sports betsson
Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
29.09.2025 | 22:40
Για έκτη μέρα χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Γιατί ο Χρήστος Κόντης αξίζει την ευκαιρία να παραμείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού
Ποδόσφαιρο 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:40

Γιατί ο Χρήστος Κόντης αξίζει την ευκαιρία να παραμείνει στον πάγκο του Παναθηναϊκού

Tην ίδια ώρα που ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την αναζήτηση προπονητή, ο Χρήστος Κόντης κρατώντας χαμηλό προφίλ, προσπαθεί να αλλάξει τα πάντα στην ομάδα.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Spotlight

Ο Χρήστος Κόντης επέστρεψε στον Παναθηναϊκό, ως υπηρεσιακός προπονητής, επιχειρώντας να μαζέψει τα… ασυμμάζευτα που άφησε πίσω του ο Ρούι Βιτόρια. Με εμφανές έλλειμμα φυσικής κατάστασης, με τη ψυχολογία στο ναδίρ και με κενά σε κάποιες θέσεις, ο Έλληνας τεχνικός πρέπει ν΄ανέβει ένα… βουνό.

Ωστόσο αποδεικνύει ότι είναι μαχητής και κάνοντας δύο λογικές κινήσεις, αλλάζει στο πλαίσιο του δυνατού και του σύντομου χρόνου, την κατάσταση στην ομάδα. Η πρώτη ήταν η επιχείρηση ανύψωσης του ηθικού των ποδοσφαιριστών καθώς γνωρίζει ότι η ψυχολογία παίζει σημαντικό ρόλο στο ποδόσφαιρο.

Η διαφορά στον τομέα αυτό, φάνηκε ξεκάθαρα στη Βέρνη και αποδείχθηκε και στο Αγρίνιο, σ’ ένα ματς που ο Παναθηναϊκός δεν κατέθεσε τα όπλα, κάνοντας μάλιστα την ανατροπή και φτάνοντας στην πρώτη νίκη στο πρωτάθλημα.

Η δεύτερη κίνηση ήταν το αίσθημα εμπιστοσύνης που μοίρασε απλόχερα στους παίκτες του, δίνοντας σε όλους ευκαιρίες, όπως για παράδειγμα ο ασταμάτητος Σιώπης, ο πορθητής της Ελβετίας Ζαρουρί και ο λυτρωτής στο Αγρίνιο Γερεμέγεφ.

Βέβαια ο Παναθηναϊκός χρειάζεται ακόμα δουλειά, για να γίνει ένας ανταγωνιστικός διεκδικητής του τίτλου, αλλά ο Κόντης έκανε αυτό που μπορούσε να κάνει, όσο το δυνατόν πιο γρήγορα και άμεσα, για ν’ αλλάξει το κλίμα στην ομάδα. Και το πέτυχε…

Από μόνα τους αυτά, δεν τον χρήζουν ότι είναι ο κατάλληλος για τον πάγκο του Παναθηναϊκού αλλά αν μη τι άλλο, αποδεικνύουν ότι δικαιούται μία ευκαιρία, κάτι που δεν συνέβη όταν και πάλι ως υπηρεσιακός, κατέκτησε το Κύπελλο το 2024.

Αν κρατήσει ο Αλαφούζος τον Κόντη, κερδίζει αμέσως το χρόνο που θα χρειαζόταν ο νέος προπονητής – ο Ρεμπρόφ ή κάποιος άλλος – για να γνωρίσει την ομάδα και να προσαρμοστεί. Γεγονός πολύτιμο σε μία χρονική στιγμή με αυξημένες αγωνιστικές υποχρεώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Επίσης, είναι δεδομένο ότι έχει την εμπιστοσύνη των ποδοσφαιριστών του, κάτι που δεν είναι σίγουρο ότι θα καταφέρει κάποιος άλλος προπονητής.

Υπάρχει και μία παράμετρος που μπορεί να φαίνεται απλοϊκή αλλά φανερώνει κάτι. Από το Νοέμβριο του 2015 – τα τελευταία δέκα χρόνια δηλαδή – όσοι ξένοι προπονητές έχουν περάσει από την τεχνική ηγεσία της ομάδας, δεν κατάφεραν το κάτι παραπάνω, για να μην πούμε ότι απέτυχαν.

Κατά σειρά οι Αντρέα Στραματσόνι, Ντάνι Πογιάτος, Λάζλο Μπόλονι, Φατίχ Τερίμ, Ντιέγκο Αλόνσο και Ρούι Βιτόρια, πέρασαν και δεν… ακούμπησαν. Αντιθέτως ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς που παρότι είναι Σέρβος δεν μπορεί να θεωρηθεί ξένος για την ελληνική πραγματικότητα, μαζί με τους Μαρίνο Ουζουνίδη, και Γιώργο Δώνη, άφησαν την σφραγίδα τους στον Παναθηναϊκό.

Είναι ξεκάθαρο λοιπόν, ότι η καλύτερη κατανόηση της ελληνικής πραγματικότητας, της νοοτροπίας των παικτών και των απαιτήσεων του πρωταθλήματος, είναι βασικά συστατικά για την επιτυχία ενός κόουτς στον Παναθηναϊκό και ο Χρήστος Κόντης, τα γνωρίζει αυτά.

Και σε τελική ανάλυση, σε μια εποχή που ο σύλλογος αναζητεί ταυτότητα, η επιλογή του Κόντη θα στείλει το μήνυμα ότι στηρίζει τους ανθρώπους που γνωρίζουν και αγαπούν την ομάδα.

Headlines:
World
Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

Σεμπαστιάν Λεκορνί: Όλο και πιο μόνος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

10 βραδινές συνήθειες που υπόσχονται καλύτερο ύπνο

Business
Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

Όμιλος Motor Oil: Eγκαινιάζει το πρώτο αυτόνομο κατάστημα Smartshop στην Ελλάδα

inWellness
Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
betson_textlink
Stream sports
Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία
Μπάσκετ 29.09.25

Βασίλης Σπανούλης: Το μέλλον του στην Εθνική, το «ορόσημο» του Κατάρ και η δυσκολία

Η πρόθεση της ΕΟΚ και του Βασίλη Σπανούλη να συνεχίσουν τη συνεργασία τους στον πάγκο της Εθνικής Ανδρών θεωρείται δεδομένη, ωστόσο υπάρχουν κάποια ζητήματα που πρέπει να ρυθμιστούν.

Σύνταξη
Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες
Παναθηναϊκός 29.09.25

Ο Κόντης να μείνει γιατί τον πιστεύουν, όχι για τις νίκες

Η μονιμοποίηση του Χρήστου Κόντη στον Παναθηναϊκό, δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από δύο αποτελέσματα, αλλά από τη συμβατότητα του με τον σύλλογο. Δυστυχώς, η λογική αγνοείται ξανά...

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα
On Field 28.09.25

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του
Άλλα Αθλήματα 28.09.25

Γιατί αυτό το χρυσό του Στέφανου Ντούσκου είναι το καλύτερο μετάλλιο της καριέρας του

Παρότι ο Στέφανος Ντούσκος έχει κατακτήσει σχεδόν τα πάντα στα 11 χρόνιας της σπουδαίας πορείας του στον αθλητισμό, αυτό το χρυσό είχε τη μεγαλύτερη λάμψη.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ
On Field 28.09.25

Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης «χτυπήθηκε» από τον… τυφώνα Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας και η βαριά ήττα των «μερένχες» με 5-2 προκάλεσε την παρέμβαση του Φλορεντίνο Πέρεθ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media
On Field 28.09.25

Οργή των οπαδών της Γιουνάιτεντ με Αμορίμ – Ποσοστά που «τρελαίνουν» τον κόσμο και ο χαμός στα social media

Η νέα ήττα της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αυτή την φορά από την Μπρέντφορντ, προκάλεσε την οργή των οπαδών της αγγλικής ομάδας, οι οποίοι ζητούν την απομάκρυνση του Πορτογάλου τεχνικού

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ
On Field 27.09.25

Ο Σλοτ τα «έχωσε» στον Φρίμπονγκ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ καταφέρθηκε εναντίον του 24χρονου αμυντικού της ομάδας του, για την ήττα στις καθυστερήσεις από την Κρίσταλ Πάλας

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…
On Field 27.09.25

Τα «κλειδιά» του Τσικίνιο και ο Ρέτσος…

Ο Πορτογάλος μέσος του Ολυμπιακού είναι πάντα έτοιμος για να εκμεταλλευτεί και την… μισή φάση, κάτι που τον καθιστά υπερπολύτιμο στο πλάνο του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους
On Field 27.09.25

Με Μανόλο Χιμένεθ όλοι έχουν την ευκαιρία τους

Στα τέσσερα παιχνίδια της παρουσίας του στον πάγκο του Άρη ο Μανόλο Χιμένεθ έχει χρησιμοποιήσει σχεδόν όλους του διαθέσιμους παίκτες που υπάρχουν στο ρόστερ, κάνοντας άπαντες να αισθάνονται πολύτιμοι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ
On Field 25.09.25

Ο ασυμβίβαστος Μεντιλίμπαρ

Όταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ φωνάζει, όπως συνέβη και στην Τρίπολη παρά τη νίκη του Ολυμπιακού, είναι βέβαιο πως κάτι καλό θα βγει για τους «ερυθρόλευκους».

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις
On Field 25.09.25

Το μυστικό του Μόντο Ντουπλάντις

Σε ηλικία μόλις 25 ετών, ο Μόντο Ντουπλάντις έχει γράψει ιστορία βελτιώνοντας το παγκόσμιο ρεκόρ 13 φορές, κι αυτό πάντα με την ίδια «συνταγή»: ανεβάζοντας τον πήχη μόνο κατά ένα εκατοστό τη φορά.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μαδαγασκάρη: Αποπομπή της κυβέρνησης – Τουλάχιστον 22 νεκροί σε διαδηλώσεις
Κόσμος 30.09.25

Αποπομπή της κυβέρνησης της Μαδαγασκάρη - Θέλουμε να ζήσουμε, όχι να επιβιώσουμε λένε οι διαδηλωτές

Στη διάλυση της κυβέρνησης στη Μαδαγασκάρη, προχωρά ο πρόεδρος της χώρας, μετά από τα σοβαρά επεισόδια και την ακραία βία που μεταχειρίστηκαν οι αρχές, που έχουν στοιχίσει την ζωή σε 22 πολίτες

Σύνταξη
Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις
Κόσμος 30.09.25 Upd: 00:50

Το σχέδιο Τραμπ – Νετανιάχου για τη Γάζα, το τελεσίγραφο στη Χαμάς και οι πρώτες αντιδράσεις

Την Δευτέρα παρουσιάστηκε το σχέδιο Τραμπ για την Ειρήνη στη Γάζα, παρουσία του Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρουσιάζονται σχηματικά οι πιο σημαντικές από τις 20 διατάξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ
Κόσμος 29.09.25

Το σχέδιο Τραμπ αντικατοπτρίζει τις ισραηλινές θέσεις λέει η Ισλαμική Τζιχάντ

Η δεύτερη πολυπληθέστερη οργάνωση στη Γάζα μετά την Χαμάς, η Ισλαμική Τζιχάντ ανακοίνωσε πως οι θέσεις στο σχέδιο που παρουσιάστηκε από τους Τραμπ και Νετανιάχου αντικατοπτρίζει τις θέσεις του Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα
Στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ 29.09.25

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ορκίστηκε πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Κατά την ορκωμοσία τονίστηκε ότι η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα έχει ως αποστολή την προώθηση των συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών και την περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας με την Ελλάδα.

Σύνταξη
Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία
Τι ζυγίζουν οι ΗΠΑ 29.09.25

Κρεμλίνο προειδοποιεί ΗΠΑ: Κίνδυνος κλιμάκωσης, αν στείλετε Τόμαχοκ στην Ουκρανία

Οι πύραυλοι Tomahawk έχουν εμβέλεια 2.500 χλμ. Συνεπώς, μπορούν να πλήξουν τη Μόσχα και το μεγαλύτερο μέρος της ευρωπαϊκής Ρωσίας εάν εκτοξευθούν από την Ουκρανία.

Σύνταξη
Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Ροντινέι: «Ζητώ συγγνώμη που θα μείνω εκτός με την Άρσεναλ, θα επιστρέψω σύντομα» (pic)

Συγκινητικός Ροντινέι καθώς με σχετική του ανάρτηση ένιωσε την ανάγκη να ζητήσει συγγνώμη από τον κόσμο του Ολυμπιακού, καθώς λόγω τραυματισμούθα απουσιάσει από τον αγώνα με την Άρσεναλ.

Σύνταξη
Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα
Πόθεν Έσχες 29.09.25

Εκατομμύρια ευρώ χρέη για τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου – Ποιος χρωστά τα περισσότερα

Ενδιαφέροντα τα ευρήματα που προκύπτουν από τις ετήσιες δηλώσεις «πόθεν έσχες» που δόθηκαν στη δημοσιότητα και αφορά τα μέλη του υπουργικού συμβουλίου με τα υψηλότερα ποσά οφειλών.

Ελένη Στεργίου
Ελένη Στεργίου
Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;
Έξις δευτέρα φύσις 29.09.25

Λειτουργώντας με αυτόματο πιλότο: Πόσο εχουμε τελικά τον έλεγχο της ζωής μας;

Μπορεί να πιστεύετε ότι ελέγχετε κάθε στιγμή της ημέρας σας, αλλά η αλήθεια είναι πως οι περισσότερες ενέργειες σας γίνονται από συνήθεια, χωρίς καν να το καταλάβετε.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ποιες χώρες της Ευρώπης έχουν φόρο περιουσίας
Tax the rich 29.09.25

Ποιες χώρες της Ευρώπης φορολογούν τον πλούτο

Αρκετές ευρωπαϊκές χώρες έχουν καταργήσει τους φόρους περιουσίας τις τελευταίες δεκαετίες. Από το 2025, μόνο τρεις εξακολουθούν να επιβάλλουν φόρο επί της ατομικής καθαρής περιουσίας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»
Εντάσεις, προκλήσεις 29.09.25

Η Κάρμεν Ηλέκτρα απαντά στο αν θα συμμετάσχει στο reboot του Baywatch – «Φαίνομαι ακόμη ωραία με αυτό το μαγιό»

Η Κάρμεν Ηλέκτρα είπε ότι «θα είχε πλάκα» να επαναλάβει τον ρόλο της Λένι ΜακΚένζι στη νέα σειρά, ωστόσο εξέφρασε έναν προβληματισμό.

Σύνταξη
Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση
Τεστ αντοχής 29.09.25

Ουκρανία: Έξι μέρες χωρίς ρεύμα ο πυρηνικός σταθμός Ζαπορίζια – Ενέργειες ΔΟΑΕ για την επανηλεκτροδότηση

Ο πυρηνικός σταθμός της Ζαπορίζια, που βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο, παραμένει χωρίς ηλεκτροδότηση για έξι συνεχόμενες ημέρες. Ανοιχτός ο κίνδυνος ατυχήματος, σύμφωνα με ειδικούς.

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» – Υποχωρεί το ποσοστό της ΝΔ
Δημοσκόπηση 29.09.25

Κυβέρνηση «συγκάλυψης» και «αναποτελεσματικότητας» - Υποχωρεί το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη, σε νέα δημοσκόπηση, όχι μόνο δεν κερδίζει μετά τις ανακοινώσεις των μέτρων στη ΔΕΘ αλλά χάνει και μία μονάδα στην πρόθεση ψήφου. Κακή η εικόνα για το Μαξίμου σε θέματα διαφάνειας και αποτελεσματικότητας. Ψήφο διαμαρτυρίας επιλέγει η πλειοψηφία στις επόμενες εκλογές.

Σύνταξη
Βρυξέλλες: «Χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις
Τύπου Airbnb 29.09.25

Οι Βρυξέλλες «χτίζουν» σχέδιο για τη στεγαστική κρίση με ρυθμίσεις στις βραχυχρόνιες μισθώσεις

Η επιδεινούμενη στεγαστική κρίση βάζει σε «κίνηση» την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που ψάχνει τρόπους περιορισμού της κερδοσκοπίας στην αγορά ακινήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς
Εμφύλιος 29.09.25

«Είναι άσχετη επειδή είναι πλούσια»: Η Τζ. Κ. Ρόουλινγκ ρίχνει το γάντι στην Έμα Γουάτσον για τις τρανς

Η δημόσια κόντρα μεταξύ της συγγραφέως Τζ. Κ. Ρόουλινγκ και της ηθοποιού Έμα Γουάτσον, της «Ερμιόνης» του Χάρι Πότερ, συνεχίζεται για τα τρανς δικαιώματα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Τα εύσημα στον Παπασταύρου, ο αισιόδοξος Κοντόπουλος, το ρεκόρ της CrediaBank, οι πωλητές σε ΕΥΔΑΠ και Jumbo, οι πιστοί της AS Company, το «με τον ΣΕΒ» το ΕΒΕΠ

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο