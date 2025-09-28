Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 3-3: «Θρίλερ» στη βροχή

Απώλεια βαθμών για τον ΠΑΟΚ στη ματσάρα της Τρίπολης! Ο Αστέρας τελείωσε το παιχνίδι με δέκα ποδοσφαιριστές, ο «Δικέφαλος του Βορρά» πέτυχε δύο γκολ με πέναλτι, αλλά οι Αρκάδες άντεξαν και «τσίμπησαν» τον βαθμό και από 1-3 να παίρνουν την ισοπαλία με 3-3!

Ο Αστέρας προηγήθηκε (1-0), ο ΠΑΟΚ έκανε το 1-3, αλλά η «μπίλια» έκατσε στο «Χ» (3-3). Δεύτερη σερί «γκέλα» του ΠΑΟΚ μετά το 0-0 της Τούμπας με τον Παναιτωλικό, τρίτη θέση με 11 βαθμούς και στο -2 από Ολυμπιακό, ΑΕΚ. Μία νίκη στα τελευταία πέντε ματς ο ΠΑΟΚ σε όλες τις διοργανώσεις!

Ο Αστέρας έκανε το ιδανικό ξεκίνημα στην αναμέτρηση, πετυχαίνοντας γκολ ουσιαστικά με το… καλησπέρα. Στο 7′ μετά από λάθος του Μεϊτέ η μπάλα έφτασε στον Μακέντα, ο οποίος πλάσαρε τον Παβλένκα για το 1-0 του Αστέρα.

Ο ΠΑΟΚ από το τέταρτο και μετά συνήλθε και άρχισε να επισκέπτεται την εστία του Νίκου Παπαδόπουλου. Η κεφαλιά του Τάισον στο 15′ απομακρύνθηκε από την άμυνα του Αστέρα, ενώ στο 18′ το σουτ του Τσάλοφ κόντραρε πάνω στους αντίπαλους αμυντικούς.

Στο 19′ η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου κέρδισε πέναλτι. Ο Ντεσπόντοφ μπήκε στην περιοχή από τα αριστερά και ανατράπηκε από τον Φερνάντες, με τον διαιτητή να καταλογίζει την εσχάτη των ποινών. Η φάση ελέγχθηκε από τον VAR για το αν το μαρκάρισμα είναι εντός περιοχής και η παράβαση δόθηκε. Ο Ντεσπόντοφ ανέλαβε την εκτέλεση, ευστόχησε και ισοφάρισε σε 1-1 στο 21′.

Στο 23′ ο Φεντερίκο Μακέντα σκόραρε αλλά το γκολ ακυρώθηκε διότι βρισκόταν σε θέση οφσάιντ. Στα επόμενα λεπτά υπήρχε μόνο ο ΠΑΟΚ στο γήπεδο και μοιραία επιτεύχθηκε η μεγάλη ανατροπή. Στο 26′ έγινε το 1-2. Ωραία συνεργασία των παικτών του «Δικεφάλου του Βορρά», ο Κωνσταντέλιας βρήκε χώρο και με ένα δυνατό σουτ νίκησε τον Παπαδόπουλο για το 1-2. Τεράστια ανατροπή σε έξι λεπτά!

Και σαν να μην έφτανε αυτό; 1-3 ο ΠΑΟΚ στο 34′. Ο διαιτητής εξέτασε φάση για πέναλτι του Φερνάντεθ, που χτύπησε με το χέρι στο πρόσωπο τον Τσάλοφ στην προσπάθειά του να πάρει την κεφαλιά και το έδωσε μετά τη χρήση VAR. Ο Τσάλοφ ανέλαβε την εκτέλεση και ευστόχησε, με το 1-0 του 21′ να γίνεται 1-3 στο 34′!

Το πρώτο ημίχρονο, όμως, είχε κι άλλο γκολ. Στο 45+2′ ο Μουνιόθ έκανε το σουτ, ο Παβλένκα απέκρουσε, ο Εμμανουηλίδης πήρε το… ριμπάουντ και μείωσε με αριστερό πλασέ σε 2-3.

Ο ρυθμός έπεσε αρκετά στο δεύτερο ημίχρονο. Φτάσαμε στο 62′ για να κάνει ένα επικίνδυνο σουτ ο Ζίβκοβιτς το οποίο κατέληξε ελάχιστα άουτ. Το παιχνίδι… σκλήρυνε κι αυτό μάλλον ευνόησε τον Αστέρα. Γιατί αυτό; Διότι οι Αρκάδες κατόρθωσαν το 1-3 να το κάνουν 3-3!

Σουτ εκτός περιοχής, κόντραρε η μπάλα, πήρε το… ριμπάουντ η «χρυσή» αλλαγή ο Τζιοακίνι και πλάσαρε με το δεξί μέσα από την περιοχή για το 3-3 στο 74′! Είχε να σκοράρει από τον Απρίλιο ο συγκεκριμένος, το έκανε τώρα και έβαλε… φωτιά!

Ο ΠΑΟΚ έχασε ευκαιρίες για το γκολ νίκης με τους Κωνσταντέλια, Ιβανούσετς, αλλά το 3-3 έμεινε μέχρι το τέλος.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το γκολ του Εμμανουηλίδη στο πιο κρίσιμο σημείο (2-3 στο 45+2′) και η αλλαγή του Τζιοακίνι που σκόραρε και χάρισε τον βαθμό στον Αστέρα.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Η μείωση του σκορ με Εμμανουηλίδη στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου και οι αλλαγές Παντελίδη στο δεύτερο μέρος που άλλαξαν την εικόνα του ματς. Με τη «χρυσή» του αλλαγή (Τζιοακίνι) να ισοφαρίζει σε 3-3.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο Μεϊτέ πήρε κάτω από τη… βάση, πραγματοποιώντας μία από τις χειρότερες εμφανίσεις του φέτος.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Τσιμεντερίδης είχε σχετικά καλή διαιτησία. Μόνο το πέναλτι στο 34′ δεν έδωσε αρχικά, αλλά με τη βοήθεια του VAR πάρθηκε η σωστή φάση.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο VAR έλεγξε το πρώτο πέναλτι για το αν το μαρκάρισμα ήταν εντός περιοχής (που τελικά ήταν) και με τη βοήθεια της τεχνολογίας δόθηκε η εσχάτη των ποινών στο 34′ για το 1-3 του Τσάλοφ.

ΣΚΟΡΕΡ:

7′ Μακέντα, 45+2′ Εμμανουηλίδης, 74′ Τζιοακίνι – 21′ Ντεσπόντοφ, 26′ Κωνσταντέλιας, 34′ Τσάλοφ

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΣΤΕΡΑΣ: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Σίπτσιτς, Πομόνης, Φερνάντες, Γκονζάλες (63′ Μπαρτόλο), Αλάγκμπε (70′ Αλμύρας), Καλτσάς (85′ Χαραλαμπόγλου), Εμμανουηλίδης (85′ Κετού), Μουνιόθ, Μακέντα (63′ Τζιοακίνι).

ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κένι, Κεντζιόρα, Λόβρεν, Τέιλορ, Μεϊτέ, Καμαρά (53′ Οζντόεβ), Ντεσπόντοφ (70′ Ιβανούσετς), Κωνσταντέλιας, Τάισον (53′ Ζίβκοβιτς), Τσάλοφ (70′ Γιακουμάκης).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΑΛΩΝ: Το ερχόμενο Σάββατο (4/10, 18:00) ο Αστέρας θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τον Πανσερραϊκό, ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει τον Ολυμπιακό στην Τούμπα την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στις 20:30.