μέσα στην περιοχή, ο Βραζιλιάνος σούταρε, αλλά ο τερματοφύλακας τον Ολλανδών απέκρουσε και κράτησε το μηδέν για την ομάδα του.

Δείτε τη φάση του Τετέ