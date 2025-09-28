Η βαθμολογία της Super League μετά τα παιχνίδια ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού

Μπόλικη δράση είχε το… κυρίως πιάτο της 5ης αγωνιστικής της Super League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες σε Νέα Φιλαδέλφεια, Ηράκλειο, Τρίπολη και Αγρίνιο.

Ο ΠΑΟΚ, παρότι προηγήθηκε με δύο γκολ διαφορά, έμεινε ισόπαλος 3-3 με τον Αστέρα Τρίπολης σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Έτσι οι Θεσσαλονικείς πήγαν στους 11 πόντους και το -2 από την κορυφή, ενώ οι Αρκάδες έφτασαν τους δύο, μένοντας προτελευταίοι.

Ο Παναθηναϊκός τα… χρειάστηκε απέναντι στον Παναιτωλικό όμως κατάφερε να επικρατήσει με ανατροπή 2-1 εκτός έδρας. Οι Πράσινοι πήραν το πρώτο τους «τρίποντο» και έφτασαν τους 5 βαθμούς, ενώ οι Αγρινιώτες έμειναν στους τέσσερις πόντους.

Νωρίτερα η ΑΕΚ επιβλήθηκε του Βόλου στην έδρα της με 1-0. Έτσι η Ένωση έπιασε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας και μαζί συγκατοικούν στους 13 βαθμούς. Από την άλλη, οι Θεσσαλοί παρέμειναν ψηλά και στους 6 πόντους.

Τέλος, η Κηφισιά πέρασε από την έδρα του ΟΦΗ με 3-1. Η ομάδα των βορείων προαστίων ανέβηκε πια στους 7 πόντους, ενώ οι Κρητικοί έμειναν στους 3 βαθμούς.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League:

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2

Άρης – Πανσερραϊκός 1-1

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου

ΑΕΚ – Βόλος 1-0

ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3

Αστέρας – ΠΑΟΚ 3-3

Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου

18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet

H βαθμολογία

Η επόμενη (6η) αγωνιστική:

Σάββατο 4 Οκτωβρίου

18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας

18:30 ΟΦΗ – Άρης

20:30 ΑΕΛ Novibet – Βόλος

Κυριακή 5 Οκτωβρίου

18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ

18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός

20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος