Η βαθμολογία της Super League μετά τα παιχνίδια ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού
Πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά τις αναμετρήσεις ΑΕΚ – Βόλος (1-0), Αστέρας – ΠΑΟΚ (3-3) και Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός (1-2).
Μπόλικη δράση είχε το… κυρίως πιάτο της 5ης αγωνιστικής της Super League, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει τέσσερις αγώνες σε Νέα Φιλαδέλφεια, Ηράκλειο, Τρίπολη και Αγρίνιο.
Ο ΠΑΟΚ, παρότι προηγήθηκε με δύο γκολ διαφορά, έμεινε ισόπαλος 3-3 με τον Αστέρα Τρίπολης σε ένα χορταστικό παιχνίδι. Έτσι οι Θεσσαλονικείς πήγαν στους 11 πόντους και το -2 από την κορυφή, ενώ οι Αρκάδες έφτασαν τους δύο, μένοντας προτελευταίοι.
Ο Παναθηναϊκός τα… χρειάστηκε απέναντι στον Παναιτωλικό όμως κατάφερε να επικρατήσει με ανατροπή 2-1 εκτός έδρας. Οι Πράσινοι πήραν το πρώτο τους «τρίποντο» και έφτασαν τους 5 βαθμούς, ενώ οι Αγρινιώτες έμειναν στους τέσσερις πόντους.
Νωρίτερα η ΑΕΚ επιβλήθηκε του Βόλου στην έδρα της με 1-0. Έτσι η Ένωση έπιασε τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας και μαζί συγκατοικούν στους 13 βαθμούς. Από την άλλη, οι Θεσσαλοί παρέμειναν ψηλά και στους 6 πόντους.
Τέλος, η Κηφισιά πέρασε από την έδρα του ΟΦΗ με 3-1. Η ομάδα των βορείων προαστίων ανέβηκε πια στους 7 πόντους, ενώ οι Κρητικοί έμειναν στους 3 βαθμούς.
Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 5ης αγωνιστικής της Super League:
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου
Ολυμπιακός – Λεβαδειακός 3-2
Άρης – Πανσερραϊκός 1-1
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου
ΑΕΚ – Βόλος 1-0
ΟΦΗ – Κηφισιά 1-3
Αστέρας – ΠΑΟΚ 3-3
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου
18:00 Ατρόμητος – ΑΕΛ Novibet
H βαθμολογία
Η επόμενη (6η) αγωνιστική:
Σάββατο 4 Οκτωβρίου
18:00 Πανσερραϊκός – Αστέρας
18:30 ΟΦΗ – Άρης
20:30 ΑΕΛ Novibet – Βόλος
Κυριακή 5 Οκτωβρίου
18:00 Κηφισιά – ΑΕΚ
18:00 Λεβαδειακός – Παναιτωλικός
20:30 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός
21:30 Παναθηναϊκός – Ατρόμητος
