Κάρλος Ζέκα: «Με τον Κόντη βλέπεις… άλλο Παναθηναϊκό»
Ο Παναθηναϊκός δείχνει σημάδια ανάκαμψης με τον Χρήστο Κόντη στην τεχνική του ηγεσία, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο πρώην ποδοσφαιριστής του Κάρλος Ζέκα.
Την εικόνα του Παναθηναϊκού σχολίασε ο Κάρλος Ζέκα σε πρόσφατη συνέντευξή του. Ο παλαίμαχος παίκτης των «πρασίνων» σχολίασε τον ερχομό του Έλληνα τεχνικού στον πάγκο της ομάδας, τονίζοντας την ηρεμία και την πίστη που έφερε στους παίκτες του «τριφυλλιού».
Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ζέκα για Παναθηναϊκό και Κόντη
«Ο Κόντης ήρθε και βλέπεις άλλη ομάδα. Οι παίκτες το πιστεύουν, είναι πιο ελεύθεροι νομίζω. Ο Κόντης έφερε την ηρεμία, δεν είναι εύκολο να έρθει σε μια μεγάλη ομάδα με πίεση. Δεν ξέρω αν θα παραμείνει ή όχι.
Οι άνθρωποι μέσα στο ποδόσφαιρο σίγουρα ξέρουν καλύτερα από μένα. Όπως δείχνει, νομίζω πως αξίζει την ευκαιρία να συνεχίσει με την ομάδα. Δεν ξέρω τι σκέφτεται η ομάδα και τι έχει στο μυαλό της. Από τότε που ήρθε, οι παίκτες είναι δίπλα του, έχουν αυτοπεποίθηση και βλέπεις κάτι διαφορετικό. Σίγουρα αυτός με τον τρόπο του, τους έχει κάνει να αλλάξουν.
Ο Κόντης νομίζω έκανε τους ποδοσφαιριστές να πιστέψουν στον εαυτό τους. Να είναι μαζί, ομάδα. Δεν λέω ότι αυτό δε γινόταν με τον Βιτόρια, δεν ήμουν εγώ εκεί. Το πώς παίζουν και γύρω-γύρω, πώς μιλάνε μεταξύ τους, πιστεύουν πως θα κερδίσουν το ματς μέχρι το τέλος… Αυτό σίγουρα έχει έρθει από τον Κόντη».
