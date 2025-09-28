Ο Παναθηναϊκός πήρε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα με 2-1 απέναντι στον Παναιτωλικό, χάρη στο γκολ του Γερεμέγεφ στο 90+4, ενός παίκτη που το συμβόλαιό του λήγει τον Δεκέμβριο και ήταν ουσιαστικά… τελειωμένος.

Οι Αγρινιώτες αν και προηγήθηκαν μόλις στο 18′ με πέναλτι του Αγκίρε, δεν κατάφεραν να πάρουν τίποτα από το ματς και έμειναν στους τέσσερις βαθμούς και στην 10η θέση.

Στο 15ο λεπτό της συνάντησης, το VAR φώναξε τον Τσακαλίδη για να ελέγξει την πιθανότητα να υπάρχει χέρι του Τσέριν, με τον διαιτητή να εξετάζει τη φάση και να δίνει σωστά πέναλτι, το οποίο σε πρώτη «ανάγνωση» δεν είχε καταλογίσει.

Την εκτέλεση ανέλαβε ο Αγκίρε, ο οποίος εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι κάνοντας το 1-0 για τον Παναιτωλικό στο 18ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός έκανε την πρώτη του τελική στο 34’ με τον Τσιριβέγια να πλασάρει και τον Τσάβες να μπλοκάρει σταθερά.

Στο 34ο λεπτό και πάλι ο Τσάβες αρνήθηκε το γκολ στους πράσινους, καθώς απέκρουσε με το πόδι το σουτ του Τζούρισιτς. Στο 36’ και ο Μπακασέτας δεν μπόρεσε να ισοφαρίσει από κοντά καθώς το πλασέ του πέρασε άουτ με το 1-0 να μένει μέχρι το τέλος του πρώτου ημιχρόνου.

Στο 57’ ο Τετέ έκανε πολύ ωραία ενέργεια μέσα στην περιοχή και με ένα δεξί σουτ έκανε το 1-1 για τον Παναθηναϊκό. Στο 63’ οι πράσινοι έφτασαν κοντά στην ανατροπή όμως ούτε ο Σβιντέρσκι, ούτε ο Ρενάτο μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν το παράλληλο γύρισμα του Καλάμπρια.

Στο 79’ ο Σιέλης σκόραρε έπειτα από φάουλ του Εστέμπαν, το γκολ ωστόσο δεν μέτρησε έπειτα από παρέμβαση του VAR, που έκρινε πως υπήρχε οφσάιντ.

Στο 90+4 ο Παναθηναϊκός βρήκε το γκολ την νίκης με έναν απίθανο πρωταγωνιστή, τον Γερεμέγεφ ο οποίος έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα με κεφαλιά μετά από τη σέντρα του Σάντσες.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η διαχείρηση του Κόντη, ο οποίος έκανε σε σωστό σημείο τις αλλαγές του και πιστώνετε ακόμα μία αγωνιστική επιτυχία της ομάδας του , η οποία αν και βρέθηκε πίσω με 1-0, κατάφερε να γυρίσει το ματς και να πάρει τη νίκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η αλλαγή του Γερεμέγεφ από τον Κόντη, η οποία και έδωσε τη νίκη στον Παναθηναϊκό με τον Σουηδό φορ να παίζει μετά από πάρα πολύ καιρό και να σκοράρει για να δώσει την πρώτη νίκη στους πράσινους στο πρωτάθλημα.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Τσέριν ήταν ο χειρότερος του ματς, έκανε και το πέναλτι με το οποίο έμεινε πίσω στο σκορ ο Παναθηναϊκός και δίκαια αντικαταστάθηκε από τον Σάντσες στο 61’.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Τσακαλίδης ήταν ο άρχοντας της αναμέτρησης και αν εξαιρέσουμε την φάση του πέναλτι την οποία δεν είδε αρχικά, είχε μια νορμάλ διαιτησία στο παιχνίδι.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Στο 15ο λεπτό το VAR φώναξε τον διαιτητή για να δει τη φάση, καθώς έκρινε και ορθά πως η μπάλα είχε βρει στο χέρι του Τσέριν, με τον Τσακαλίδη να δίνει τελικά το πέναλτι. Στο 79’ το VAR χρειάστηκε να επέμβει ξανά για να τσεκάρει τη θέση του Σιέλη στο γκολ, το οποίο τελικά και ακυρώθηκε

ΣΚΟΡΕΡ: Αγκίρε 18’, Τετέ 57’, Γερεμέγεφ 94’

ΕΝΔΕΚΑΔΕΣ: