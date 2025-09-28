sports betsson
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
28.09.2025 | 23:21
Αποκεφάλισε 5χρονο μπροστά στη μητέρα του, ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου
28.09.2025 | 21:42
Σφοδρή σύγκρουση οχημάτων στο Γαλαξίδι - Δύο νεκροί (εικόνες)
28.09.2025 | 19:43
Αυτοκίνητο έπεσε σε γκρεμό στην Εύβοια - Ένας νεκρός
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2: Τον «λύτρωσε» ο Γερεμέγεφ (vid)
Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός 1-2: Τον «λύτρωσε» ο Γερεμέγεφ (vid)

Με γκολ του Αλεξάντερ Γερεμέγεφ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων ο Παναθηναϊκός νίκησε μέσα στο βροχερό Αγρίνιο τον Παναιτωλικό με 2-1 και πέτυχε την πρώτη νίκη του στη Super League.

Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα με 2-1 απέναντι στον Παναιτωλικό, χάρη στο γκολ του Γερεμέγεφ στο 90+4, ενός παίκτη που το συμβόλαιό του λήγει τον Δεκέμβριο και ήταν ουσιαστικά… τελειωμένος.

Οι Αγρινιώτες αν και προηγήθηκαν μόλις στο 18′ με πέναλτι του Αγκίρε, δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα από το ματς και έμειναν στους τέσσερις βαθμούς και στην 10η θέση.

Στο 15ο λεπτό της συνάντησης, το VAR φώναξε τον Τσακαλίδη για να ελέγξει την πιθανότητα να υπάρχει χέρι του Τσέριν, με τον διαιτητή να εξετάζει τη φάση και να δίνει σωστά πέναλτι, το οποίο σε πρώτη «ανάγνωση» δεν είχε καταλογίσει.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Αγκίρε, ο οποίος εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι κάνοντας το 1-0 για τον Παναιτωλικό στο 18ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη του τελική στο 34’ με τον Τσιριβέγια να πλασάρει και τον Τσάβες να μπλοκάρει σταθερά.

Στο 34ο λεπτό και πάλι ο Τσάβες αρνήθηκε το γκολ στους πράσινους, καθώς απέκρουσε με το πόδι το σουτ του Τζούρισιτς. Στο 36’ και ο Μπακασέτας δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει από κοντά καθώς το πλασέ του πέρασε άουτ με το 1-0 να μένει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 57’ ο Τετέ έκανε πολύ ωραία ενέργεια μέσα στην περιοχή και με ένα δεξί σουτ έκανε το 1-1 για τον Παναθηναϊκό. Στο 63’ οι πράσινοι έφτασαν κοντά στην ανατροπή όμως ούτε ο Σβιντέρσκι, ούτε ο Ρενάτο μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το παράλληλο γύρισμα του Καλάμπρια.

Στο 79’ ο Σιέλης σκόραρε έπειτα από φάουλ του Εστέμπαν, το γκολ ωστόσο δεν μέτρησε έπειτα από παρέμβαση του VAR, που έκρινε πως υπήρχε οφσάιντ.

Στο 90+4 ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ την νίκης με έναν απίθανο πρωταγωνιστή, τον Γερεμέγεφ ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά από τη σέντρα του Σάντσες.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η διαχείρηση του Κόντη, ο οποίος έκανε σε σωστό σημείο τις αλλαγές του και πιστώνετε ακόμα μία αγωνιστική επιτυχία της ομάδας του , η οποία αν και βρέθηκε πίσω με 1-0, κατάφερε να γυρίσει το ματς και να πάρει τη νίκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αλλαγή του Γερεμέγεφ από τον Κόντη, η οποία και έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με τον Σουηδό φορ να παίζει μετά από πάρα πολύ καιρό και να σκοράρει για να δώσει την πρώτη νίκη στους πράσινους στο πρωτάθλημα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τσέριν ήταν ο χειρότερος του ματς, έκανε και το πέναλτι με το οποίο έμεινε πίσω στο σκορ ο Παναθηναϊκός και δίκαια αντικαταστάθηκε από τον Σάντσες στο 61’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τσακαλίδης ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης και αν εξαιρέσουμε την φάση του πέναλτι την οποία δεν είδε αρχικά, είχε μια νορμάλ διαιτησία στο παιχνίδι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 15ο λεπτό το VAR φώναξε τον διαιτητή για να δει τη φάση, καθώς έκρινε και ορθά πως η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Τσέριν, με τον Τσακαλίδη να δίνει τελικά το πέναλτι. Στο 79’ το VAR χρειάστηκε να επέμβει ξανά για να τσεκάρει τη θέση του Σιέλη στο γκολ, το οποίο τελικά και ακυρώθηκε

ΣΚΟΡΕΡ: Αγκίρε 18’, Τετέ 57’, Γερεμέγεφ 94’

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ:

Παναιτωλικός (Πετράκης): Τσάβες, Γαλιάτσος, Σιέλης, Στάγιτς, Νικολάου (77′ Μανρίκε), Μπουχαλάκης (43′ Κοντούρης), Ενκολόλο, Εστέμπαν, Ματσάν, Μίχαλακ (70′ Σμυρλής), Αγκίρε (70′ Άλεξιτς).

Παναθηναϊκός (Κόντης): Λαφόν, Κυριακόπουλος, Πάλμερ-Μπράουν, Ίνγκασον, Καλάμπρια, Τσιριβέγια (83′ Σιώπης), Τσέριν (55′ Σάντσες), Μπακασέτας (83′ Πάντοβιτς), Τζούρισιτς (55′ Ζαρουρί), Τετέ, Σφιντέρσκι (75′ Γερεμέγεφ).

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;
Sunday Scaries 28.09.25

Πώς αντιμετωπίζεις το άγχος της Κυριακής;

Η Κυριακή είναι μια περίεργη μέρα. Ναι μεν ανήκει σε εμάς και μπορούμε να κάνουμε ότι θέλουμε, ωστόσο όλοι ξέρουμε ότι μόλις περάσει έρχεται η Δευτέρα και η επιστροφή στη σκληρή ρουτίνα.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Super League, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Super League, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα
On Field 28.09.25

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy
Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ
Τα σύννεφα στο Μπερναμπέου και το «μήνυμα» του Φλορεντίνο Πέρεθ

Η Ρεάλ Μαδρίτης «χτυπήθηκε» από τον… τυφώνα Ατλέτικο στο ντέρμπι της ισπανικής πρωτεύουσας και η βαριά ήττα των «μερένχες» με 5-2 προκάλεσε την παρέμβαση του Φλορεντίνο Πέρεθ

LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός
LIVE: Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός

Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναιτωλικός – Παναθηναϊκός, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 1.

Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς και Ίνγκασον η 11άδα του Κόντη για την αναμέτρηση με Παναιτωλικό
Παναθηναϊκός: Με Τζούρισιτς και Ίνγκασον η 11άδα του Κόντη για την αναμέτρηση με Παναιτωλικό

Αυτές είναι οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για τους παίκτες που θα συνθέσουν την αρχική 11άδα του Παναθηναϊκού στο παιχνίδι με αντίπαλο τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο.

LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ
LIVE: Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ

LIVE: Αστέρας – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την αναμέτρηση Αστέρας – ΠΑΟΚ, για την 5η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτική κάλυψη από Novasports Prime.

Βόρεια Κορέα: «Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ στην Κίνα – Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών
«Επιτυχημένο» το ταξίδι της ΥΠΕΞ της Πιονγιάνγκ στην Κίνα - Μυστικοπάθεια για το περιεχόμενο των συνομιλιών

Η Πιονγιάνγκ ανέφερε πως οι υπουργοί Εξωτερικών Βόρειας Κορέας και Κίνας συμφώνησαν για όλα τα ζητήματα που είχαν στην ατζέντα τους, χωρίς σαφή αναφορά των θεμάτων που τέθηκαν επί τάπητος

Quantum Ink: To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς
To «κβαντικό μελάνι» φέρνει τη νυχτερινή όραση της επόμενης γενιάς

Οι κατασκευαστές καμερών υπερύθρων αντιμετωπίζουν ένα αυξανόμενο πρόβλημα: Τα τοξικά βαρέα μέταλλα. Το «κβαντικό μελάνι» έρχεται να λύσει το πρόβλημα με οικολογικά φιλικούς κβαντικούς κρυστάλλους.

Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις από από τα έξι από τα επτά παιχνίδια της 5ης αγωνιστικής της Super League, τα οποία πραγματοποιήθηκαν το Σαββατοκύριακο.

«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως
«Κοινωνική λογοδοσία»: Το σίκουελ του Social Network φέρνει το μοχθηρό Facebook στο φως

Δεκαπέντε χρόνια μετά τo Oσκαρικό The Social Network, ο σεναριογράφος Άαρον Σόρκιν επιστρέφει, αυτή τη φορά και ως σκηνοθέτης, για να υπογράψει τη συνέχεια της ταινίας για το σκοτεινό Facebook. Τίτλος της; The Social Reckoning (Η Κοινωνική Λογοδοσία)

Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας
Βρετανία: Ανεργία, εσωκομματικές έριδες στο Εργατικό Κόμμα, ρεκόρ αντιδημοτικότητας

Αντιμέτωπος με σειρά προβλημάτων είναι ο Κιρ Στάρμερ, μόλις 15 μήνες από τότε που κέρδισε τις εκλογές στη Βρετανία, ενώ έχει ανοιχτό μέτωπο με την ακροδεξιά.

Ένα «κομπιούτερ» στην… υπηρεσία του Αρτέτα

Ο Ντέκλαν Ράις κάνει εκπληκτική σεζόν και είναι ο ηγέτης των «κανονιέρηδων». Έκανε τεράστια εμφάνιση και στο «διπλό» των Λονδρέζων επί της Νιούκαστλ

Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα
Μολδαβία: Προβάδισμα νίκης για το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα

Μέχρι στιγμής το κυβερνών φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS προηγείται στις εκλογές στη Μολδαβία με περίπου 13,5 μονάδες έναντι του Πατριωτικού Μπλοκ. Το τελευταίο ζήτησε διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα

Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»
Πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θα δεχτεί διαπραγματεύσεις που θα προκαλέσουν «νέα προβλήματα»

Οι κυρώσεις του ΟΗΕ σε βάρος του Ιράν, για μη τήρηση των δεσμεύσεων της Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, τέθηκαν εκ νέου σε ισχύ, δέκα χρόνια μετά την άρση τους.

Μπαρτσελόνα – Ρεάλ Σοσιεδάδ 2-1: Ο Λεβαντόφσκι την έστειλε στην κορυφή
Στην κορυφή η Μπαρτσελόνα με ανατροπή και «λυτρωτή» τον Λεβαντόφσκι (2-1)

Με γκολ του Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι στο 59', η Μπαρτσελόνα πέτυχε ανατροπή επί της Ρεάλ Σοσιεδάδ, επικρατώντας με 2-1 στην αναμέτρηση της 7ης αγωνιστικής. Στην κορυφή της La Liga οι Καταλανοί.

Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy
Μπεν Γουίνστον: Ο νέος παράγοντας της Άρσεναλ με 13 βραβεία Emmy

Ο Γουίνστον είναι γνωστός διεθνώς για τη δουλειά του στην αμερικανική τηλεόραση, ενώ με την επιλογή του οι «κανονιέρηδες» θέλουν να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο την εικόνα τους εκτός γηπέδου.

«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα
«Θα το φέρουμε εις πέρας στη Μέση Ανατολή»: Αισιόδοξος ο Τραμπ για την ειρήνη στη Γάζα

Ο Ντόναλντ Τραμπ, εξέφρασε την αισιοδοξία του για την επίτευξη μιας συμφωνίας που θα τερματίσει τον πόλεμο στη Γάζα, ενόψει της επικείμενης συνάντησής του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό

Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων
Mετανάστευση στην Ευρώπη: Εκπληκτική η μείωσή της, τρομακτικές οι συνέπειες των μεθόδων

Η μείωση στην παράνομη μετανάστευση στην Ευρώπη είναι κάτι περισσότερο από ορατή. Ωστόσο, οι σκληρές μέθοδοι που έφτιαξαν το «αόρατο τείχος» της αποτροπής είναι τουλάχιστον ανησυχητικές.

«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του
«Έξυπνο γάντι»: Κόστισε στο υπουργείο Υγείας 3 εκατομμύρια – Η Ομοσπονδία Κωφών αμφισβητεί τη χρησιμότητά του

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας πρόκειται για εργαλείο που θα βοηθήσει του κωφούς, «μεταφράζοντας» τη νοηματική. Η Ομοσπονδία τους όμως λέει ότι δεν διασφαλίζει αμφίδρομη επικοινωνία.

Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
