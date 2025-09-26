Παναθηναϊκός-Κόντης: Πόσο πιθανή είναι η μονιμοποίηση του υπηρεσιακού τεχνικού

Η εντυπωσιακή νίκη του Παναθηναϊκού επί της Γιουνγκ Μπόις με 4-1 στη Βέρνη, η κατάλληλη προετοιμασία από τον Χρήστο Κόντη και η σωστή διαχείριση του 90λεπτου, αναζωπύρωσαν τη συζήτηση για τη μονιμοποίηση του. Άλλωστε, εκείνος εξαρχής ήθελε να προπονήσει το Τριφύλλι για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και δεν δέχτηκε να έρθει για ένα-δύο παιχνίδι. Διότι ο Κόντης τόνισε στον Αλαφούζο και στη διοίκηση των «πράσινων» ότι πιστεύει στις δυνατότητες του και ότι αξίζει μία κανονική θητεία.

Μέχρι πρότινος ο Κόντης αντιμετωπιζόταν απ’ όλους ως υπηρεσιακός τεχνικός, όμως πλέον αρκετοί σκέφτονται φανερά μήπως αξίζει μία ευκαιρία για να προπονήσει την ομάδα, χωρίς να έχει ημερομηνία λήξης. Στην προκειμένη, την Κυριακή 5 Οκτωβρίου και το ματς με τον Ατρόμητο στο άδειο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Βέβαια, προς το παρόν αυτό το ενδεχόμενο περιορίζεται μόνο στον δημόσιο διάλογο στα social media και όχι στα ανώτατα κλιμάκια της διοίκησης του Τριφυλλιού. Ο Γιάννης Αλαφούζος επέλεξε τον Κόντη για το μεταβατικό στάδιο, για να έχει άνεση χρόνου να προσλάβει έναν ξένο εγνωσμένης αξίας για την αντικατάσταση του Ρουί Βιτόρια.

Αυτή η ιδέα δεν έχει αλλάξει στο μυαλό του μεγαλομετόχου της ΠΑΕ. Οι συνεργάτες του Αλαφούζου έχουν συμφωνήσει προφορικά με τον Σεργκέι Ρεμπρόφ και περιμένουν τις διευθετήσεις του Ουκρανού προπονητή με την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της πατρίδας του, για να δρομολογήσουν την άφιξη του στην Αθήνα για τις υπογραφές. Αν αύριο το πρωί ο Ρεμπρόφ ξεμπέρδευε με τις υποχρεώσεις του με την Εθνική Ουκρανίας, αυτομάτως θα ερχόταν στη χώρα μας για να αναλάβει τα καθήκοντα του.

Άρα, εκ των πραγμάτων εξελίσσεται μία διαπραγμάτευση της διοίκησης του Παναθηναϊκού με έναν άλλο προπονητή, που ενδέχεται να φέρει τον Κόντη προ τετελεσμένου, ανεξαρτήτως των δικών του επιδόσεων.

Περαιτέρω, μία εντυπωσιακή απόδοση του Παναθηναϊκού και ένα ευρύ σκορ, δεν αρκούν για να κρατήσουν τον Κόντη στο «Γεώργιος Καλαφάτης». Προκειμένου ο Αλαφούζος και οι διοικούντες να σκεφτούν ρεαλιστικά τη μονιμοποίηση του παλαίμαχου αμυντικού, απαιτείται τουλάχιστον το 3Χ3 την επόμενη εβδομάδα: με Παναιτωλικό στο Αγρίνιο, με Γκόου Αχέντ Ιγκλς στο ΟΑΚΑ και με Ατρόμητο στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας.

Είναι το μίνιμουμ μιας μικρής σταθερότητας, αφού αυτό είναι το ζητούμενο για τους «πράσινους»: η διάρκεια. Ο Κόντης είναι δουλευταράς και φιλόδοξος, αλλά καλείται να αποδείξει ότι αντέχει στην πίεση του πρωταθλητισμού.

Εν κατακλείδι, σίγουρα ο Κόντης κέρδισε πόντους με τη δουλειά του στο ντέρμπι των αιωνίων αντιπάλων και στη Βέρνη, αλλά απέχει από το αλλάξει τα δεδομένα. Σίγουρα, όμως, ο υπηρεσιακός τεχνικός της ομάδας έχει πια πιθανότητες για να παραμείνει στο Κορωπί μέχρι νεότερας ή και ως το τέλος της σεζόν.