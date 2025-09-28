Κόντης: «Ήμασταν η καλύτερη ομάδα, η υπομονή μας έδωσε την νίκη» (vid)

Ο Χρήστος Κόντης παραχώρησε δηλώσεις μετά την επικράτηση του Παναθηναϊκού κόντρα στον Παναιτωλικό με 2-1 στις καθυστερήσεις και εμφανίστηκε ικανοποιημένος καθώς όπως τόνισε οι «πράσινοι» δούλεψαν μέχρι τέλους για τη νίκη.

Παράλληλα, ο Κόντης υπογράμμισε ότι ο Παναθηναϊκός παρουσιάζει βελτιωμένη εικόνα από παιχνίδι σε παιχνίδι.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις που έκανε ο Χρήστος Κόντης

«Το πιστέψαμε μέχρι τέλους. Ήμασταν η καλύτερη ομάδα, δεχθήκαμε ένα γκολ από μία στατική φάση, ένα πέναλτι. Δουλέψαμε μέχρι τέλους, ψάξαμε λύσεις, μέσα από την ομαδική δουλειά πήραμε το αποτέλεσμα.

Η υπομονή μας έδωσε την νίκη. Παιχνίδι με παιχνίδι βελτιωνόμαστε. Δεν είμαστε τέλειοι στις τοποθετήσεις στο πως θέλουμε να φτιάξουμε το ματς. Βελτιωνόμαστε συνεχώς, το έχουν πιστέψει τα παιδιά. Είδατε πως πανηγύρισαν το 2ο γκολ. Μόνο δουλειά και θα γινόμαστε όλο και καλύτεροι».