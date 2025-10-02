Παναθηναϊκός: Η 11άδα με την οποία θα αντιμετωπίσει τους Γκόου Αχέντ Ιγκλς (vid)

Τρεις αλλαγές από τον Χρήστο Κόντη για τον αποψινό (19:45) αγώνα του Παναθηναϊκού με τoυς Γκόου Αχέντ Ιγκλς -για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League– σε σχέση με τον περασμένο αγώνα με τον Παναιτωλικό για το πρωτάθλημα.

Ο Λαφόν θα βρίσκεται κάτω από τα δοκάρια. Στο κέντρο της άμυνας θα παίξουν οι Πάλμερ-Μπράουν-Τουμπά και στα δύο άκρα θα αγωνιστούν οι οι Κώτσιρας και Κυριακόπουλος. Στη μεσαία γραμμή ρόλο αμυντικών χαφ θα έχουν οι Τσιριβέγια, Τσέριν και Μπακασέτας, τα «φτερά» της επίθεσης θα καλύψουν οι Τετέ-Ζαρουρί και στην κορυφή θα αγωνιστεί και πάλι ο Σβιντέρσκι.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Λαφόν, Κώτσιρας, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά, Κυριακόπουλος, Τσιριβέγια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τετέ, Ζαρουρί, Σβιντέρσκι.

Στον πάγκο των «πράσινων οι: Ντραγκόβσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Σιώπης, Σάντσες, Ίνγκασον, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς και Λάβδας.

Η ενδεκάδα των Γκόου Αχέντ Ιγκλς: Ντε Μπούσερ, Τζέιμς, Κράμερ, Νόμπερ, Ντέιλ, Μέουλενστιν, Λίντχορστ, Μάργκαρετ, Μπρέουμ, Σουρέι και Σμιτ.

Στον πάγκο θα βρίσκονται οι: Πλόγκμαν, Γιάνσεν, Βερντόνι, Τουίγκτ, Σίβερτσεν, Βέιενμπεργκ, Γκούντμιν, Βαν Ζουάν, Ντίρκσεν, Στόκερς, Άντελγκααρντ και Ραχμούνι.