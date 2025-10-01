sports betsson
Τετάρτη 01 Οκτωβρίου 2025
01.10.2025 | 12:36
Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ - Έρχονται βροχές, καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις
Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»
Europa League 01 Οκτωβρίου 2025 | 15:18

Κόντης: «Μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία – Ο Παναθηναϊκός πρέπει να κρατήσει ψηλά τις αξίες του»

Ο Χρήστος Κόντης μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Γκοου Αχέντ Ίγκλς για το Europa League, στέλνοντας μήνυμα σοβαρότητας και πίστης στην ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού.

Στη συνέντευξη Τύπου πριν την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Γκοου Αχέντ Ίγκλς για την 2η αγωνιστική της League Phase του Europa League, ο προπονητής του Παναθηναϊκού, Χρήστος Κόντης, τόνισε την ανάγκη για απόλυτη συγκέντρωση, υπογραμμίζοντας ότι το «τριφύλλι» κουβαλάει μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία και στις αξίες του συλλόγου.

Ο Κόντης στάθηκε ιδιαίτερα στη σημασία που έχει η νίκη, η οποία θα δώσει στην ομάδα έξι βαθμούς στις πρώτες δύο αγωνιστικές της διοργάνωσης, προσφέροντας ιδανική αφετηρία για τη συνέχεια.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Κόντης:

Για τη σημασία του παιχνιδιού και την πίεση που υπάρχει:
«Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να μάθουν να παίζουν με πίεση κι εμείς είμαστε μεγάλη ομάδα. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μακροχρόνια, βλέπουμε το επόμενο παιχνίδι. Φέτος υπάρχουν διάφορες καταστάσεις, μετρούν τα γκολ, τα εκτός έδρας. Είναι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν μια θέση. Το ότι παίζουμε στην έδρα μας είναι πολύ σημαντικό. Πρέπει να κάνουμε το παν για να κερδίσουμε, να πάμε στους 6 βαθμούς, που θα είναι μια πολύ σημαντική εκκίνηση για να κάνουμε κάτι καλό στην ευρωπαϊκή μας πορεία».

Για τη θετική ανταπόκριση του κόσμου στη δουλειά του, ο Κόντης είπε:
«Αυτό δεν είναι τόσο σημαντικό. Για μένα είναι σημαντικό να περνάω την ιδέα μου στους ποδοσφαιριστές, να καταλαβαίνω ότι καταλαβαίνουν όλο το επιτελείο. Έχω και κάποια παιδιά μαζί μου και όλοι μαζί κάνουμε μια δύσκολη δουλειά. Είμαι χαρούμενος που σύντομα καταφέραμε να βγάλουμε κάτι στο γήπεδο που αντιπροσωπεύει την ομάδα και μας αρέσει. Από εκεί και πέρα, το τι θα γίνει στο μέλλον είναι κάτι που δεν με αφορά αυτή την στιγμή».

Για τη Γκοου Αχέντ Ίγκλς:
«Δεν πιστεύω ότι κανένα παιχνίδι στην Ευρώπη είναι εύκολο. Το αυριανό ματς είναι πολύ δύσκολο, με μια πολύ καλή ομάδα, που πέρσι πήρε το Κύπελλο. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, είναι επιθετική ομάδα, με παιδιά που τρέχουν, με ποιότητα. Είναι ένα παιχνίδι που πρέπει να μπούμε πάρα πολύ καλά. Σεβόμαστε κάθε αντίπαλο. Ούτε εγώ ούτε τα παιδιά δεν πιστεύουμε ότι είναι ένα εύκολο παιχνίδι. Θα μπούμε με την υψηλότερη σοβαρότητα που μπορούμε, για να πάρουμε τους τρεις βαθμούς».

Για την ετοιμότητα του Ντέσερς, ο Κόντης δήλωσε:
«Ελπίζω να μπορεί να προπονηθεί σήμερα. Είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού από την Ελβετία που τον ταλαιπωρεί. Θέλω να πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».

Για τη δική του προσήλωση στο πλάνο παρά τους εξωγενείς παράγοντες:
«Ένα πράγμα θέλω να πω. Όταν καταφέρεις και περάσεις την ιδέα σου στους παίκτες κι όταν έχεις παίκτες με υψηλό IQ και ποιότητα, τίποτα δεν μπορεί να σε σταματήσει. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να παίζουμε το καλύτερό μας παιχνίδι, να βγάζουμε την ενέργεια και την ικανότητά μας, να βγάζουμε αυτά που έχουμε δουλέψει στις προπονήσεις και με όλα αυτά θα μπορούμε να κερδίσουμε τον οποιονδήποτε. Κάτι ακόμα που θέλω να πω. Αυτό το παιχνίδι είναι ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός έχει μια μεγάλη ευθύνη απέναντι στην ιστορία, στις αξίες του. Είναι μια ομάδα με ευρωπαϊκό DNA, δεν μπορούμε να το ξεχνάμε. Θέλουμε να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται στην διοργάνωση. Μακάρι να κάνουμε αύριο αυτό που πρέπει, για να κρατήσουμε και τις αξίες μας ψηλά».

Tax
Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

Κοβέσι: Στο μικροσκόπιο οι «τρύπες» στα ελληνικά τελωνεία

Euroleague 01.10.25

Μπαρτζώκας: «Ο Ντιλικινά μπήκε κατευθείαν στο κλίμα της ομάδας – Ο Ντόρσεϊ έχει άλλη προσέγγιση φέτος»

Ο προπονητής του Ολυμπιακού, Γιώργος Μπαρτζώκας μίλησε ενόψει της αναμέτρησης με τη Ρεάλ Μαδρίτης, αναφερόμενος τόσο στην εικόνα της ομάδας όσο και στους Ντιλικινά, Ντόρσεϊ και Γουόκαπ.

Σύνταξη
